Главные новости 17 февраля: постановление ВР о Революции Достоинства, Россия готовится к войне с НАТО
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Парламент принял постановление о Революции Достоинства, полномочия ОАСК хотят сократить, Украина возвращается к адаптивному карантину, - главные новости страны 17 февраля.
Революция Достоинства
Верховная Рада поддержала заявление в связи с годовщиной событий Революции Достоинства. Документ признает события зимы 2013-2014 гг. один из ключевых моментов образования украинского государства и выразитель национальной идеи свободы.
"За" проголосовали 295 депутатов. "Против" высказалась фракция ОПЗЖ и "слуга народа" Бужанский.
Полномочия Окружного админсуда могут сократить
Сокращение предусмотрено законопроектом №5067, который подал президент Владимир Зеленский. Президент предлагает забрать у ОАСК и передавать в Верховный Суд как суд первой инстанции дела, в которых оспариваются акты правительства и министерств, государственных регуляторов и любого органа власти, полномочия которого распространяются на всю Украину.
Возвращение к адаптивному карантину
Кабинет министров Украины с 24 февраля вводит по всей территории Украины "желтую" зону эпидопасности, которая предусматривают некоторые смягчения действующих карантинных ограничений. Общепиты смогут работать на час дольше, а школьники и студенты — посещать занятия группами больше 20 человек.
Тем временем в Ивано-Франковске из-за вспышки коронавируса ввели красный уровень опасности и разворачивают первый в Украине мобильный госпиталь. Число заболевших стремительно растет и на Буковине — там каждый день госпитализируют больше 100 человек.
Степанова могут уволить из-за вакцин
О возможной отставке министра здравоохранения заявили сразу двое "слуг народа" — Евгения Кравчук и Даниил Гетманцев. Отставка грозит Степанову, если до конца недели в Украине не начнется вакцинация.
Россия готовится воевать с НАТО
К такому выводу пришла разведка Эстонии. Если же РФ решится на полномасштабное вторжение в Украину — оно будет совсем не таким, как в 2014 году, — это мнение директора украинского Национального института стратегических исследований (НИСИ) Александр Литвиненко.
Тем временем кремлевский пропагандист Соловьев в эфире российских пропагандистских каналов хвалит Гитлера.
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