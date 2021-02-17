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Новости Общество
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Весной могут воспламениться более 67 тыс. га леса в Чернобыльской зоне, - эколог

Новости Цензор.НЕТ Общество

Весной могут воспламениться более 67 тыс. га леса в Чернобыльской зоне, - эколог

По подсчетам экологов, в этом году может воспламениться более 67 тыс. га леса.


После завершения местных выборов экологическая тематика почти исчезла из информационного пространства Украины. Впрочем наиболее острые проблемы никуда не делись. Об этом в очередной раз предупреждают в профессиональной ассоциации экологов, сообщает "5 канал". Среди них - пожары на территории Чернобыльской зоны, которые могут повториться уже весной. Причем на этот раз, масштабы бедствия могут быть еще больше, чем в прошлом году.

По подсчетам вице-президента Ассоциации экологов Валентина Щербины, может воспламениться более 67 тыс. га леса. В прошлом году он был пройден низовым пожаром. За это время высох и готов к возгоранию. А это может означать отравления радиоактивным дымом и пылью не только Киева, но и ряда европейских стран.
В Ассоциации отмечают: чтобы предотвратить повторение прошлогодней ситуации, нужно уже в течение ближайших недель отделить чернобыльские леса противопожарными полосами. Необходимая для этого техника у госчеэсовцев есть! Нужно только топливо и четкий план работ.

Последние снегопады несколько отсрочат угрозы пожаров в зоне отчуждения. Впрочем, риски никуда не делись, отмечают эксперты. К ним могут добавиться еще и репутационные потери. Ведь на международном уровне Украина обязалась выполнять барьерную функцию - удерживать радионуклиды в "пределах Чернобыля". В свою очередь, не меньшие репутационные потери получит и значительная часть экологов. Которые после завершения политического сезона уже не говорят о жизненно важных проблемах.
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Топ комментарии
+4
Аваков з екологом планами поділився?
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17.02.2021 17:03
+4
Надо понимать что эти полосы будут шириной с весь тот подсохший лес. Уже и покупатель есть.
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17.02.2021 17:47
+3
Что за бред? Тут прогноз погоды на завтра хрен кто предскажет. Какие "подсчёты"? Каких "экологов"? Из фсб? Ну тогда пожары будут 100%.
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17.02.2021 17:17
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Аваков з екологом планами поділився?
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17.02.2021 17:03 Ответить
А перед этим будет большой паводок, к которому наша власть как всегда будет не готова.
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17.02.2021 17:06 Ответить
мокрий торф й пісок непідпалити
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17.02.2021 17:09 Ответить
Не провоцируй, как когда то экопридурок Борейко, опять спускать Киевское море и давить рыбу льдом ради спасения хатынок "элитного" падла по берегам Днепра.
Никакого паводка не будет, земля после засух пересушенная и без проблем впитает воду весной, ещё и мало будет!
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17.02.2021 18:18 Ответить
Якщо влада не підпалить,то після таких снігів неможуть!
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17.02.2021 17:07 Ответить
Сказали бы просто: дайте денег. И нам и Авакову
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17.02.2021 17:16 Ответить
Что за бред? Тут прогноз погоды на завтра хрен кто предскажет. Какие "подсчёты"? Каких "экологов"? Из фсб? Ну тогда пожары будут 100%.
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17.02.2021 17:17 Ответить
Он ввшники один другому морди б'ють. Послати їх з лопатами весною ліс обкопувати.
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17.02.2021 17:31 Ответить
Надо понимать что эти полосы будут шириной с весь тот подсохший лес. Уже и покупатель есть.
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17.02.2021 17:47 Ответить
наметили под вырубку участок. вырежут и сделают типа пожар...
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17.02.2021 17:56 Ответить
Там еще есть чему гореть?
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17.02.2021 18:37 Ответить
Если срочно не вырубить весь Чернобыльский лес и продать в Европу, его сожгут солдаты НАТО!!
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17.02.2021 21:50 Ответить
 
 