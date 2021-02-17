Офис Генпрокурора должен расследовать хищения городского имущества в Одессе и земель побережья, - "слуга народа" Леонов

Одесская мэрия в 2020 году присвоила и лишила одесситов более 290 помещений, в декабре прошлого года Госгеокадастр передал в собственность почти 400 га земель из рекреационной зоны.

Как пишет Цензор.НЕТ, нардеп "Слуги народа" Алексей Леонов в Facebook изложил два вопроса генпрокурору Ирине Венедиктовой, касающиеся Одесской области:

"Хищение городского имущества.

Еще в прошлом году мы выявили две схемы, по которым одесская мэрия присвоила и лишила одесситов более 290 помещений. Первая - сдача помещений в аренду подставным общественным объединениям за 1 грн, вторая - продажа помещений без проведения аукционов. По данным вопросам с нашей инициативы, заведены уголовные дела, которые на протяжении полугода просто затягиваются. За все это время, после проведения осмотра помещений, под арест попал только один объект.

Колоссальное хищение земель на одесском побережье.

За декабрь 2020 года Госгеокадастр в Одесской области во главе с Дмитрием Куколом передал в собственность почти 400 га земель из рекреационной зоны. Земля в Сергеевке и Затоке крадется настолько нагло, что даже на разработку проектной документации деньги были взяты из ОТГ. Сумма откатов, которые получили причастные лица, составляет сотни тысяч долларов".

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По словам Леонова, все документы по этим вопросам переданы в СБУ, прокуратуру и полицию. "Я, как и все одесситы, сейчас очень обеспокоен тем, что расследования этой схемы будут затянуты и проигнорированы. В СБУ уже завели уголовные дела по данным вопросам, но хотелось бы более активного участия как со стороны Генеральной прокуратуры, так и Одесской областной прокуратуры", - подчеркнул он.

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