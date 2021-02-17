Отравление школьниц спазмолитиком: девушки из Боярки не были склонны к самоубийству, из Умани - хотели привлечь внимание, - прокурор Усенко

Около месяца назад выжившая после приема 40 таблеток спазмолитика в Боярке школьница увидела в TikTok видеозапись, где на черном экране было предложение: "Выпей 40 таблеток "Но-шпа" и увидишь, что будет".

Об этом пишет в Facebook начальница департамента защиты детей и противодействия насилию Офиса Генпрокурора Юлия Усенко, информирует Цензор.НЕТ.

Она отмечает, что правоохранители отрабатывают версии негативного влияния интернета, склонения к самоубийству, отношений с семьей и сверстниками, законности продажи лекарств детям и т.д.

"Но, забегая вперед, скажу, девочки не были склонны к самоубийству, проблем в семье и со сверстниками не было. И этот пример еще раз подчеркивает приоритетность таких дел, которые в большинстве воспринимаются как несчастные случаи, а на самом деле таят в себе много проблем, с которыми наши дети сталкиваются в повседневной жизни", - говорит Усенко.

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Она также прокомментировала следующий случай отравления школьниц - в Умани: "После просмотра сюжета о случае с девушками в Боярке две несовершеннолетние решили проверить действие лекарств на себе, но приняли дозу в 4 раза меньшую - по 10 таблеток. Объясняют поступок тем, что хотели привлечь внимание родителей. Семьи девушек находятся на учете как попавшие в сложные жизненные обстоятельства".

Напомним, 16 февраля в Киевской ОГА сообщили, что в Боярке в академическом лицее "Гармония" две ученицы седьмого класса отравились неизвестными веществами, в результате чего одна девочка скончалась.

Позже в полиции уточнили, что девушки посмотрели видео в одной из популярных социальных сетей с призывом попробовать медицинский препарат. На перемене ученицы приобрели в аптеке "Дротаверин", вернулись в школу и приняли по 40 таблеток каждая.

17 февраля СМИ сообщили, что в городе Умань Черкасской области две восьмиклассницы попали в больницу после того, как прямо в школе приняли препарат "Дротаверин".

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