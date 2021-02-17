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отравление (1572) подростки (380) Умань (350) Черкасщина (952)

Еще 2 школьницы отравились "Дротаверином": девочки из Умани выпили по 10 таблеток, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Еще 2 школьницы отравились

В городе Умань Черкасской области две восьмиклассницы попали в больницу после того, как прямо в школе приняли препарат "Дротаверин".

Об этом пишет черкасское издание "Про все", информирует Цензор.НЕТ.

"Действительно, был такой вызов на "скорую", - рассказала пресс-секретарь Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ирина Назарок. - В больницу были доставлены двое детей с подозрением на отравление "Дротаверином"".

Две девочки выпили по 10 таблеток. Сейчас они под наблюдением медиков. Что побудило их к этому шагу, пока не известно. Участие в опасном эксперименте девочки не признают.

Читайте на Цензор.НЕТ: Полиция Киевщины об отравлении семиклассниц в Боярке: воспользовались советом из ролика в соцсети и выпили по 40 таблеток "Дротаверина"

"Полиция Умани устанавливает обстоятельства отравления двух восьмиклассниц. Девочки в стабильном состоянии, их жизни ничего не угрожает. Сейчас ими занимаются медики", - сообщила пресс-секретарь полиции Черкасской области Зоя Вовк.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и ювенальная превенция полиции Умани. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и опрашивают свидетелей.

Напомним, 16 февраля в Киевской ОГА сообщили, что в Боярке в академическом лицее "Гармония" две ученицы седьмого класса отравились неизвестными веществами, в результате чего одна девочка скончалась.

Также на Цензор.НЕТ: Отравление семиклассниц "Дротаверином" в Боярке: Прокуратура начала уголовное производство по доведению до самоубийства

Позже в полиции уточнили, что девушки посмотрели видео в одной из популярных социальных сетей с призывом попробовать медицинский препарат. На перемене ученицы приобрели в аптеке "Дротаверин" и приняли каждая по 40 таблеток в помещении школы.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+24
тепер якісь медичні бовдури разом з ментами заборонять той дротаверин для вільного продажу в аптеках, краще б купили дівки у крамниці та випили розчинника для нітроемалей, він набагото ефективніший
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17.02.2021 20:01
+20
Это ведь какая то тварь мозги промыла, если такое случилось!
Крыша может у одного поехать, но не у нескольких сразу.
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17.02.2021 20:02
+13
Раньше мы тоже не лучше были. Всякие самодельные бомбы и петарды, самострелы. самопалы... Мужчина - чудом выживший мальчик.
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17.02.2021 20:25
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тепер якісь медичні бовдури разом з ментами заборонять той дротаверин для вільного продажу в аптеках, краще б купили дівки у крамниці та випили розчинника для нітроемалей, він набагото ефективніший
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17.02.2021 20:01 Ответить
...і запили перетворювачем іржі!
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17.02.2021 20:36 Ответить
перетворювач їржи додають у пепсі-колу, подивиться на її склад уважно
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17.02.2021 21:01 Ответить
зветься ортофосфорна кислота
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17.02.2021 21:07 Ответить
от заборонять розчинник для нітроемалей, ще цього мені не вистачало
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17.02.2021 20:45 Ответить
идиотки. родители у них вменяемые?
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17.02.2021 20:01 Ответить
быдло какое-то наверно
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17.02.2021 20:12 Ответить
родители сейчас совсем не имеют влияние, законы на стороне детей.
попробуй тронь или грубое слово скажи. либо штраф огроменный, либо изьятие ребенка.
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17.02.2021 20:25 Ответить
не тупите, товарищ, мы тут не в Швеции.
А жаль..
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17.02.2021 21:50 Ответить
Это ведь какая то тварь мозги промыла, если такое случилось!
Крыша может у одного поехать, но не у нескольких сразу.
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17.02.2021 20:02 Ответить
Новый "синий кит"?
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17.02.2021 20:04 Ответить
Привет, брате. Читай ниже. Я все написал.
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17.02.2021 20:09 Ответить
Прєлєсті соціального поведєнія в двуногом стадє
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17.02.2021 20:40 Ответить
там, похоже, промывать нечего
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17.02.2021 20:54 Ответить
дебилки
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17.02.2021 20:06 Ответить
Девочки уже не те.😁
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17.02.2021 21:15 Ответить
вже б краще трави покурили
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17.02.2021 20:07 Ответить
Так нема - запрещёнка у нас на "траву"
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17.02.2021 20:28 Ответить
Дротаверин - это обычная Но-Шпа, которая есть у каждого в аптечке. Другое дело, что в тик-ток организовали какой-то "челендж". Родители должны контролировать своих детей. Их связи, мессенджеры, соцсети.
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17.02.2021 20:09 Ответить
Салянчик, брате. Та хрен ты шо сегодня проконтролируешь, особенно соцсети.
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17.02.2021 20:13 Ответить
Макс, можно и простым аспирином организовать обширное внутреннее кровотечение. А детей таки контролировать можно. Просветительские беседы и добрячий отцовский ремень!
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17.02.2021 20:16 Ответить
За добрячий отцовский ремень тут будет цугундер. А беседы душещипательные... ты в 13 лет много родителей слушал? Тем более девочки в этом возрасте абсолютно уверены, шо они сами знают все на свете лучше, чем их родители-"динозавры".
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17.02.2021 20:20 Ответить
Время - играй гормон!
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17.02.2021 20:20 Ответить
Точнее не время, а возраст.
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17.02.2021 20:22 Ответить
Чому дивуватись ,це підлітки !!! Тут їх дорослі батькі, клоуна в президенти обрали !!!))))
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17.02.2021 20:23 Ответить
Салам алейкум ,Мурзо!!!)))
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17.02.2021 20:24 Ответить
Хто про шо, а вошивий про баню! У дівок зорька в одному місці грає, а винний Зеленський? Чи чергуєш на сайті і дровішки підкидаєш ?
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17.02.2021 21:39 Ответить
А хто відповідає зе суспільний стан в державі ,як не керманич !!!))))
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17.02.2021 21:48 Ответить
Діду, схоже, ти вже остаточно поїхав... В тому, що ти до туалету вже не встигаєш добігати, теж Зеленський винен?
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17.02.2021 22:05 Ответить
Мова не про особисті негаразди ,а про суспільні,а за стан суспільства(спільноти) відповідає головуючий !!)))
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17.02.2021 22:21 Ответить
Ну так ворожі канали закрили, що ще тобі треба? А діти ніякій владі не потрібні були. Чи при попередніх не було такого, хочеш сказати?
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17.02.2021 23:44 Ответить
Канали закрити легко,а от позбутись ганебної спадщини, від багатовікової асиміляціі українців московитами,незрівняно важче !!!)))
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18.02.2021 01:58 Ответить
Під час цієї асиміляції ми будували літаки, аналогів яким в світі немає, були промисловою, ядерною та космічною державою. Цієї спадщини, слава Богу, позбулись, стали банановою республікою третього світу. Радий?
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18.02.2021 20:45 Ответить
Не ми будували , а СРСР !!!! Яке відношення мают літаки до асиміляціі ???)))))
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18.02.2021 21:09 Ответить
Он як! То ти все життя лежнем прожив, виявляється? А ми будували. Не якийсь міфічний СРСР, а ми, українці. Працювали і будували!
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18.02.2021 22:20 Ответить
І в СА служив,в Угорщині і на заводах працював ,на будівництві та геологорозвідці працював!! Теж виробляв ,теж будував!!! ))))
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18.02.2021 22:30 Ответить
То ти вже якось визначись, чи ти будував, чи якийсь міфічний СРСР. Бо таких як ти послухати, то все вам сссри та комуняки будували, українці, виявляється, неробами жили...
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18.02.2021 22:52 Ответить
Будував,виробляв ,до речі довгий час в РРФСР,де я і народився,в Кузбасі,Кемеровська обл. РРФСР !! А працював в Москві ,завод ЗИЛ ,в Нальчику ,в геологорозвідці КБКГЕ !!! Працював в Тамбовській,Ростовський ,Курський обл. ,в Люберцях,Підмосков"я !!!!)))
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18.02.2021 23:28 Ответить
То чому тепер відмовляєшся від своєї праці? Не розумію я вас таких. Від перемоги відмовились, від праці відмовились. Зробили з себе якусь націю терпил, які нічого не побудували, не створили. Все вас всі утискали, бідних, як не москалі, так комуняки... Жодного нормального свята вже майже не залишилось, одні поминки, все свічки на екрані ледь не через день. Невже самим від себе не противно жити отак?
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18.02.2021 23:45 Ответить
Я не від чого не відмовляюсь і мене ніхто не утискав,тому що я за походженям русский, але не москаль, свідомий громадянин України !! Був толерантним "русскоязичним" громадянином України ,доки не припхались якісь потвори "росєянє" ,мене невідомо від кого чи чого захищати !!)))
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18.02.2021 23:57 Ответить
Инспектор по делам несовершеннолетних ведет воспитательную беседу с прыщавым любителем клея "Момент":
- Ну посмотри на себя! Бродяжничаешь, воруешь, клей нюхаешь! Куда только семья твоя смотрит? Где твой отец?
- В тюрьме...
- А мать?
- В лагере...
- А сестра?
- В колонии..
- Ну а брат?
- В институте...
- Вот видишь! Бери пример с брата! В каком он институте?
- В медицинском...
- Тем более! Туда так просто не попасть! И что он там делает?
- В банке с формалином сидит...
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18.02.2021 07:39 Ответить
потом выяснится что какие-то "начинающие психологи изучали" воздействие соцсетей на детей.э
как это было с синим китом.. и отмазками тех гнид. И, кстати, они таки отмазались
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17.02.2021 20:23 Ответить
До скону контролювати... Ще 2 школярки отруїлися "Дротаверином": дівчатка з Умані випили по 10 таблеток, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 110
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17.02.2021 20:37 Ответить
Та ні, то вже без меж.
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17.02.2021 21:24 Ответить
а если какой то блогер скажет - "убей себя об стену" - они это сделают ? дебилы малолетние. более чем уверен что эти деграданты в тиктоке эту херню увидели.
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17.02.2021 20:12 Ответить
да, сделают. нет предела человеческой глупости
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17.02.2021 20:17 Ответить
какая разница..., сьогодні,чи завтра
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17.02.2021 20:35 Ответить
Что за видео??? Киньте ссылку на тиктон,что обещают ,если выпить?
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17.02.2021 20:13 Ответить
Говорят:"выпей и посмотришь ,что будет"-идиотизм полный
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17.02.2021 20:17 Ответить
*****, я так в 19 лет самогон попробовал. Хватило на 10-12 лет.
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17.02.2021 20:27 Ответить
райськоє блаженство...
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17.02.2021 20:33 Ответить
все таки женский пол более подвержен дурному влиянию
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17.02.2021 20:14 Ответить
Природа
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17.02.2021 20:32 Ответить
Шо за хрень...совсем уже тупоголовые?
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17.02.2021 20:16 Ответить
Це підростаючий "мудрий нарід" !!!))))
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17.02.2021 20:26 Ответить
А что скажет лжелейтенант Баканов?
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17.02.2021 20:18 Ответить
Не кажіть,що колись були кращі діти.Просто не було доступу до інформації.Зараз тієї самої
інформації навіть забагато.Звісно не всі підуть повторювати подібне,але значна частина ведеться на дурості.Дорослі також це стосується.
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17.02.2021 20:21 Ответить
Раньше мы тоже не лучше были. Всякие самодельные бомбы и петарды, самострелы. самопалы... Мужчина - чудом выживший мальчик.
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17.02.2021 20:25 Ответить
Это да, разрушать, испытывать на прочность, рисковать на спор - это было в давешние времена. Зачастую с травмами и жертвами. Но вот что бы массово нажирались таблеток не от неразделенной любви, а просто по совету "друзей", такого я не припомню в своем детстве.
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17.02.2021 20:56 Ответить
тик-токов не было.
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17.02.2021 21:21 Ответить
Было сарафанное радио. Работало ничуть не хуже. Только без видео поддержки.
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17.02.2021 21:24 Ответить
Правильно. И если поздоровался с "дворовым КГБ", бабулями у подъезда, то становился вежливым кобелем или наркоманом. Ще 2 школярки отруїлися "Дротаверином": дівчатка з Умані випили по 10 таблеток, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7637
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17.02.2021 21:29 Ответить
...алкоголь,косяк,секс...
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17.02.2021 21:05 Ответить
Это не к нам. Абсолютно.
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17.02.2021 21:19 Ответить
подорожника просто сильно много жрать раньше надо было))
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17.02.2021 20:30 Ответить
майбутні виборці Зе Ще 2 школярки отруїлися "Дротаверином": дівчатка з Умані випили по 10 таблеток, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9153
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17.02.2021 20:31 Ответить
100%
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17.02.2021 20:47 Ответить
Просто не було доступу до інформації... Потягу кулупатися в гноярнях
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17.02.2021 21:11 Ответить
bezmegh Ну хтось справді колупається.
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17.02.2021 21:45 Ответить
Ношпа впливає на президентський рейтинг.
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17.02.2021 20:25 Ответить
більш за Ковид
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17.02.2021 21:09 Ответить
опять дурдом типа "синий кит".
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17.02.2021 20:27 Ответить
Природний відбір Ще 2 школярки отруїлися "Дротаверином": дівчатка з Умані випили по 10 таблеток, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7580
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17.02.2021 20:29 Ответить
Дійсно, в мене дротаверін в аптечці, але вже закінчується... Треба запастися...
Но-шпа, звичайно, ефективніша, але куди як дорожча... Бо імпортна, індійська.
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17.02.2021 20:36 Ответить
Невстигнеш. Одні скуплять,інші заборонять. Втім змусять загратувати вікна й балкони на верхніх поверхах
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17.02.2021 21:08 Ответить
Кого тут треба карати, так батьків за недогляд.
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17.02.2021 20:46 Ответить
За народження
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17.02.2021 21:05 Ответить
"...И человеколюбие...!" - привычно запел фальшью расиянский поп, перелогинившись.
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17.02.2021 20:50 Ответить
Ще 2 школярки отруїлися "Дротаверином": дівчатка з Умані випили по 10 таблеток, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8342 Ще 2 школярки отруїлися "Дротаверином": дівчатка з Умані випили по 10 таблеток, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9816
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17.02.2021 20:55 Ответить
Дарвін! Астанавісь!!!
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17.02.2021 21:02 Ответить
Мавпи на таке нездатні!
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17.02.2021 21:13 Ответить
Скільки ще Ще 2 школярки отруїлися "Дротаверином": дівчатка з Умані випили по 10 таблеток, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9375 Ненароджуватимуть
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17.02.2021 21:03 Ответить
Премию Дарвина, обоим!
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17.02.2021 21:10 Ответить
Потрібно на законодавчому рівні заборонити цей тік-ток, так само як колись вконтакте і говнокласники.
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17.02.2021 21:38 Ответить
обоим - обеим! або обом!
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17.02.2021 21:39 Ответить
батькам пох"й на дітей да і діти напевно якісь дибільні пішли !!! памятаю ми коли були малі , чого тільки не робили , карбід , сухий лід , всякі бомбочки, димовушки ванючки , лазили на карєри , терикони .але такої херні в голову не приходило ,щоб закинутись таблетками . Та бл"дь ми малі навіть знали що між рельси не треба ставити ноги , а то зажме і піпец поїзд ногу відріже
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17.02.2021 22:19 Ответить
никто дротаверин не покупал. На блатной стрелке поменяли на аскорбинку "настоящюю". А это кислота, поверьте, и та еще
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17.02.2021 22:44 Ответить
И опять тайна покрытая мраком, в чем призыв заключался?
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17.02.2021 22:59 Ответить
Дротаверин был синтезирован в 1961 г. сотрудниками венгерского фармацевтического предприятия «Хиноин». На тот момент предприятие уже длительное время производило спазмолитический препарат папаверин. В ходе исследований по улучшению свойств папаверина и оптимизации его промышленного производства было получено новое вещество, в несколько раз превосходящее папаверин по эффективности. В 1962 г. новый препарат был запатентован под торговым названием «Но-Шпа», отразившим характер его действия - снятие спазмов (no spasm).

==============
О так это еще в совке бвбы дуры суицидили НО-ШПА
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18.02.2021 00:09 Ответить
РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ЗАГОВНОМУТИЛИ !!!
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18.02.2021 00:30 Ответить
Не удивлюсь если всё это часть информационной войны
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18.02.2021 04:24 Ответить
 
 