Украина собирается достроить на Северо-Крымском канале дамбу, которая исключит подачу воды в оккупированный Крым, - Кориневич
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Украина намерена достроить дамбу на Северо-Крымском канале, которая исключит возможность подачи воды на временно оккупированный полуостров до момента возвращения его Украине Россией.
Об этом постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич заявил во время встречи с начальником Управления Северо-Крымским каналом в Таврийске Сергеем Шевченко. Об этом сообщает пресс-служба представителя президента в АРК, информирует Цензор.НЕТ.
"Дамбу на Северо-Крымском канале в Украине намерены достроить. Поскольку это должно максимально исключить попадание воды во временно оккупированный Россией Крым. Также это должно улучшить меры по мелиорации Херсонщины", - сказал Кориневич.
По его словам, сейчас существует необходимость достройки дамбы на 107-м километре канала.
Кориневич подчеркнул, что "Украина не восстановит подачу воды на полуостров до момента его деоккупации".
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Участники встречи также обсудили важные для функционирования канала вопросы, в частности, необходимость укрепления сооружений.
Как сообщалось, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что возобновление поставок днепровской воды в оккупированный Крым можно обсуждать только тогда, когда Россия официально обратится с такой просьбой к властям Украины, а также признает себя страной-оккупантом.
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Пожалуйста, подождите...
Видать, что ты регулярно мАчу и фильтруешь.
А опреснители? Дык, вы, ватники, чАво это до сих пор не смогли этим заняться?
Или хрен получается?
Так ото ж бо.... ******* макшанские
За семь лет оккупации православные пришельцы в Крым из Нечерноземья разворовали все металлические изделия гидросистемы Северо-Крымского канала и сдали их в металлолом, а из русла канала подъёмными кранами извлекли бетонные плиты и вывезли грузовиками на Россию.
надо - стройте
Спамьте срань-рязань, не ленитесь.
нашел свой комент, правда про Правослабие
Yuriy Smith 1 рік тому
Как-то, Поп злой, На базар пришееел К ате- -истской, лавке подошееел Эй еретик А ну-ка думай быстрей Какую выбрать одежду мне тут в лавке твоей Я по характеру бес, мое стремление - власть Служу я Яхве с небес Гребу баблишко я всласть Я хочу, чтоб видя облик мой, баксы мне башлял даже бухой, Чтобы каждый понимал - у Яхве я слугооой Коммерс, понял. дело непростое. что бы. Кире. предложить такоое? Я б не хотел Тебя Гундяев обидеть Но такого как ты, В "аду" бы лучше увидеть И я кажется знаю, Что тебе подойдет, Твой паскудный характер, Каждый сразу поймет Ате-ист тот час сундук открыл, Вы-нул шапку, И проговорил Эту вещь в свое-то вреемя, Шариков носииил То что. Надо. КирГун заухмылялся Взял ко- -шель он, тут же рассчитался Шел в свой притон, Камлал и с бубном резвился Перед иконостасом, Он весь вечер бранился Но когда снял он шапку, С ним случилась беда Вместе с шапкой снялась и, Попа голова! Я хочу, чтоб видя облик мой, баксы мне башлял даже бухой, Чтобы каждый понимал - у Яхве я слугооой
Мне кажется, что это попытка запудрить нам мозги... подвидом "достройки дамбы" -
восстановят канал и пустят в Крым воду...
А вот дороги к админгранице нету как таковой. Там не дамбу а дорогу строить нужно.
У серпні 2014 почалося будівництво паралельного каналу завдовжки 72 км, з тим щоб забезпечити двосторонній рух суден. На будівництво дублера Суецького пішов всього один рік. Реалізація проекту обійшлася Єгипту в 8,5 мільярда доларів. Будівництво фінансувалося з внутрішніх джерел, населенням Єгипту. Єгипетський уряд випустив облігації з прибутковістю 12% річних, і інвестори розкупили їх протягом всього восьми днів. Будівельні роботи велися цілодобово при масштабній участі інженерних частин єгипетської армії.
Для Єгипту є другим після туризму джерелом валютної виручки.
Взагалі то Станом на 2010 р. довжина Суецького каналу становила 193,30 км, глибина - 24 м та ширина - 205 м.
Только затем чтобы "освоить" кучу денег, так же как на "большой стройке".
А новую строят с задвижкой. Вот, что плохо.
потому что хомячкам надо часто менять воду