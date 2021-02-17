Столтенберг предложил пересмотреть стратегическую концепцию НАТО с учетом действий России и Китая

На предстоящем саммите НАТО, который пройдет в Брюсселе в этом году, генеральный секретарь Йенс Столтенберг предложит пересмотреть и обновить стратегическую концепцию Альянса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я предложу главам государств и правительств, когда они соберутся позже в этом году, что они должны согласиться обновить стратегическую концепцию НАТО. Я так считаю, потому что для этого пришло время. У нас есть стратегическая концепция, которую мы одобрили в 2010 году. Эта концепция хорошо нам послужила. Но с тех пор среда безопасности, с которой мы сталкиваемся, изменилась фундаментально", - пояснил Столтенберг свою позицию.

В качестве примера он отметил, что в действующей стратегической концепции "мы не отреагировали на смещение баланса силы и последствия в сфере безопасности, вызванные подъемом Китая, едва упомянули изменения климата – а это серьезный увеличитель кризиса, который реально влияет на нашу безопасность".

"В новой стратегической концепции мы должны отреагировать на это. Также в 2010 мы работали над тем, чтобы создать, как мы тогда это называли, стратегическое партнерство с Россией. С тех пор мы видим, как Россия ответственна за агрессивные действия по отношению к своим соседям, незаконную аннексию Крыма. Вещи фундаментально изменились. Поэтому мы должны обновить стратегическую концепцию, мы должны еще раз подтвердить наши основные ценности", - детализировал генсек Альянса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если РФ хочет конфронтации - мы готовы, если сотрудничества - будем рады, - Столтенберг

"Мои предложения также включают улучшение нашей способности обучать и наращивать потенциал в странах-партнерах НАТО, потому что это более устойчивый способ внести свой вклад в стабильность в нашем регионе и в борьбе с терроризмом", - сообщил Столтенберг.

В то же время он отметил, что Альянсу необходимо укреплять политическое и практическое сотрудничество с демократическими единомышленниками по всему миру. "Таким образом, мы можем защитить основанный на правилах порядок, который подрывается странами, не разделяющими наших ценностей, такими как Россия и Китай", - подчеркнул генсек НАТО.

Также читайте: Восточные и южные границы НАТО будут патрулировать разведывательные беспилотники, - Столтенберг