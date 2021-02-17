Депутаты из "ЕС" требуют от Офиса генпрокурора изменить подследственность по делу Шеремета и передать его от МВД в СБУ. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" обратились к Генеральному прокурору с требованием изменить подследственность дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".
По мнению нардепов, расследованием должно заниматься не МВД, а СБУ. Во-первых, это преступление является терактом, а во-вторых, есть информация из Беларуси о вероятной причастности к этому делу спецслужб соседнего государства. Учитывая это расследованием должна заниматься Служба безопасности Украины - убеждены депутаты.
"Мы обращаемся к Генеральному прокурору Венедиктовой с требованием изменить подследственность по делу Шеремета, где трое обвиняемых Андрей Антоненко Юлия Кузьменко и Яна Дугарь имеют различные меры пресечения. Яна имеет возможность спокойно передвигаться по территории Украины. Юлия Кузьменко под круглосуточным домашним арестом. И Андрей уже больше года в СИЗО", - говорит Михаил Бондарь.
"До сих пор не определен мотив, до сих пор мы не можем отметить, что есть доказательства, и поэтому мы считаем, что подследственность должен перейти к СБУ. Тем более, что недавно мы все слышали заявления и утечку информации о белорусских спецслужбах. И наше требование - изменить подследственность, чтобы это все перешло к СБУ", - говорит народный депутат Мария Ионова.
"Мы уже один раз обращались к Венедиктовой, но, к сожалению, получили размытый ответ. Поэтому мы решили уже лично прийти, и надеемся, что она есть на рабочем месте. Согласно закону она должна принять нас безотлагательно и лично даст ответ, почему все же это дело не переходит к СБУ", - объясняет Ионова.
"Мы подчеркиваем, что и адвокаты, и мы как народные депутаты, и все общество абсолютно заинтересованы в том, чтобы нашли реальных убийц и они были наказаны", - резюмирует Ионова.
Депутатское обращение подписали народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" Мария Ионова, София Федына, Ирина Фриз, Яна Зинкевич, Михаил Бондарь, Николай Величкович, Владимир Арьев, а также Соломия Бобровская и Андрей Шараськин из фракции "Голос".
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Но от аваканя - баке?
СБУ уже давно является мусоркой большинства громких дел.
И что то я не помню что бы какое то раскрыли!
Как там деля о нападении охранников медведки и луцика на журналистов?
Или драки между НАБУ и прокурорскими.....
И много много другого!