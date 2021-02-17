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Новости Политика УкраиныПроисшествия Убийство Амины Окуевой
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суд (24701) Окуева Амина (148)

Мать Окуевой Каминская: Убившие мою дочь люди хотят показать, что решают в этой стране любые вопросы. У них это блестяще получается

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Мать Окуевой Каминская: Убившие мою дочь люди хотят показать, что решают в этой стране любые вопросы. У них это блестяще получается

В Украине - полное обрушение судебной системы: суд отпускает под домашний арест человека, которого подозревают в тройном убийстве.

Такую уверенность высказал в комментарии изданию "ГОРДОН" одесская журналистка, мать убитой в 2017 году участницы антитеррористической операции и добровольца Амины Окуевой Ирина Каминская, передает Цензор.НЕТ.

Она считает, что защита подозреваемого в убийстве украинского добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина затягивала рассмотрение дела, но прокуратура не приложила должных усилий, чтобы продлить срок ареста.

"Другие заключенные находятся и по два года под арестом в СИЗО. Есть масса примеров, когда люди сидят годами в ожидании приговора. Но тут неизвестно каким образом суд посчитал возможным выпустить под домашний арест человека, которого подозревают в тройном убийстве. И каким может быть мое мнение? Возмущение, как и у всех нормальных здравомыслящих людей. Мне звонят патриоты, неравнодушные люди. Все возмущены. За этим очень печально наблюдать", - отметила Каминская.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Прокуратура завершила расследование убийства Окуевой: обвинительный акт направили в суд. ФОТОрепортаж

По ее мнению, прокуратура знала, что сроки рассмотрения истекают, но не предприняла никаких активных действий.

"Давно ходили слухи, что [подозреваемого в убийстве Окуевой, уроженца Дагестана Игоря] Редькина могут отпустить. Его защита всеми силами затягивала рассмотрение дела. Прокуратура имела возможность обратиться к суду по этому поводу. У них же есть определенный алгоритм действий. Не понятно, почему прокуратура не приложила никаких усилий, хотя видела, что истекает время. Видимо, кому-то это было нужно. А, может быть, это вопиющий непрофессионализм. У нас такое на всех уровнях", - сказала собеседница.

Она подчеркнула, что ее адвоката не уведомляют о судебных заседаниях и не приглашают на слушания.

"Я хочу только видеть торжество правосудия и справедливости в этой стране. Вы же понимаете, что людям, которые убили мою дочь, важно не просто убить, а показать, что они в этой стране решают любые вопросы. Я не знаю, как они это делают, но у них это блестяще получается. Уже тайно отпустили Кринари (чеченец, известный как Артур Денисултанов, которого обвиняли в покушении на Окуеву и Осмаева. - Ред.). Он находится на свободе в России. Не уведомив меня как потерпевшую сторону и моего адвоката, сейчас, вот, выпустили еще одного убийцу. Творится полный беспредел, полное обрушение всей судебной системы страны. Меня ни разу не приглашали на заседание суда, как и моего адвоката. Все делалось тихо, в тайне. Мы только потом узнавали от журналистов о принятых решениях", - резюмировала Каминская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд освободил из-под стражи Редькина - подозреваемого в убийстве Окуевой

Напомним, 30 октября 2017 на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

12 января 2020 года полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой.

14 января Святошинский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в организации убийства украинского добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина.

Утром 15 января правоохранители задержали еще одного человека из группы из семи человек, которых правоохранители официально называют причастными к убийству Амины Окуевой и покушению на жизнь Адама Осмаева. Задержанного мужчину зовут Андрей Кравченко.

Также читайте: Сообщено о подозрении россиянину, организовавшему убийство Окуевой, - Офис Генпрокурора

14 февраля 2021 года Апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест для Игоря Редькина, который является подозреваемым в деле об убийстве добровольца Амины Окуевой.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+45
Яка ганьба.
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17.02.2021 18:26
+30
Добровольці, яких обвинувачують у вбивстві Шеремета, сидять.
Без жодних доказів слідства.
Сидять лише тому, що воювали за Україну.
Аміну вбили за Україну. Її вбивць відпустили.
Які висновки ми зробимо про нинішню владу ?
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17.02.2021 18:35
+21
Якого президента обрали, ті люди і рішають.
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17.02.2021 18:33
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Яка ганьба.
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17.02.2021 18:26 Ответить
Даже Янучара отморозков в кулаке держал. А это как было членограем, так и осталось ...
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17.02.2021 18:29 Ответить
Янучара сам отморозок ,ссыкун ,и предатель который путина попросил ввести войска в Украину .А ты подстилка и праститут с Ольгина пшел вон, дворец обсуждать ,за поребрик.
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18.02.2021 08:59 Ответить
Какое обрушение судебной системы? Всё давным давно обрушено,утрамбовано,сверху засыпано бетоном и ещё заасфальтировано.
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17.02.2021 18:29 Ответить
"давно"- всегда
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17.02.2021 19:46 Ответить
Кошмар, конечно. На моей памяти много судейского беспредела, но тут что-то совсем запредельное.
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17.02.2021 18:29 Ответить
Якого президента обрали, ті люди і рішають.
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17.02.2021 18:33 Ответить
Криворожская приблатненная отмороженная шпана из 90-х подросла.
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17.02.2021 18:36 Ответить
Та ладна ) мона подумати що до Зельмана ніхто нічого не «рішав» і правосуддя було афігенна чесним , європейскмм )
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17.02.2021 18:38 Ответить
Рішав, але ж суддям прямо сказали відпустити вбивць. А хто сказав ?
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17.02.2021 18:44 Ответить
От цього я не скажу , бо не знаю , думаю що й пані цього не знає
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17.02.2021 18:49 Ответить
А пани и не нужно знать кто именно из чинуш. Зато пани очень хорошо знает кто именно сейчас за это несёт прямую ответственность.
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17.02.2021 19:04 Ответить
Тю новина.
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17.02.2021 18:34 Ответить
Так сейчас именно их власть пришла. Вы лексикон Бени послушайте, или Корбана, или Кирилла Тимошенко. А Ермак со своим братом. Власть тупых гопников из 90-х во всей красе.
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17.02.2021 18:34 Ответить
Добровольці, яких обвинувачують у вбивстві Шеремета, сидять.
Без жодних доказів слідства.
Сидять лише тому, що воювали за Україну.
Аміну вбили за Україну. Її вбивць відпустили.
Які висновки ми зробимо про нинішню владу ?
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17.02.2021 18:35 Ответить
Мать Окуевой Каминская: Убившие мою дочь люди хотят показать, что решают в этой стране любые вопросы. У них это блестяще получается - Цензор.НЕТ 8608
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17.02.2021 18:38 Ответить
Ломброзó був правий.
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17.02.2021 21:06 Ответить
Якогось із торнадівців випустили. Зебіли в коментах кричать що Зеленський- батько української нації.
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17.02.2021 18:39 Ответить
А кто их посадил? А Равлик где сейчас?
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17.02.2021 22:28 Ответить
Та того Редькіна вже немає в Украіні , забути , все ж для цього й робилось..
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17.02.2021 18:35 Ответить
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває!!! Зелена пліснява втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!)))
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17.02.2021 18:35 Ответить
Всё протухло,глисты сожрали правосудие
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17.02.2021 18:39 Ответить
Судейский корпус - главный саботажник проукраинских и прозападных преобразований в Украине. Судьи и сейчас за бабло решают дела в пользу пятой колонны и откровенных врагов независимой Украины. Им хорошо жилось при Кучме и Януковиче, где они совсем ничего не опасаясь на взятки купались как вареники в масле. Им не нужна европейская Украина, где нужно будет жить на зарплату
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17.02.2021 18:42 Ответить
В этой картинке вся наша насквозь прогнившая судебная система.
Мать Окуевой Каминская: Убившие мою дочь люди хотят показать, что решают в этой стране любые вопросы. У них это блестяще получается - Цензор.НЕТ 1379
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17.02.2021 18:44 Ответить
А Зе тем временем Ленку по шашлыкистанам за госсчет прогуливает
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17.02.2021 18:45 Ответить
так не стоит сидеть дома надо выходить хотя бы с плакатами под прокуратуру и суд...
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17.02.2021 19:05 Ответить
Шо опять обмен назревает убийц на таксистов?
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17.02.2021 19:27 Ответить
В НАШЕЙ СТРАНЕ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ФОНД, СОБРАТЬ ДЕНЬГИ И ЗАКАЗАТЬ ЭТИХ ЛЮДЕЙ !)
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17.02.2021 20:00 Ответить
Я об этом тоже думал!
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18.02.2021 00:35 Ответить
НЕОБХОДИМО ЧЕРЕЗ ГО ЗАПРОСИТЬ ПОСТУПЛЕНИЯ ВО ВСЕ ОТКРЫТЫЕ ФОНДЫ УКРАИНЫ ЗА ГОД НАПРИМЕР !!! И УЗНАТЬ ПРО КОЛЛИЧЕСТВО ЗАКРЫТЫХ !)
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18.02.2021 01:14 Ответить
Все просто - зуб за зуб. Треба спочатку зажмурити вбивцю а потім прокурора.
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17.02.2021 20:17 Ответить
а как же Антоненко? почему он до сих пор в тюрьме по подложному обвинению? почему, опираясь только на высосанное из пальца обвинение, в тюрьме действительно годами сидит человек, теряя время и здоровье? странное такое правосудие...
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17.02.2021 20:21 Ответить
ось тому і сидить що, по підложному звинуваченню. Його зараз відпускати ніяк не можна бо, тоді у Зеленського питання до Авакова з Венедиктовою виникнуть.
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18.02.2021 09:34 Ответить
Этой стране уже ничего не поможет, и нарид в этом поучаствовал на все 100%, как говориться что заслужили - то имеите.
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17.02.2021 20:29 Ответить
Тю?Что еще ни кого не посадили по этому громкому делу?И даже не вышли на след убийц?
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18.02.2021 00:37 Ответить
Всех судей нужно нанимать из ес!Прилител ,посадил казнакрадов и убийц!И улетел!Давать охрану!Хорошо платить!А все наши судьи куплены давно олигархами!
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18.02.2021 00:39 Ответить
А хто і як буде тих суддів охороняти?
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18.02.2021 09:32 Ответить
Такое было в 19-м веке ..в Штатах..закончилось мистером Линчем.
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18.02.2021 03:40 Ответить
Ще декілька років тому тут були поширені кричалки про те, як от ветерани придуть і порядок наведуть. І що? Я тоді писав що, ніфіга не буде. Будуть вони займатися матеріалізацією власних льгот, входити у владу і боротися за земельні ділянки.
Відпустили вбивць їх побратимім і що? Когось схвилювало це питання? Хтось приїхав до будинку слідчого, прокурора чи судді з плакатиком? Я вже не кажу про наплювати на спину вбивці.
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18.02.2021 09:31 Ответить
 
 