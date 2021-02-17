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дети (6022) Киевская область (3539) отравление (1572) Умань (350) Усенко Юлия (11) Офис Генпрокурора (2044)

Отравление школьниц спазмолитиком: девушки из Боярки не были склонны к самоубийству, из Умани - хотели привлечь внимание, - прокурор Усенко

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Отравление школьниц спазмолитиком: девушки из Боярки не были склонны к самоубийству, из Умани - хотели привлечь внимание, - прокурор Усенко

Около месяца назад выжившая после приема 40 таблеток спазмолитика в Боярке школьница увидела в TikTok видеозапись, где на черном экране было предложение: "Выпей 40 таблеток "Но-шпа" и увидишь, что будет".

Об этом пишет в Facebook начальница департамента защиты детей и противодействия насилию Офиса Генпрокурора Юлия Усенко, информирует Цензор.НЕТ.

Она отмечает, что правоохранители отрабатывают версии негативного влияния интернета, склонения к самоубийству, отношений с семьей и сверстниками, законности продажи лекарств детям и т.д.

"Но, забегая вперед, скажу, девочки не были склонны к самоубийству, проблем в семье и со сверстниками не было. И этот пример еще раз подчеркивает приоритетность таких дел, которые в большинстве воспринимаются как несчастные случаи, а на самом деле таят в себе много проблем, с которыми наши дети сталкиваются в повседневной жизни", - говорит Усенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отравление семиклассниц "Дротаверином" в Боярке: Прокуратура начала уголовное производство по доведению до самоубийства

Она также прокомментировала следующий случай отравления школьниц - в Умани: "После просмотра сюжета о случае с девушками в Боярке две несовершеннолетние решили проверить действие лекарств на себе, но приняли дозу в 4 раза меньшую - по 10 таблеток. Объясняют поступок тем, что хотели привлечь внимание родителей. Семьи девушек находятся на учете как попавшие в сложные жизненные обстоятельства".

Отравление школьниц спазмолитиком: девушки из Боярки не были склонны к самоубийству, из Умани - хотели привлечь внимание, - прокурор Усенко 01

Напомним, 16 февраля в Киевской ОГА сообщили, что в Боярке в академическом лицее "Гармония" две ученицы седьмого класса отравились неизвестными веществами, в результате чего одна девочка скончалась.

Позже в полиции уточнили, что девушки посмотрели видео в одной из популярных социальных сетей с призывом попробовать медицинский препарат. На перемене ученицы приобрели в аптеке "Дротаверин", вернулись в школу и приняли по 40 таблеток каждая.

17 февраля СМИ сообщили, что в городе Умань Черкасской области две восьмиклассницы попали в больницу после того, как прямо в школе приняли препарат "Дротаверин".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отравление школьниц на Киевщине: в лицее с учениками работают психологи

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+21
Этим малолеткам хоть по возрасту быть идиотками
положено ...а вот когда взрослая тетка,на полном серьезе,вместо предвыборной программы зекретина,предлагала посмотреть про голобородько -вот где клиника,и воспитывают себе подобных.
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17.02.2021 21:47
+13
Це лише трохи неадекватні підлітки,гормонально неврівноважені!!! В Україні дорослі надивившись ТБ ,обрали Голобородька президентом !!!)))
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17.02.2021 21:29
+11
Заблокировать к чертям собачим этот тик ток и ему подобные. Ничего кроме мусора там нет. Но сколько бабла это приносит! Кто ж посмеет.
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17.02.2021 21:23
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Заблокировать к чертям собачим этот тик ток и ему подобные. Ничего кроме мусора там нет. Но сколько бабла это приносит! Кто ж посмеет.
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17.02.2021 21:23 Ответить
Ага, давай запретим кухонные ножи, розетки, микроволновки только потому что дебилы не понимают опасности для здоровья.
Это естественный отбор. Безмозглым тяжелей выжить
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18.02.2021 08:04 Ответить
Це лише трохи неадекватні підлітки,гормонально неврівноважені!!! В Україні дорослі надивившись ТБ ,обрали Голобородька президентом !!!)))
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17.02.2021 21:29 Ответить
я вас засмучу - усі підліткі - неврівноважені і в них грають гормони. На те вони й підлітки.
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17.02.2021 21:48 Ответить
Цікаво,чому я маю засмутитися ??)))
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17.02.2021 21:51 Ответить
Певно, через Голобородька !!!)))
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18.02.2021 04:32 Ответить
И вообще мне кажется, что это отработка методов войны РФ против Украины.Такой же как и синий кит. Доверие подростков к интернету большое, вот и говорят им: " Прыгни с высотного дома", " Прими таблетки","Выпей яду"... И они подчиняются. Вроде Белого братства. И тем самым нанося вред семьям и государству Украина.
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18.02.2021 06:09 Ответить
Жаль, что Удафф почил в бозе, там бы им вмиг объяснили, что такое "выпей йаду" и "убейся ап катог" без всякого вреда для здоровья. Вон, ещё новость мелькнула, 12 летняя налакалась до беспамятства только потому, что знакомый мужик дал их компании бухла.
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18.02.2021 08:46 Ответить
C "привлечь внимание" точно получилось.
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17.02.2021 21:31 Ответить
Не суицидницы. Просто дуры. Жаль, что для установления этого факта пришлось отнимать время у правоохранителей.
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17.02.2021 21:33 Ответить
Подростки все такие. Вспомните себя в нежном возрасте и те ошибки, что вы делали. Это диверсия против подростков. И надо найти кто дает такие советы и как минимум закрыть.
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18.02.2021 06:13 Ответить
если я напишу "депутаты и другие представители секс меньшинств выпейте вазелинового масла фунфырик или касторки и вы удивитесь что будет" надеюсь это не послужит новой волной, захлестывающей клиники и заполняющей лазареты людьми в памперсах?
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17.02.2021 21:36 Ответить
кстати, было бы правильнее и в тексте статьи не писать что именно выпили....
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17.02.2021 21:38 Ответить
Вот , если пострадают депутаты, то тебя точно привлекут к ответственности.🙏🍷😨
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18.02.2021 06:15 Ответить
Тик-ток - это диагноз. Но если в Китае проблема с перенаселением и им такое подходит, то у нас скорее мягкую порнуху нужно разрешить.
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17.02.2021 21:38 Ответить
Потрібно на законодавчому рівні заборонити цей тік-ток, так само як колись вконтакте і говнокласники.
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17.02.2021 21:41 Ответить
Этим малолеткам хоть по возрасту быть идиотками
положено ...а вот когда взрослая тетка,на полном серьезе,вместо предвыборной программы зекретина,предлагала посмотреть про голобородько -вот где клиника,и воспитывают себе подобных.
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17.02.2021 21:47 Ответить
Після цього питають звідки такі дивні діти !!!)))
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17.02.2021 21:56 Ответить
Да уж: интернет- страшная сила!
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18.02.2021 06:17 Ответить
если после всяких больных запрещать все, то ничего не останется. Мы почему-то не травились ......А если в голове пусто, то проблема не соцсети.
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17.02.2021 21:58 Ответить
честно, мне не жалко , если дура....естественный отбор. Если не сегодня, то завтра будет что-то другое...... А потом такие и в МММ вкладываются.
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17.02.2021 21:59 Ответить
Спрыгни головой вниз с 16-го этажа и увидишь, что будет... Отруєння школярок спазмолітиком: дівчата з Боярки не були схильні до самогубства, з Умані - хотіли привернути увагу, - прокурор Усенко - Цензор.НЕТ 6711
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17.02.2021 22:10 Ответить
Дебилы - единственное, что никогда не будет в дефиците.
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17.02.2021 22:26 Ответить
Дорогие детки, кто владеет информацией - тот владеет миром, (читай своей жизнью). Ребята сейчас не времена прошлого дефицита в информации. У вас под руками интернет и кроме квестов можно порыться в мировой паутине и найти то золотое зерно, которое вас предупредит от необдуманных поступков, а возможно спасёт жизнь.
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17.02.2021 22:28 Ответить
Заборонити б тікток але не вийде, хіба що якось обмежити, ця соцмережа створена спеціально для впливу на дітей.
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17.02.2021 22:38 Ответить
Що ти маєш на увазі під "впливом"?
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17.02.2021 23:00 Ответить
По перше реклама по вподобанням дітей, частіше за все прихована, по друге діти там представлені самі собі і від цього вони вразливі для впливу та маніпуляцій для яких використовують професійних психологів в тому числі.
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18.02.2021 01:59 Ответить
Ваш висновок такий: ""Тік-ток" - то є секта по планомірному знищенню дітей і всіх нестійких до зовнішніх впливів. Хвороба називається конспірологією.
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18.02.2021 02:52 Ответить
Нужно всё запретить! Всех детей в свободное от школы время держать пристёгнутыми к батарее. Безопасность детей может обеспечить только двухканальный телевизор чтоб там было - про "Сельский час.На полях страны", "Кинопанорама", "Чебурашка", "Ну погоди!" и "Спокойной ночи, малыши".
Может нужно каждый такой случай обсуждать не только на Цензоре, но и в каждой школе в каждом классе, с внятным объяснением почему так делать НЕ нужно, или нет?
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18.02.2021 18:05 Ответить
Проголосуй за клоуна и увидишь что будет.
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17.02.2021 22:54 Ответить
"правоохранители отрабатывают версии негативного влияния интернета"

Дай волю правоохранителям, они весь интернет закроют. Или сделают его "суверенным". Неужели непонятно для прокурорши, что в этих самоубийствах интернет как средство связи не виноват. С такой же идеей можно запретить продажу кухонных ножей, ведь с их помощью совершается множество преступлений.
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17.02.2021 22:58 Ответить
Надо найти конкретного создателя сайта.
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18.02.2021 06:26 Ответить
И?
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18.02.2021 18:06 Ответить
Дурдом
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18.02.2021 00:54 Ответить
це все результати дистанційного навчання яким не нарадуються можновладці з міносвіти та кабміну разом з мінздравом. Ось вони і повинні відповідати, що вони дали взамін навчальним закладам
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18.02.2021 05:56 Ответить
Это все результаты прогресса. Интернет - страшная сила, которая вторгается в каждый дом. И надо научиться им пользоваться и выработать законодательные ограничения тем, кто там работает. Такие же как и для газет и телевидения.
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18.02.2021 06:23 Ответить
Вот если мужчина в реале будет растлевать подростков или склонять их к самоубийству, то его привлекут к уголовной ответственности. А если то же самое, но через интернет, то что тогда?
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18.02.2021 06:25 Ответить
Тогда нужно найти (не назначить, для показателей, а найти) создателя контента и привлечь к уголовной ответственности по той же статье.
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18.02.2021 18:10 Ответить
Не прочитані книги теж мають здатність помститсь. Для дуреп молодість існує щоб наробити купу дурниць і все життя їх потім виправляти. А якби в Інтренті написали їжте по три ложки свого лайна і будете завжди молоді і красиві.
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18.02.2021 07:45 Ответить
Зря откачивали. Естественный отбор таких ошибок не прощает.
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18.02.2021 10:03 Ответить
 
 