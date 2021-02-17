Через полгода после первой прививки от COVID-19 нужно будет повторно вакцинироваться, – Степанов

Через полгода после проведения первой кампании вакцинации от COVID-19 может понадобиться еще одна кампания.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Важно не столько, когда будет сделана первая прививка. Важно, что нужно очень быстро провести всю вакцинальную кампанию первой волны, потому, что COVID-19 в ближайшее время никуда не денется, и после того как будет сделана первая прививка, примерно через полгода – девять месяцев, нужно будет сделать вторую вакцинацию. Я имею в виду, второй раз вакцинировать, чтобы не заболеть", - сказал Степанов.

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