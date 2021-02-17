Через полгода после первой прививки от COVID-19 нужно будет повторно вакцинироваться, – Степанов
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Через полгода после проведения первой кампании вакцинации от COVID-19 может понадобиться еще одна кампания.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Важно не столько, когда будет сделана первая прививка. Важно, что нужно очень быстро провести всю вакцинальную кампанию первой волны, потому, что COVID-19 в ближайшее время никуда не денется, и после того как будет сделана первая прививка, примерно через полгода – девять месяцев, нужно будет сделать вторую вакцинацию. Я имею в виду, второй раз вакцинировать, чтобы не заболеть", - сказал Степанов.
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+13 wittmann1980
показать весь комментарий17.02.2021 22:36
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показать весь комментарий17.02.2021 22:50
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ВОНО - тільки так і ніяк інакше!
Вот это. я понимаю. чуваки построили себе насос, чтобы бабло качать.
Это полумеры. Предлагаю включить в коммунальные платежи. 1-го числа каждого месяца покажи квитанцию, что в прошлом месяце вакцинировался.
в 2020 - прятались от вируса
в 2021 - будем прятаться от вакцинации
в 2022 - начнем прятаться от вакцинированных
т.е как бы еще вся веселуха впереди
"все же это начало болезней" Матф.24:8
Я ніде не бачила, щоб повідомлялося про те, що щеплені не захворіють ковідом.
Все, що обіцяється (вилами по воді писано), це те, що ніби-то протікання хвороби буде легшим. При цьому, людина може хворіти безсимптомно теж (після щеплення) і заражати оточуючих.
Тому не треба брехати, Степанов.
Те саме з щепленнями від грипу. Вони не дають гарантії, що людина не захворіє. Що якраз часто і трапляється.