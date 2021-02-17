В Черновицкой области растет число заболевших COVID-19, ежедневно госпитализируют более 100 человек, - ОГА
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
В Черновицкой области сложилась угрожающая ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, информирует Цензор.НЕТ.
По словам чиновника, в течение последних дней в регионе ежесуточно госпитализируют с коронавирусом более 100 человек.
"Такое большое количество нагрузки на нашу медицинскую систему впервые, ведь мы постоянно до сих пор увеличивали количество коек, которые мы предоставляли для лечения коронавирусных больных. Если раньше это была загруженность на 50%, но от общего количества коек (900), то теперь мы имеем более 50 процентов от общего количества – 1700 коек, которые мы выделили для лечения коронавирусной болезни", – добавил он.
Осачук предупредил, что в связи с этой ситуацией, местные органы власти могут принять решение о прекращении очной и стационарной формы обучения во всех учебных заведениях области минимум на ближайшие две недели.
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Украина и тут в другую сторону шагает.
..Олександр Григорович -- при ВСІХ за і проти - НЕпустіть МАЛАНСЬКИХ УБЛЮДКІВ ..НЕтільки до ВЛАДИ . а головнм чином до МАЙНА .. той СКОТ смердючий вимагає ВІДПОВІДНОГО поводження .. там де ЦЕ з-дійснили - НЕМА мілліардерів .. а є СУСПІЛЬНе процвітання .. Швеція Фінляндія Данія Норвегія Чехія Японія .. і напротивагу РФ-я Україна ..