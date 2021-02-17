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Новости Политика Украины Агрессия России против Украины
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На Донбассе эскалация конфликта, а Таран больше года занимается "войной" с Хомчаком, - нардеп Зинкевич

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На Донбассе эскалация конфликта, а Таран больше года занимается

Если Украина вернет на позиции воинов, то может получить ответную реакцию от российских оккупантов. Но нужно понимать: если мы ничего не будем делать, то эта война продлится еще дольше.

Об этом заявила нардеп "ЕС" Яна Зинкевич, говорится в материале Цензор.НЕТ.

"Путин вновь привлекает внимание своими заявлениями. Слова о том, что они не покинут Донбасс - это очередной сигнал. Правда, он адресован не столько нам (здесь и так все понятно), а местным жителям, проживающим на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей", - отметила парламентарий.

В то же время, по словам Зинкевич, она поддерживает идею отказа от минских соглашений.

"Они мне никогда не нравились. Минские соглашения для Украины - это уже "тупик". Тот же Офис президента и сам Зеленский сначала были их противниками, потом надеялись: благодаря им, "заглянув в глаза Путину", удастся многое сделать. Как, например, обмен пленными. Но, как мы видим, так удалось спасти только часть людей. А последние полгода здесь не происходит никаких сдвигов", - подчеркнула нардеп.

"Как вы знаете, наша фракция предлагала вызвать министра Тарана на час вопросов к правительству. Что бы я лично у него спросила? Я не уверена, что вообще хочу это делать. Человек более года в должности. А чем занимается? "Войной" с Хомчаком. Это то же самое, что "эсбєушники" заказывают друг друга. Просто абсурд! Поэтому сомневаюсь, что он может дать мне какие-то конкретные ответы", - подытожила парламентарий.

Читайте полный материал "Ескалація конфлікту, відтворення холодної війни – що депутати думають про ситуацію на Донбасі" здесь.

Также читайте: При подрыве погибли воины Александр Войтенко, Вячеслав Алексеенко и Дмитрий Мироненко. Зеленский поручил Тарану и Хомчаку срочно прибыть на место трагедии

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
А такая ситуация везде, не только в МО, бесполезные тела, бесцельно портят воздух. Никто не занимается выполнением своих обязанностей, зная про полную безнаказанность, и глядя на преза с туманом в голове...
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17.02.2021 16:32
+7
ЗЕ запретил стрелять...
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17.02.2021 16:33
+4
Да уж) министр обороны и нач.Генштаба, а грызутся как две блондинки в инстаграмме.
Есть же дуель.
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17.02.2021 16:25
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тБарана - на пенсію!!
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17.02.2021 16:09 Ответить
Какой 🤢🤡😈🎪потерпевший «будем всех бомбить « , такие у него назначенцы , и в армиии , и в СБУ , прокуратуре , медицине ! 🙈
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17.02.2021 16:42 Ответить
А ішака на палю...
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17.02.2021 17:28 Ответить
хомчаку стоит перестать совать в гостендеры свои некомпентные прокладки-однодневки и таран отстанет.
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17.02.2021 16:11 Ответить
Там хрен знає хто з їх гірший...
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17.02.2021 17:11 Ответить
культ наЛичности процветает
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17.02.2021 16:14 Ответить
Допустим Сталин выстроил систему где все генералы , маршалы друг друга боялись и ненавидели , но работали на общее дело на страну .Так во всех диктаторских режимах происходит.Но открытой махновщины не должно быть . Главнокомандующий должен разруливать жёстко такие ситуации -незаменимых людей нет.
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17.02.2021 16:16 Ответить
Его нет , есть янелох -нарик на поводке у Кадырова , который убийц рашистских называет исключительно « повстанцы « , «сепаратисты « и «та сторона «,: не признаёт , что война развязанна путлером
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17.02.2021 17:04 Ответить
не только войной занят, еще исправно молится индийским богам....за наш счет
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17.02.2021 16:21 Ответить
Да уж) министр обороны и нач.Генштаба, а грызутся как две блондинки в инстаграмме.
Есть же дуель.
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17.02.2021 16:25 Ответить
ЗЕ запретил стрелять...
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17.02.2021 16:33 Ответить
А такая ситуация везде, не только в МО, бесполезные тела, бесцельно портят воздух. Никто не занимается выполнением своих обязанностей, зная про полную безнаказанность, и глядя на преза с туманом в голове...
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17.02.2021 16:32 Ответить
Проте ефективно займаються грабунком Держави...
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17.02.2021 17:27 Ответить
Это на уровне инстинкта...
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17.02.2021 20:07 Ответить
И того и другого назначил ОН! Поэтому ..... все под контролем.
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17.02.2021 16:45 Ответить
Гнати сволоту На Донбасі ескалація конфлікту, а Таран понад рік займається "війною" з Хомчаком, - нардепка Зінкевич - Цензор.НЕТ 2624
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17.02.2021 17:25 Ответить
Этих "стратегов", как и печально известных СБУшников назначила новая власть...но они не при делах, если что...
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17.02.2021 21:57 Ответить
Та знову байдуже невдасі,
Бійців вбивають на Донбасі,
А «Уклоніст», Тарган й Хом'як,
Із ворогом танцюють краков'як.
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18.02.2021 08:52 Ответить
 
 