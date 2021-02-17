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Офис Генпрокурора должен расследовать хищения городского имущества в Одессе и земель побережья, - "слуга народа" Леонов

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Офис Генпрокурора должен расследовать хищения городского имущества в Одессе и земель побережья, -

Одесская мэрия в 2020 году присвоила и лишила одесситов более 290 помещений, в декабре прошлого года Госгеокадастр передал в собственность почти 400 га земель из рекреационной зоны.

Как пишет Цензор.НЕТ, нардеп "Слуги народа" Алексей Леонов в Facebook изложил два вопроса генпрокурору Ирине Венедиктовой, касающиеся Одесской области:

"Хищение городского имущества.

Еще в прошлом году мы выявили две схемы, по которым одесская мэрия присвоила и лишила одесситов более 290 помещений. Первая - сдача помещений в аренду подставным общественным объединениям за 1 грн, вторая - продажа помещений без проведения аукционов. По данным вопросам с нашей инициативы, заведены уголовные дела, которые на протяжении полугода просто затягиваются. За все это время, после проведения осмотра помещений, под арест попал только один объект.

Колоссальное хищение земель на одесском побережье.

За декабрь 2020 года Госгеокадастр в Одесской области во главе с Дмитрием Куколом передал в собственность почти 400 га земель из рекреационной зоны. Земля в Сергеевке и Затоке крадется настолько нагло, что даже на разработку проектной документации деньги были взяты из ОТГ. Сумма откатов, которые получили причастные лица, составляет сотни тысяч долларов".

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По словам Леонова, все документы по этим вопросам переданы в СБУ, прокуратуру и полицию. "Я, как и все одесситы, сейчас очень обеспокоен тем, что расследования этой схемы будут затянуты и проигнорированы. В СБУ уже завели уголовные дела по данным вопросам, но хотелось бы более активного участия как со стороны Генеральной прокуратуры, так и Одесской областной прокуратуры", - подчеркнул он.

Офис Генпрокурора должен расследовать хищения городского имущества в Одессе и земель побережья, - слуга народа Леонов 01

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Автор: Анна Судак
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Кто это не знает. Потом , как результат, в богатейшем городе руины и бездорожье, отсутствие больниц, вместо шикарного европейского города - ширпотреб , качели по миллиону гривен
Вместо берегоукрепления , системного , вместо водоотведения , дорог- детские площадки из труб и бесплатной раздачей шариков и то только перед выборами.

А, самое главное, это море, которое цветёт зелёным цветом болота и пахнет соответствующе. Что мы оставим после себя нашим детям уже видно
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17.02.2021 17:04 Ответить
Офис Генпрокурора должен / Офис какому то там депутату ничего не должен.Он должен только вору в законе Коломойскому. Заместителя Венедиктовой Любовича считают человеком, близким к главе Днепропетровского облсовета Олийныку, связанному с Коломойским/ Любович своей карьерой обязан отцу, экс-заместителю губернатора Днепропетровской области. Дела они тоже «вели» вместе - оба подвергались критике за разворовывание сельхозпредприятий.
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17.02.2021 17:04 Ответить
Але ж то не Бубочька присвоїв? Бубочька нє крадьот! Царь - харошій! Готови галасавать за Бубачька ісчьо раз!
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17.02.2021 17:07 Ответить
Одесских воров крышевал патриот Украины Шоколад, и по наследству передал список своих воров Щоумену, придется ждать сдедующего хозяина банковлй.
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17.02.2021 17:17 Ответить
Чернигов очень может удивить масштабами, даже мне известны случаи, золотой батон только вспомните
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17.02.2021 17:51 Ответить
Дебіл від слуги урода, вивчи спочатку функції генпрокурора, а тоді став завдання на розслідування. Генпрокурорша вже нічого не розслідує за своїми функціональними обов'язками!
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17.02.2021 18:00 Ответить
 
 