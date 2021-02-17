Главные новости 17 февраля: постановление ВР о Революции Достоинства, Россия готовится к войне с НАТО

Парламент принял постановление о Революции Достоинства, полномочия ОАСК хотят сократить, Украина возвращается к адаптивному карантину, - главные новости страны 17 февраля.

Революция Достоинства

Верховная Рада поддержала заявление в связи с годовщиной событий Революции Достоинства. Документ признает события зимы 2013-2014 гг. один из ключевых моментов образования украинского государства и выразитель национальной идеи свободы.

"За" проголосовали 295 депутатов. "Против" высказалась фракция ОПЗЖ и "слуга народа" Бужанский.

Полномочия Окружного админсуда могут сократить

Сокращение предусмотрено законопроектом №5067, который подал президент Владимир Зеленский. Президент предлагает забрать у ОАСК и передавать в Верховный Суд как суд первой инстанции дела, в которых оспариваются акты правительства и министерств, государственных регуляторов и любого органа власти, полномочия которого распространяются на всю Украину.

Возвращение к адаптивному карантину

Кабинет министров Украины с 24 февраля вводит по всей территории Украины "желтую" зону эпидопасности, которая предусматривают некоторые смягчения действующих карантинных ограничений. Общепиты смогут работать на час дольше, а школьники и студенты — посещать занятия группами больше 20 человек.

Тем временем в Ивано-Франковске из-за вспышки коронавируса ввели красный уровень опасности и разворачивают первый в Украине мобильный госпиталь. Число заболевших стремительно растет и на Буковине — там каждый день госпитализируют больше 100 человек.

Степанова могут уволить из-за вакцин

О возможной отставке министра здравоохранения заявили сразу двое "слуг народа" — Евгения Кравчук и Даниил Гетманцев. Отставка грозит Степанову, если до конца недели в Украине не начнется вакцинация.

Россия готовится воевать с НАТО

К такому выводу пришла разведка Эстонии. Если же РФ решится на полномасштабное вторжение в Украину — оно будет совсем не таким, как в 2014 году, — это мнение директора украинского Национального института стратегических исследований (НИСИ) Александр Литвиненко.

Тем временем кремлевский пропагандист Соловьев в эфире российских пропагандистских каналов хвалит Гитлера.