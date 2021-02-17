Адвокат Сегеда заявляет о растлении девочки отцом в Днепре, попустительстве правоохранителей и просит помощи омбудсмена Кулебы

Статья 156 УК "Развращение несовершеннолетних" - "действия, совершенные в отношении малолетнего или совершенные членами семьи или близкими родственниками, лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию потерпевшего или забота о нем, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет".

Об этом в Facebook напоминает адвокат Юлия Сегеда, передает Цензор.НЕТ.

В свидетельство о рождении ее подзащитной не был записан отец, но он возник, когда той было 4 года и сделал все, чтобы получить к ребенку доступ.

"Мама его очень боялась. Он периодически под угрозами забирал ребенка "погулять". Он появился в 2018 году и начал странно проявлять желание общаться с ребенком. В конце года мама уже привела ребенка к психологу, у ребенка панические атаки если она хоть мельком увидит его, стресс. Психолог при работе с ребенком выявляет сексуальное насилие. Психолог обращается в полицию", - сообщает Сегеда.

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По ее словам, в Шевченковском райотделе полиции Днепра проигнорировали сообщение специалиста. Психолог через суд добилась внесения данных в ЕРДР.

"Ребенок опрашивается в "зеленой комнате" под видеозапись. Таких опросов было несколько. Я вам даю скрины самые щадящие (фото 1 и 2).





Как вы думаете, следствие закончилось подозрением? Нет!!! Вопреки тому, что есть специалисты, которые опрашивали девочку, есть соответствующие заключения, есть десятки свидетелей, которые видели реакцию девочки на него… Вы думаете они были допрошены следователями? Нет!!! вы думаете маму следователь за эти годы допросил? А зачем? Тогда закрывать дело будет неудобно.

Дело закрывалось несколько раз. Один раз постановление о закрытии дела отменялось после обращения уполномоченного по правам детей Николая Кулебы. Но время прошло, не будет же Кулеба следить за ситуацией постоянно и дело снова закрыли.

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Мною подан адвокатский запрос в Шевченковский райотдел и ходатайство об ознакомлении с материалами дела.

Я узнаю всех следователей, начальников, прокуроров, которые прикрывали это дело", - отметила Сегеда.

Видя реакцию ребенка, мать не отпускает его к отцу. "Он подает иск об установлении отцовства. Жовтневый суд выносит решение в его пользу. Мама узнала об этом решении, когда "папа" уже получил новое свидетельство о рождении, где он уже был указан отцом. Решение оставлено в силе и апелляцией, и Верховным Судом. Адвокат мамы подает заявление о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам, но опаздывает на 1 день… Суд отказывает по пропуску срока на 1 календарный день. Обидная ошибка адвоката, который перепутал сроки. А еще Жовтневый суд отказывает маме в выдаче ОП (обмежувальний припис) чтобы ограничить его контакт", - сообщила адвокат.

По ее данным, в 2018-2020 годах мать больше 20 раз обращалась в Соборный райотдел Днепра и вызывала "102".

"Каждый раз когда появлялся "отец", ребенок впадал в истерику, бился, кричал, плакал, его тошнило, о чем есть реальные видеозаписи сторонних наблюдателей. Медики десятки раз описывали стрессовое расстройство и панические атаки, ребенок не мог спать, его преследовали кошмары.

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А вот теперь смотрите на один из десятков ответов (фото 3). Десятки одинаковых ответов… Несколько раз "папа" пытался украсть ребенка", - информирует Сегеда.

Она подчеркивает, что служба по делам детей Соборного района проявила "небывалую активность", когда стремилась "заставить маму повести ребенка на генетическую экспертизу".

"И мама повела ребенка. Да, повела. Но там появился "случайно" в это время "папа". Ребенка откачивали. Подтверждение есть. Анализы взять не смогли. Представьте как этот бедный ребенок натерпелся в свои 7 лет. У мамы тонны медицинских заключений от неврологов, психиатров", - подчеркивает адвокат.

Отец требует график общения с ребенком с без присутствия матери. В этих условиях защитник считает, что "жизни ребенка угрожает реальная опасность".

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"Она - потерпевшая и главный свидетель. Мама запугана, похожа на тень. Боится реального похищения ребенка, что было в моей практике не один раз, когда отец забирал силой ребенка и мама его годами не видит. Правозащитники, адвокаты, юристы - мы тоже родители, включайтесь. Я прошу репост, максимальная огласка. Прошу поддержки Николая Кулебы", - пишет Сегеда.