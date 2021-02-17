Еще 2 школьницы отравились "Дротаверином": девочки из Умани выпили по 10 таблеток, - СМИ

В городе Умань Черкасской области две восьмиклассницы попали в больницу после того, как прямо в школе приняли препарат "Дротаверин".

Об этом пишет черкасское издание "Про все", информирует Цензор.НЕТ.

"Действительно, был такой вызов на "скорую", - рассказала пресс-секретарь Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ирина Назарок. - В больницу были доставлены двое детей с подозрением на отравление "Дротаверином"".

Две девочки выпили по 10 таблеток. Сейчас они под наблюдением медиков. Что побудило их к этому шагу, пока не известно. Участие в опасном эксперименте девочки не признают.

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"Полиция Умани устанавливает обстоятельства отравления двух восьмиклассниц. Девочки в стабильном состоянии, их жизни ничего не угрожает. Сейчас ими занимаются медики", - сообщила пресс-секретарь полиции Черкасской области Зоя Вовк.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и ювенальная превенция полиции Умани. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и опрашивают свидетелей.

Напомним, 16 февраля в Киевской ОГА сообщили, что в Боярке в академическом лицее "Гармония" две ученицы седьмого класса отравились неизвестными веществами, в результате чего одна девочка скончалась.

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Позже в полиции уточнили, что девушки посмотрели видео в одной из популярных социальных сетей с призывом попробовать медицинский препарат. На перемене ученицы приобрели в аптеке "Дротаверин" и приняли каждая по 40 таблеток в помещении школы.