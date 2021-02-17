Мать Окуевой Каминская: Убившие мою дочь люди хотят показать, что решают в этой стране любые вопросы. У них это блестяще получается
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия
В Украине - полное обрушение судебной системы: суд отпускает под домашний арест человека, которого подозревают в тройном убийстве.
Такую уверенность высказал в комментарии изданию "ГОРДОН" одесская журналистка, мать убитой в 2017 году участницы антитеррористической операции и добровольца Амины Окуевой Ирина Каминская, передает Цензор.НЕТ.
Она считает, что защита подозреваемого в убийстве украинского добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина затягивала рассмотрение дела, но прокуратура не приложила должных усилий, чтобы продлить срок ареста.
"Другие заключенные находятся и по два года под арестом в СИЗО. Есть масса примеров, когда люди сидят годами в ожидании приговора. Но тут неизвестно каким образом суд посчитал возможным выпустить под домашний арест человека, которого подозревают в тройном убийстве. И каким может быть мое мнение? Возмущение, как и у всех нормальных здравомыслящих людей. Мне звонят патриоты, неравнодушные люди. Все возмущены. За этим очень печально наблюдать", - отметила Каминская.
По ее мнению, прокуратура знала, что сроки рассмотрения истекают, но не предприняла никаких активных действий.
"Давно ходили слухи, что [подозреваемого в убийстве Окуевой, уроженца Дагестана Игоря] Редькина могут отпустить. Его защита всеми силами затягивала рассмотрение дела. Прокуратура имела возможность обратиться к суду по этому поводу. У них же есть определенный алгоритм действий. Не понятно, почему прокуратура не приложила никаких усилий, хотя видела, что истекает время. Видимо, кому-то это было нужно. А, может быть, это вопиющий непрофессионализм. У нас такое на всех уровнях", - сказала собеседница.
Она подчеркнула, что ее адвоката не уведомляют о судебных заседаниях и не приглашают на слушания.
"Я хочу только видеть торжество правосудия и справедливости в этой стране. Вы же понимаете, что людям, которые убили мою дочь, важно не просто убить, а показать, что они в этой стране решают любые вопросы. Я не знаю, как они это делают, но у них это блестяще получается. Уже тайно отпустили Кринари (чеченец, известный как Артур Денисултанов, которого обвиняли в покушении на Окуеву и Осмаева. - Ред.). Он находится на свободе в России. Не уведомив меня как потерпевшую сторону и моего адвоката, сейчас, вот, выпустили еще одного убийцу. Творится полный беспредел, полное обрушение всей судебной системы страны. Меня ни разу не приглашали на заседание суда, как и моего адвоката. Все делалось тихо, в тайне. Мы только потом узнавали от журналистов о принятых решениях", - резюмировала Каминская.
Напомним, 30 октября 2017 на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.
12 января 2020 года полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой.
14 января Святошинский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в организации убийства украинского добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина.
Утром 15 января правоохранители задержали еще одного человека из группы из семи человек, которых правоохранители официально называют причастными к убийству Амины Окуевой и покушению на жизнь Адама Осмаева. Задержанного мужчину зовут Андрей Кравченко.
14 февраля 2021 года Апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест для Игоря Редькина, который является подозреваемым в деле об убийстве добровольца Амины Окуевой.
Пожалуйста, подождите...
Без жодних доказів слідства.
Сидять лише тому, що воювали за Україну.
Аміну вбили за Україну. Її вбивць відпустили.
Які висновки ми зробимо про нинішню владу ?
Відпустили вбивць їх побратимім і що? Когось схвилювало це питання? Хтось приїхав до будинку слідчого, прокурора чи судді з плакатиком? Я вже не кажу про наплювати на спину вбивці.