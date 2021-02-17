РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6353 посетителя онлайн
Новости Политика Украины Правосудие
1 814 8
Азаров (8192) НАБУ (4031) Антикоррупционный суд (1070)

Антикоррупционный суд отменил постановление детектива НАБУ о приостановлении расследования в отношении Азарова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Антикоррупционный суд отменил постановление детектива НАБУ о приостановлении расследования в отношении Азарова

16 февраля следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство защиты и отменила постановление детектива НАБУ о приостановлении досудебного расследования в уголовном производстве в отношении бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"Постановлением детектива НАБУ от 1 февраля 2021г досудебное расследование было приостановлено в связи с необходимостью выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, из содержания обжалуемого постановления невозможно установить мотивацию необходимости обращения с запросом о международной правовой помощи в этом уголовном производстве.

"Фактически указанное постановление состоит из фабулы уголовного преступления и одного предложения по выполнению всех необходимых и возможных следственных (розыскных) и других процессуальных действий, а также наличия необходимости выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества. Вместе с тем, в соответствии с требованиями УПК Украины, мотивировочная часть должна содержать сведения о: содержание обстоятельств, являющихся основаниями для принятия постановления; мотивы принятия постановления, их обоснование и ссылки на положения настоящего Кодекса", - отмечают в суде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд ЕС отказался вернуть Азарова в европейский санкционный список

Детектив в судебном заседании не предоставил материалов запроса, которые бы позволили следственному судье установить его соотношение с обстоятельствами уголовного преступления, в совершении которого подозревается лицо. Следственный судья отклонила довод детектива о невозможности приобщить материалы запроса к материалам жалобы учитывая тайну досудебного расследования, поскольку положения ст.222 УПК Украины не опровергают основы состязательности уголовного судопроизводства, которая предусматривает самостоятельное отстаивание стороной обвинения и стороной защиты их правовых позиций, прав, свобод и законных интересов способами, предусмотренными настоящим Кодексом (ч.1 ст.22 УПК Украины), также обязанности детектива обосновать вынесенные им решения (ч.5 ст.110 УПК Украины) и мотивировать постановление о приостановлении предварительного расследования (ч.4 ст.280 УПК Украины).

"Учитывая это, следственный судья отменила постановление детектива НАБУ о приостановлении досудебного расследования", - отметили в ВАКС.

Также читайте: Дело Азарова будет рассматривать Антикоррупционный суд

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Приостановляют..возобновляют..Вообщем микилка сдохнет своей смертью скорее всего в ожидании срока.
показать весь комментарий
17.02.2021 19:07 Ответить
Як кажуть у Львові : " Вам в дитинстві шафа на голову не падала?"
показать весь комментарий
17.02.2021 19:16 Ответить
Міколо яничу, прокоментуйте це на азіровкє! Ну щоб поржать)))
показать весь комментарий
17.02.2021 19:16 Ответить
Антикорупційний суд скасував постанову детектива НАБУ про призупинення розслідування щодо Азарова - Цензор.НЕТ 5815 Антикорупційний суд скасував постанову детектива НАБУ про призупинення розслідування щодо Азарова - Цензор.НЕТ 1930
показать весь комментарий
17.02.2021 20:15 Ответить
Антикорупційний суд скасував постанову детектива НАБУ про призупинення розслідування щодо Азарова - Цензор.НЕТ 9629 Антикорупційний суд скасував постанову детектива НАБУ про призупинення розслідування щодо Азарова - Цензор.НЕТ 4100
показать весь комментарий
17.02.2021 20:18 Ответить
Діма, ти шо-такі в натурі є мікола янич?!
показать весь комментарий
17.02.2021 20:18 Ответить
ну чтобы был предмет для торга
показать весь комментарий
17.02.2021 23:00 Ответить
 
 