В проекте Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" рисков сейчас нет, - министр Ткаченко
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Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что не видит рисков в реализации проекта комплексной мемориализации Бабьего Яра, предложенного Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр".
Об этом чиновник заявил в интервью изданию LB.ua, информирует Цензор.НЕТ.
"Мне кажется, по поводу любого объекта, тем более такого драматичного, как Бабий Яр, всегда могут существовать разные точки зрения. Но важно в таких вопросах находить консенсусы. Все, что я пытаюсь сделать в разговоре с коллегами по мемориалу – находить взаимопонимание для того, чтобы все риски, которые могут существовать в данной ситуации, были сняты. В данном конкретном проекте я рисков сейчас не вижу. Там обдуманный и осмысленный проект", - заявил министр.
По его словам, мемориализация Бабьего Яра как мемориала и как государственного заповедника должна происходить в кооперации, и такое сотрудничество на данный момент происходит.
Ткаченко также прокомментировал планы возведения мемориальной синагоги на территории Бабьего Яра в ближайшие месяцы, которая со временем станет частью общего мемориала и музея Холокоста, который будет построен на территории Яра, а также опроверг слухи о строительстве данного объекта на месте захоронений.
"Это арт-объект. Мы дали разрешение. Он будет находиться рядом с Менорой на территории заповедника Бабий Яр. Были проведены исследования: и если там когда-то и существовали границы какого-то кладбища, то оно было закрыто еще в 30-е годы. Все экспертизы это подтверждают. Тем более что это не столько строительство, сколько достаточно легкая конструкция, которую и стройкой назвать сложно. К тому же, там давно существует церковь", - отметил Ткаченко.
Министр также назвал кощунством размещение и работу на территории Бабьего Яра частного тира. Однако отметил, что эту проблему должны решить городские власти.
"Тир там достаточно давно. И это вопрос к городу, а не ко мне. Насколько я знаю, это какой-то частный тир. Не знаю, как он оказался на территории Бабьего Яра. Но это, конечно, нонсенс… Выглядит кощунственно", - заявил Ткаченко.
Пожалуйста, подождите...
Бабий Яр - исторический факт, от которого никула не деться, но и застраивать всякими монументами и мемориалами тоже не надо. Как раз мемориал и является калькой с рашистов. Вернее не ра/фашистов а совка, где мемориалы и монументальные группы были в порядке вещей.
С другой стороны, хотят евреи мемориал - есть целый Израиль, пусть у себя и строят его, и помнят о том что происходило в 20 веке. Но они упираются руками и ногами, только бы не признавать Голодомор в Украине, хотя их вины в этом не было.
А это Париж. Мемориал жертвам депортации
Родился Михаил Фридман 21 апреля 1964 года в одном из красивейших городов Украины - Львове. Родители мальчика были евреями. Папа Марат Шлемович и мама Евгения Бенционовна по образованию были инженерами, местом их работы долгие годы служил оборонный завод.
В школе Михаил был серьезным и ответственным, в отличии от своих одноклассников, он охотно учился. Любимыми предметами его были физика, химия, математика. После окончания школы Фридман получил отличный аттестат, и решил продолжить обучение в Москве, но в том году ему поступить не удалось.
Гімну неважливо, на чию землю воно впало, - воно таке за своєю природою.
У цьому плані дуже схожі своїм безнаціональним месіанством, - кацапські "всєчєловекі", ліваки-"інтернаціоналісти" (також ******* "толєрантісти"), єврейські космополіти.
Принаймні, коріння в них одне.
https://img.hurtom.com/i/2021/02/sshot-593.jpg
Запитання з іншого ніка про причину бану було видалено, а інший нік теж забанено.
Запитання було цілком коректним:
Шановний адміне.
Будьте так люб'язні поінформувати, в чому полягало порушення коментаря і подальших санкцій?
Адже там була лише констатація факту про перебування італійських євреїв у Фашистській партії Італії. Те ж саме, наприклад, повідомляє видання Асоціації єврейських організацій і громад України "Хадашот" у статті "Евреи и фашизм. Брак по-итальянски" від 18 червня 2018 року.
Якийсь дрімучий совок. Не маю жодного уявлення про причину бану.
https://censor.net/ru/comments/locate/23/2008573/75727037
Виявляється, на те, щоб забанити, був час, а от щоб відповісти на конкретне запитання, який пункт Правил було порушено, - часу вже немає.
Кролік каже що печеньки Кремля дуже смачні
а не ...