РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5032 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
6 002 16
Грызлов (137) Кравчук (1226) МАГАТЭ (260) Донбасс (26945) Трехсторонняя контактная группа (842)

Грызлов не смог ответить на прямой вопрос о допуске инспекции МАГАТЭ на оккупированные территории, - Украинская делегация в ТКГ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Грызлов не смог ответить на прямой вопрос о допуске инспекции МАГАТЭ на оккупированные территории, - Украинская делегация в ТКГ

Российская сторона делает невозможным принятие решения в вопросе обеспечения доступа МАГАТЭ на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в сообщении на странице в Фейсбук Украинской делегации для участия в ТКГ, информирует Цензор.НЕТ.

"Глава российской делегации Грызлов в ходе в ходе заседания ТКГ не смог ответить на прямой вопрос главы украинской делегации о допуске инспекции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на оккупированные территории", - отмечается в сообщении.

В связи с этим в украинской делегации повторно выразили обеспокоенность нерешенностью вопроса доступа инспекции МАГАТЭ, а также напомнили, что "Украина оставляет за собой право обращаться к мировому сообществу, правительствам и организациям с тем, чтобы давление на РФ усиливалось, указанная инспекция была проведена, а Украина смогла выполнить свои обязательства в рамках Соглашения между Украиной и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с договором о нераспространении ядерного оружия и Дополнительного протокола к этому соглашению".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захваченная наемниками РФ территория ОРДЛО на 1,4 тыс. кв. км больше, чем зафиксировано в Минских соглашениях, – Гармаш

Также, глава украинской делегации Леонид Кравчук предложил предоставить, начиная с 24 февраля, автобус-челнок для перевозки граждан через линию разграничения на КПВВ "Золотое", а в случае соответствующего обращения руководства международных гуманитарных организаций - и гуманитарных грузов на территорию временно оккупированных районов.

Раннее украинская сторона заявляла о готовности обеспечить основные технические условия, необходимые для восстановления полноценной работы КПВВ "Счастье" и "Золотое".

Также читайте: 17 февраля состоится заседание ТКГ. Будет поднят вопрос о многочисленных нарушениях террористами режима тишины, - украинская делегация

Грызлов не смог ответить на прямой вопрос о допуске инспекции МАГАТЭ на оккупированные территории, - Украинская делегация в ТКГ 01
Грызлов не смог ответить на прямой вопрос о допуске инспекции МАГАТЭ на оккупированные территории, - Украинская делегация в ТКГ 02
Грызлов не смог ответить на прямой вопрос о допуске инспекции МАГАТЭ на оккупированные территории, - Украинская делегация в ТКГ 03

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
мокшанские твари только голову морочить и понты колотить могут
показать весь комментарий
17.02.2021 20:21
+4
Звісно, вони не допустять туди нікого, бо ще зафіксують морди окупантів.
показать весь комментарий
17.02.2021 20:27
+3
Ніяке ОБСЄ там нічого не контролює. Там все контролюють кацапсячі виродки з мордору.
показать весь комментарий
17.02.2021 20:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
мокшанские твари только голову морочить и понты колотить могут
показать весь комментарий
17.02.2021 20:21 Ответить
А в состав миссии МАГАТЕ тоже набирают слепоглухонемых как и в ОБСЕ которое територрию ЛДНР сейчас контролирует?
показать весь комментарий
17.02.2021 20:23 Ответить
Ніяке ОБСЄ там нічого не контролює. Там все контролюють кацапсячі виродки з мордору.
показать весь комментарий
17.02.2021 20:27 Ответить
Я те й маю на увазі що половина членів місії то військові із Росії.
показать весь комментарий
17.02.2021 20:30 Ответить
Звісно, вони не допустять туди нікого, бо ще зафіксують морди окупантів.
показать весь комментарий
17.02.2021 20:27 Ответить
Скот совковій... конечно оно вякает то шо ему сказала гебня.
чмо тупое, кстати, оно же правослабное Грызлов не смог ответить на прямой вопрос о допуске инспекции МАГАТЭ на оккупированные территории, - Украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 1861 Грызлов не смог ответить на прямой вопрос о допуске инспекции МАГАТЭ на оккупированные территории, - Украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 4007
как и все єти твари. вот меня иногда тут шпіняют - че я мол неневиєу відуманніх персонажей, типо Яхве = посм. на єтих тварей. ОК?а потом наезжай.. умники бл
показать весь комментарий
17.02.2021 20:33 Ответить
Тов. Зеленский, закрой олигархов, прижми коррупционеров и калоборантов и мы тебе такую народную армию соберём, шо обосцыться и Рассея и Явропа, впридачу.
показать весь комментарий
17.02.2021 20:36 Ответить
Зеленский от такой доброармии первый уссытся...
показать весь комментарий
17.02.2021 20:54 Ответить
Ото ж...
показать весь комментарий
17.02.2021 21:17 Ответить
Гризлов не спромігся відповісти на пряме запитання про допуск інспекції МАГАТЕ на окуповані території, - Українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 2933

.
показать весь комментарий
17.02.2021 21:04 Ответить
********** запретила МАГАТЭ проинспектировать территорию ""независимых " реШпублик террористичесскойорганизацыи лднр..
А помните .. .. . В 2014-15 гг пресса писала о очагах РАДИОАКТИВНОГО загрязнения на месте боев ... сканируемых со спутников .... !! .. . Бедное население... Готовьтесь к вспышках онкологии и т д... ! .
.
...

Гризлов не спромігся відповісти на пряме запитання про допуск інспекції МАГАТЕ на окуповані території, - Українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 6177
показать весь комментарий
17.02.2021 21:23 Ответить
А фамилия то какая?! ГРЫЗ-ЛОВ! Типично кацапская. У нас есть единственно отряд из млекопитающих - клас животных "грызуны" (мыши, крысы и пр. вредители)...
показать весь комментарий
17.02.2021 21:26 Ответить
Эту клоунаду можно десятилетиями продолжать, как в Карабахе и Приднестровье. Какие-то заявления делать и нести всякую ахинею. Тратить зря деньги налогоплательщиков. Все все понимают, но цирк нада продолжать.
показать весь комментарий
17.02.2021 21:29 Ответить
В демократию с кацапами заигрались. Истинная справедливость только в кино.
показать весь комментарий
17.02.2021 21:39 Ответить
А может кравчук еще предложит всем нам часть своих зарплат и пенсий отдавать для поддержки донбаситов и лугандонцев?
показать весь комментарий
17.02.2021 23:04 Ответить
 
 