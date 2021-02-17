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Новости Политика Украины Агрессия России против Украины
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Обострения на фронте будут происходить, потому что минские соглашения "мертвы", - нардеп "Голоса" Костенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Обострения на фронте будут происходить, потому что минские соглашения

Обострение на Донбассе - это знак от Путина, который означает, что если в Украине не будут выполняться требования России и будет вестись внутренняя политика, направленная на ослабление влияния пророссийских политических сил, то сразу будет происходить эскалация конфликта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил нардеп "Голоса" Роман Костенко.

По словам парламентария, Путин никогда не оставит Донбасс. Россия использует все свои возможности и рычаги там, где способна влиять.

"А делать это он может через военную политику. Дипломатия подкрепляется только военной силой. Нам нужно понимать, что в таких условиях нам жить еще долго. И обострения ситуации на фронте будут случаться в частности потому, что Минские договоренности "мертвые". Мы должны быть к этому готовы", - подчеркнул Костенко.

Нардеп отметил, что альтернативой "минску" должен стать новый формат, к которому нужно привлекать подписантов Будапештского меморандума как тех, кто гарантировал Украине безопасность.

"За столом переговоров должны сидеть США, Великобритания, Франция, Германия, Украина и Россия и решать этот вопрос на уровне Минских соглашений, а в рамках вопроса европейской и мировой безопасности. Необходимо поднимать это на самый высокий уровень. Нынешний формат с привлечением ОБСЕ, России, которая пытается сделать себя посредником в переговорах и легитимизировать так называемые "ЛНР" и "ДНР", не является действенным", - считает Костенко.

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Автор: Богдан Гуньковський
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но содержание арестовичам-резниковым-кравчукам выплачивается исправно.
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17.02.2021 16:45 Ответить
Нет, они происходят потому что разведение войск - это ваш лютый провал, зебилье.
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17.02.2021 16:50 Ответить
3,14дар, а не нардеп.
Мінські домовленомті - інструмент. Але потрапив до рук ділетантів та дегенератів...
Якщо балерині дати в руки бензопилу, вона теж скаже, що то важкий та даремний інструмент, бо навіть не зрозуміє, до чого вона...
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17.02.2021 17:20 Ответить
Как будто Голос проукраинская м демократическая. Но иногда их заключения(высказывания) сверх глупые. Наверное и рейтинг из-за этого низок.Причина обострений и эскалация военного присутствия рашки, никогда не были и не будут минские соглашения.Причина одна- РФ и предатели Украины.
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17.02.2021 17:30 Ответить
Если Украина будет плестись в фарватере путлеровских хотелок, то рашисты на белое пятно на карте вместо Украины шмякнут свою курицу-мутанта. Это его маразматическая и в то же время параноидальная цель и мечта. И будет он, падла, нас мучить, пока либо сам не подохнет, либо не грохнет кто-то из его "королевской рати".
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17.02.2021 17:41 Ответить
Ещё один "капитан очевидность". Их уже надо как-то сортировать.
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17.02.2021 17:46 Ответить
"GOLOSU"-respekt !
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17.02.2021 17:49 Ответить
Вопрос: "Обостряли" бы орки, если бы знали на 100%, что за каждого нашего убитого/раненого воина они гарантированно получат с десяток 200-ых?
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17.02.2021 18:07 Ответить
що, квартальний бубочка їх не оживив? а казало ми все знаємо, ми все припинемо, у ***** в оченятах бачу мир.
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17.02.2021 18:10 Ответить
Краще б цей Рома й далі в СБУ служив.
Отакі безтолкові заяви,разом з шоуменами-гастролерами, й топлять Голос.
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17.02.2021 18:44 Ответить
 
 