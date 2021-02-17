В проекте Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" рисков сейчас нет, - министр Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что не видит рисков в реализации проекта комплексной мемориализации Бабьего Яра, предложенного Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр".

Об этом чиновник заявил в интервью изданию LB.ua, информирует Цензор.НЕТ.

"Мне кажется, по поводу любого объекта, тем более такого драматичного, как Бабий Яр, всегда могут существовать разные точки зрения. Но важно в таких вопросах находить консенсусы. Все, что я пытаюсь сделать в разговоре с коллегами по мемориалу – находить взаимопонимание для того, чтобы все риски, которые могут существовать в данной ситуации, были сняты. В данном конкретном проекте я рисков сейчас не вижу. Там обдуманный и осмысленный проект", - заявил министр.

По его словам, мемориализация Бабьего Яра как мемориала и как государственного заповедника должна происходить в кооперации, и такое сотрудничество на данный момент происходит.

Ткаченко также прокомментировал планы возведения мемориальной синагоги на территории Бабьего Яра в ближайшие месяцы, которая со временем станет частью общего мемориала и музея Холокоста, который будет построен на территории Яра, а также опроверг слухи о строительстве данного объекта на месте захоронений.

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"Это арт-объект. Мы дали разрешение. Он будет находиться рядом с Менорой на территории заповедника Бабий Яр. Были проведены исследования: и если там когда-то и существовали границы какого-то кладбища, то оно было закрыто еще в 30-е годы. Все экспертизы это подтверждают. Тем более что это не столько строительство, сколько достаточно легкая конструкция, которую и стройкой назвать сложно. К тому же, там давно существует церковь", - отметил Ткаченко.

Министр также назвал кощунством размещение и работу на территории Бабьего Яра частного тира. Однако отметил, что эту проблему должны решить городские власти.

"Тир там достаточно давно. И это вопрос к городу, а не ко мне. Насколько я знаю, это какой-то частный тир. Не знаю, как он оказался на территории Бабьего Яра. Но это, конечно, нонсенс… Выглядит кощунственно", - заявил Ткаченко.

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