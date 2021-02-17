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Главные новости 17 февраля: постановление ВР о Революции Достоинства, Россия готовится к войне с НАТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 17 февраля: постановление ВР о Революции Достоинства, Россия готовится к войне с НАТО

Парламент принял постановление о Революции Достоинства, полномочия ОАСК хотят сократить, Украина возвращается к адаптивному карантину, - главные новости страны 17 февраля.

Революция Достоинства

Верховная Рада поддержала заявление в связи с годовщиной событий Революции Достоинства. Документ признает события зимы 2013-2014 гг. один из ключевых моментов образования украинского государства и выразитель национальной идеи свободы.

"За" проголосовали 295 депутатов. "Против" высказалась фракция ОПЗЖ и "слуга народа" Бужанский.

Полномочия Окружного админсуда могут сократить

Сокращение предусмотрено законопроектом №5067, который подал президент Владимир Зеленский. Президент предлагает забрать у ОАСК и передавать в Верховный Суд как суд первой инстанции дела, в которых оспариваются акты правительства и министерств, государственных регуляторов и любого органа власти, полномочия которого распространяются на всю Украину.

Возвращение к адаптивному карантину

Кабинет министров Украины с 24 февраля вводит по всей территории Украины "желтую" зону эпидопасности, которая предусматривают некоторые смягчения действующих карантинных ограничений. Общепиты смогут работать на час дольше, а школьники и студенты — посещать занятия группами больше 20 человек.

Тем временем в Ивано-Франковске из-за вспышки коронавируса ввели красный уровень опасности и разворачивают первый в Украине мобильный госпиталь. Число заболевших стремительно растет и на Буковине — там каждый день госпитализируют больше 100 человек.

Степанова могут уволить из-за вакцин

О возможной отставке министра здравоохранения заявили сразу двое "слуг народа" — Евгения Кравчук и Даниил Гетманцев. Отставка грозит Степанову, если до конца недели в Украине не начнется вакцинация.

Россия готовится воевать с НАТО

К такому выводу пришла разведка Эстонии. Если же РФ решится на полномасштабное вторжение в Украину — оно будет совсем не таким, как в 2014 году, — это мнение директора украинского Национального института стратегических исследований (НИСИ) Александр Литвиненко.

Тем временем кремлевский пропагандист Соловьев в эфире российских пропагандистских каналов хвалит Гитлера.

Автор: Ольга Лузан
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Война это мир, если ты к ней готов !
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17.02.2021 22:11 Ответить
И ещё новость... .Головні новини 17 лютого: постанова ВР про Революцію Гідності, Росія готується до війни з НАТО - Цензор.НЕТ 1000
Київська митрополія завжди підпорядковувалася Вселенському Патріархату Отже, протягом трьохсот років Київська митрополія підпорядковувалася Московському патріархату неканонічно. З церковного погляду - на території України аніколи не існувало та не існує таких структур як УПЦ МП чи РПЦ. Київська митрополія завжди належала Вселенському патріархату, а нібито передача - наслідок перекладацького спотворення, фальсифікації змісту вже грецьких церковних грамот та втрати їхніх оригіналів", - говорить Кульчинський..
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17.02.2021 22:12 Ответить
********** запретила МАГАТЭ проинспектировать территорию ""независимых " реШпублик террористичесской организацыи лднр..А помните .... . В 2014-15 гг пресса писала о очагах РАДИОАКТИВНОГО загрязнения на месте боев ... сканируемых со спутников .... !! .. .Бедное население....Готовьтесь к вспышках онкологии и т д... ! .........

Головні новини 17 лютого: постанова ВР про Революцію Гідності, Росія готується до війни з НАТО - Цензор.НЕТ 8696
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17.02.2021 22:12 Ответить
А там з 2014 і так онкологія цвіте буйним цвітом!
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18.02.2021 07:42 Ответить
Скотомордые свинособаки хотят нате обявить войну, а затем здаться, чтобы их кормили.
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18.02.2021 01:16 Ответить
Нехай вже мордор нападе,щоб вигріб раз і назавжди!
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18.02.2021 07:44 Ответить
 
 