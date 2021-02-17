Еще 2 школьницы отравились "Дротаверином": девочки из Умани выпили по 10 таблеток, - СМИ
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В городе Умань Черкасской области две восьмиклассницы попали в больницу после того, как прямо в школе приняли препарат "Дротаверин".
Об этом пишет черкасское издание "Про все", информирует Цензор.НЕТ.
"Действительно, был такой вызов на "скорую", - рассказала пресс-секретарь Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ирина Назарок. - В больницу были доставлены двое детей с подозрением на отравление "Дротаверином"".
Две девочки выпили по 10 таблеток. Сейчас они под наблюдением медиков. Что побудило их к этому шагу, пока не известно. Участие в опасном эксперименте девочки не признают.
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"Полиция Умани устанавливает обстоятельства отравления двух восьмиклассниц. Девочки в стабильном состоянии, их жизни ничего не угрожает. Сейчас ими занимаются медики", - сообщила пресс-секретарь полиции Черкасской области Зоя Вовк.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и ювенальная превенция полиции Умани. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и опрашивают свидетелей.
Напомним, 16 февраля в Киевской ОГА сообщили, что в Боярке в академическом лицее "Гармония" две ученицы седьмого класса отравились неизвестными веществами, в результате чего одна девочка скончалась.
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Позже в полиции уточнили, что девушки посмотрели видео в одной из популярных социальных сетей с призывом попробовать медицинский препарат. На перемене ученицы приобрели в аптеке "Дротаверин" и приняли каждая по 40 таблеток в помещении школы.
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попробуй тронь или грубое слово скажи. либо штраф огроменный, либо изьятие ребенка.
А жаль..
Крыша может у одного поехать, но не у нескольких сразу.
- Ну посмотри на себя! Бродяжничаешь, воруешь, клей нюхаешь! Куда только семья твоя смотрит? Где твой отец?
- В тюрьме...
- А мать?
- В лагере...
- А сестра?
- В колонии..
- Ну а брат?
- В институте...
- Вот видишь! Бери пример с брата! В каком он институте?
- В медицинском...
- Тем более! Туда так просто не попасть! И что он там делает?
- В банке с формалином сидит...
как это было с синим китом.. и отмазками тех гнид. И, кстати, они таки отмазались
інформації навіть забагато.Звісно не всі підуть повторювати подібне,але значна частина ведеться на дурості.Дорослі також це стосується.
Но-шпа, звичайно, ефективніша, але куди як дорожча... Бо імпортна, індійська.
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О так это еще в совке бвбы дуры суицидили НО-ШПА