РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14005 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Репрессии в оккупированном Крыму
482 6
задержание (6590) Крым (26017) МИД (6653) обыск (1845) ООН (3929)

Украина вынесет на рассмотрение Генассамблеи ООН 23 февраля информацию о незаконных обысках и задержаниях в оккупированном Крыму, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина вынесет на рассмотрение Генассамблеи ООН 23 февраля информацию о незаконных обысках и задержаниях в оккупированном Крыму, - МИД

Украина вынесет информацию о противоправной деятельности Российской Федерации в связи с проведением массовых обысков и задержанием шестерых журналистов и общественных активистов в Крыму на рассмотрение сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД) в среду, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что обсудить данный вопрос планируют в ходе дебатов по пункту повестки дня "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины",

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После обысков оккупанты задержали шестерых крымчан, - Денисова

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест... Призываем международных партнеров предоставить надлежащую оценку незаконным действиям Российской Федерации во временно оккупированном Крыму", - отмечают украинские дипломаты.

Они добавляют, что обыски в домах крымчан Абдулбори Махамадаминова, Азамата Эюпова, Тимура Ялкабова, Ибрагимова Эрнеста, Олега Федорова, Ленура Сейдаметова и Яшара Шихаметова "четко указывают на политически мотивированный характер действий оккупационных властей полуострова".

"Эти действия в очередной раз свидетельствуют о полном игнорировании Москвой основополагающих норм международного гуманитарного права, своих обязательств как государства-оккупанта, готовности к использованию незаконных силовых методов для подавления политического и религиозного инакомыслия и блокировке правозащитной деятельности на временно оккупированной украинской территории", - заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Ночью в оккупированном Крыму начались обыски в домах крымских татар. ФСБ уже задержала пять человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Кроме того, в МИД призвали Российскую Федерацию добросовестно выполнять свои международно-правовые обязательства, в частности, как государства-оккупанта, а именно резолюцию Генассамблеи ООН 68/262 от 27 марта 2014 "Территориальная целостность Украины" и "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)" 2016-2020 годов, а также приказ Международного суда ООН по применению мер в рамках иска Украины против Российской Федерации о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а также положить конец политическим репрессиям против населения временно оккупированных территорий.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Если наш представитель выступит как в прошлый раз против параши и ее приспешников, где не упомянул даже захват Крыма парашей. Опять подготовит "беззубое" выступление, то его надо гнать поганой метлой!!!! Украина вынесет на рассмотрение Генассамблеи ООН 23 февраля информацию о незаконных обысках и задержаниях в оккупированном Крыму, - МИД - Цензор.НЕТ 2974
показать весь комментарий
17.02.2021 16:21 Ответить
Бесполезна чертова помойка ООН.
показать весь комментарий
17.02.2021 16:28 Ответить
крымским татарам инкриминируют участие в организации Хизб ут-Тахрир
показать весь комментарий
17.02.2021 16:59 Ответить
Они Крым захватили и удерживают, а они вынесут информацию о незаконных обысках, сильный ход, пуйловцы обделаются прямо в зале.
показать весь комментарий
17.02.2021 17:32 Ответить
Приспело время вместо бесконечной тягомутины "глубокой озабоченности" по множеству уголовных преступлений кремлевских каннибалов -трупоедов, принять Закон и ставить за каждое преступление московскую хунту на счетчик. И пускай там капает ежедневно определенная сума, в зависимости от тяжести преступления. "А счетчик щелк да щелк, а все равно, в конце пути придется рассчитаться". (В. В.)
показать весь комментарий
17.02.2021 22:51 Ответить
Приспело время вместо бесконечной тягомутины "глубокой озабоченности" по множеству уголовных преступлений кремлевских каннибалов -трупоедов, принять Закон и ставить за каждое преступление московскую хунту на счетчик. И пускай там капает ежедневно определенная сума, в зависимости от тяжести преступления. "А счетчик щелк да щелк, а все равно, в конце пути придется рассчитаться". (В. В.)
показать весь комментарий
17.02.2021 22:52 Ответить
 
 