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С начала суток нарушений режима прекращения огня со стороны наемников РФ не было, - пресс-центр ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

С начала суток нарушений режима прекращения огня со стороны наемников РФ не было, - пресс-центр ОС

По состоянию на 17:00 17 февраля в зоне проведения ООС нарушения режима прекращения огня не фиксировались.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"В течение текущих суток, 17 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил продолжает находиться под  контролем украинских воинов, нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксированы".

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Автор: Володимир Янченко
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17.02.2021 18:05 Ответить
Мир настал
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17.02.2021 19:10 Ответить
 
 