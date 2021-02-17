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Новости Политика Украины Убийство Шеремета
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СБУ (18685) Ионова (31) Европейская Солидарность (998) Офис Генпрокурора (2044)

Депутаты из "ЕС" требуют от Офиса генпрокурора изменить подследственность по делу Шеремета и передать его от МВД в СБУ. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" обратились к Генеральному прокурору с требованием изменить подследственность дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

Депутаты из ЕС требуют от Офиса генпрокурора изменить подследственность по делу Шеремета и передать его от МВД в СБУ 01

По мнению нардепов, расследованием должно заниматься не МВД, а СБУ. Во-первых, это преступление является терактом, а во-вторых, есть информация из Беларуси о вероятной причастности к этому делу спецслужб соседнего государства. Учитывая это расследованием должна заниматься Служба безопасности Украины - убеждены депутаты.

"Мы обращаемся к Генеральному прокурору Венедиктовой с требованием изменить подследственность по делу Шеремета, где трое обвиняемых Андрей Антоненко Юлия Кузьменко и Яна Дугарь имеют различные меры пресечения. Яна имеет возможность спокойно передвигаться по территории Украины. Юлия Кузьменко под круглосуточным домашним арестом. И Андрей уже больше года в СИЗО", - говорит Михаил Бондарь.

"До сих пор не определен мотив, до сих пор мы не можем отметить, что есть доказательства, и поэтому мы считаем, что подследственность должен перейти к СБУ. Тем более, что недавно мы все слышали заявления и утечку информации о белорусских спецслужбах. И наше требование - изменить подследственность, чтобы это все перешло к СБУ", - говорит народный депутат Мария Ионова.

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Депутаты из ЕС требуют от Офиса генпрокурора изменить подследственность по делу Шеремета и передать его от МВД в СБУ 02

"Мы уже один раз обращались к Венедиктовой, но, к сожалению, получили размытый ответ. Поэтому мы решили уже лично прийти, и надеемся, что она есть на рабочем месте. Согласно закону она должна принять нас безотлагательно и лично даст ответ, почему все же это дело не переходит к СБУ", - объясняет Ионова.

"Мы подчеркиваем, что и адвокаты, и мы как народные депутаты, и все общество абсолютно заинтересованы в том, чтобы нашли реальных убийц и они были наказаны", - резюмирует Ионова.

Депутатское обращение подписали народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" Мария Ионова, София Федына, Ирина Фриз, Яна Зинкевич, Михаил Бондарь, Николай Величкович, Владимир Арьев, а также Соломия Бобровская и Андрей Шараськин из фракции "Голос".

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Депутаты из ЕС требуют от Офиса генпрокурора изменить подследственность по делу Шеремета и передать его от МВД в СБУ 03
Депутаты из ЕС требуют от Офиса генпрокурора изменить подследственность по делу Шеремета и передать его от МВД в СБУ 04

Депутаты из ЕС требуют от Офиса генпрокурора изменить подследственность по делу Шеремета и передать его от МВД в СБУ 05
Депутаты из ЕС требуют от Офиса генпрокурора изменить подследственность по делу Шеремета и передать его от МВД в СБУ 06
Депутаты из ЕС требуют от Офиса генпрокурора изменить подследственность по делу Шеремета и передать его от МВД в СБУ 07

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+11
что-то такого накручено в этом "деле"...что с самого начала, с "презентации" оно как превратилось в шоу с назначенными виноватыми...так и продолжаются танцы с бубном...вокруг тех, кто уже не может сдать назад и признать свои ошибки...поэтому прут бегемотами с зеленой жабой на лбу...
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17.02.2021 17:20
+6
по сути дело Антоненко это прямой заказ подонка зеленского
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17.02.2021 17:37
+4
Аваков и Зеля никогда не выпустят Рифа. Им страшно, что придется объяснять почему он столько просидел без доказательств. А дело действительно в прямой подследственности СБУ. Но Баканов молчит, как партизан.
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17.02.2021 17:54
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Бобровська і Шараськін готуються в Європейську Солідарність переходити?
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17.02.2021 17:11 Ответить
передать от МВД в СБУ/ Не ЕС а дети малые. Будто между Аваковым и Бакановым есть разница. Коломойский об отношениях с Аваковым: "Мы с ним подельники. Это больша, чем дружба" /Баканов личный охранник Коломойского : СБУ требует от Приватбанка согласовывать иностранные иски против Коломойского/ СБУ выступила против открытия рынка электроэнергии. Бывший юрист "Квартала" Баканов выступил против закона который не устраивает Коломойского./ СБУ начала щемить крупнейшее иностранное предприятие, с которым конкурирует Коломойский. / Оба мафиозо Коломойского.
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17.02.2021 17:19 Ответить
Сколько в Украине этих тунеядцев типа МВД,СБУ,ПАПК,САП и тд .???? А где результат ???
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17.02.2021 17:55 Ответить
Но при этом Баканов с самого начала отказался мараться в этом дерьме. Сильно дурно оно пахнет. И в начале от людей Авакова даже звучали обвинения, что СБУ крышует Рифа и Кузьменко.
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17.02.2021 17:58 Ответить
что-то такого накручено в этом "деле"...что с самого начала, с "презентации" оно как превратилось в шоу с назначенными виноватыми...так и продолжаются танцы с бубном...вокруг тех, кто уже не может сдать назад и признать свои ошибки...поэтому прут бегемотами с зеленой жабой на лбу...
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17.02.2021 17:20 Ответить
Не передавать папірці, а вытащить Рифа из СИЗО ! Главное должно быть требование !
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17.02.2021 17:31 Ответить
Аваков и Зеля никогда не выпустят Рифа. Им страшно, что придется объяснять почему он столько просидел без доказательств. А дело действительно в прямой подследственности СБУ. Но Баканов молчит, как партизан.
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17.02.2021 17:54 Ответить
Шо с того, если материалы переедут на Владимирскую ? Конторские эту энциклопедию не изучат ни за неделю, ни за месяц, ни за квартал и так далее... Давить нужно обществу ! СВОБОДУ АНТОНЕНКО !
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17.02.2021 18:20 Ответить
Выпускать нужно однозначно. Но Аваков и Зеля никогда не выпустят Рифа. Аваков железно никогда. А Баканов может.
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17.02.2021 18:22 Ответить
Ни Аваков, ни Баканов, ни тем более их нынешний шеф - богами не являются. Также как и представители существующей судебной системы. Но судьи, в отличие от нижеперечисленных персонажей имеют возможность абсолютно законно и быстро изменить Рифу меру пресечения на дом. арест - для начала. Общественность просто должна помочь им раскрыть глазки на эту "картину маслом". Которой уже больше года.
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17.02.2021 18:46 Ответить
Может, если не был на брифинге. Но делать Авакова "козлом отпущения" не комифлью. И любая "перепасовка" дела ничего не изменит.
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17.02.2021 19:21 Ответить
по сути дело Антоненко это прямой заказ подонка зеленского
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17.02.2021 17:37 Ответить
Депутати з "ЄС" вимагають від Офісу генпрокурора змінити підслідність у справі Шеремета і передати його від МВС в СБУ - Цензор.НЕТ 3623
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17.02.2021 18:38 Ответить
Мені цікаво, хто з самого початку вирішив, що терактом має займатися поліція, хоча це 100% компетенція СБУ...
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17.02.2021 17:56 Ответить
Таки да. Так им и занималось СБУ. Я это повторяю с самой приснопамятной прессухи Авакова и Зели.
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17.02.2021 18:06 Ответить
Но затем "придумали" мотив преступления как "ультранационалистические идеи и расовое превосходство" и посчитали убийством, а не террактом, в общем "насловоблудили".
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17.02.2021 19:17 Ответить
Ну Сытнику я бы еще одобрил.....
Но от аваканя - баке?
СБУ уже давно является мусоркой большинства громких дел.
И что то я не помню что бы какое то раскрыли!
Как там деля о нападении охранников медведки и луцика на журналистов?
Или драки между НАБУ и прокурорскими.....
И много много другого!
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17.02.2021 18:03 Ответить
а може краще до дИбИрИ
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17.02.2021 18:04 Ответить
Не пойму, дело ж находится на стадии судебного разбирательства. Или есть ещё одно такое дело на стадии предварительного следствия?
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17.02.2021 19:10 Ответить
значит ниточки идут в сбу. недаром машина сбу следила за Шереметом.
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18.02.2021 07:16 Ответить
 
 