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В Черновицкой области растет число заболевших COVID-19, ежедневно госпитализируют более 100 человек, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В Черновицкой области растет число заболевших COVID-19, ежедневно госпитализируют более 100 человек, - ОГА

В Черновицкой области сложилась угрожающая ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, информирует Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, в течение последних дней в регионе ежесуточно госпитализируют с коронавирусом более 100 человек.

"Такое большое количество нагрузки на нашу медицинскую систему впервые, ведь мы постоянно до сих пор увеличивали количество коек, которые мы предоставляли для лечения коронавирусных больных. Если раньше это была загруженность на 50%, но от общего количества коек (900), то теперь мы имеем более 50 процентов от общего количества – 1700 коек, которые мы выделили для лечения коронавирусной болезни", – добавил он.

Осачук предупредил, что в связи с этой ситуацией, местные органы власти могут принять решение о прекращении очной и стационарной формы обучения во всех учебных заведениях области минимум на ближайшие две недели. 

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+4
Деньги на ковид хорошо видать осваивают, проверьте и сразу заболеваемость пойдет на спад.
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17.02.2021 21:08
+2
Сто пудов.
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17.02.2021 21:13
+1
В БОЛЬШИНСТВЕ СТРАН Ковид идет на спад, прививают активно население.
Украина и тут в другую сторону шагает.
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17.02.2021 21:05
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В БОЛЬШИНСТВЕ СТРАН Ковид идет на спад, прививают активно население.
Украина и тут в другую сторону шагает.
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17.02.2021 21:05 Ответить
В другую сторону статистика Степанова начала шагать в аккурат перед началом вакцинации )))
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18.02.2021 04:26 Ответить
Та шо ж не так з цією областю?
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17.02.2021 21:07 Ответить
там дурнуватих більше ніж в інших
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17.02.2021 21:10 Ответить
Не знав що ти чернівчанин У Чернівецькій області зростає кількість хворих на COVID-19, щодня госпіталізують понад 100 осіб, - ОДА - Цензор.НЕТ 6386
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18.02.2021 04:28 Ответить
Деньги на ковид хорошо видать осваивают, проверьте и сразу заболеваемость пойдет на спад.
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17.02.2021 21:08 Ответить
Сто пудов.
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17.02.2021 21:13 Ответить
Дайте Степанову ще 100 днів і тоді вже точно почнеться вакцинація, але є підозра що вакцинувати вже не буде кого всі до того часу перехворіють.
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17.02.2021 22:40 Ответить
 
 