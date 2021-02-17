РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4325 посетителей онлайн
Новости Здоровье Коронавирус и карантин
3 909 34
вакцина (3815) карантин (16730) Степанов Максим (2061) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Через полгода после первой прививки от COVID-19 нужно будет повторно вакцинироваться, – Степанов

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Через полгода после первой прививки от COVID-19 нужно будет повторно вакцинироваться, – Степанов

Через полгода после проведения первой кампании вакцинации от COVID-19 может понадобиться еще одна кампания.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Важно не столько, когда будет сделана первая прививка. Важно, что нужно очень быстро провести всю вакцинальную кампанию первой волны, потому, что COVID-19 в ближайшее время никуда не денется, и после того как будет сделана первая прививка, примерно через полгода – девять месяцев, нужно будет сделать вторую вакцинацию. Я имею в виду, второй раз вакцинировать, чтобы не заболеть", - сказал Степанов.

Также читайте: Вакцинация, которая должна была стартовать 15 февраля, начнется в течении 7-10 дней, - Степанов

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
Вечный бизнес!
показать весь комментарий
17.02.2021 22:36
+10
Через полгода после первой прививки от COVID-19 нужно будет повторно вакцинироваться, - Степанов

Вот это. я понимаю. чуваки построили себе насос, чтобы бабло качать. Через полгода после первой прививки от COVID-19 нужно будет повторно вакцинироваться, – Степанов - Цензор.НЕТ 6089
показать весь комментарий
17.02.2021 22:37
+8
***
в 2020 - прятались от вируса
в 2021 - будем прятаться от вакцинации
в 2022 - начнем прятаться от вакцинированных
т.е как бы еще вся веселуха впереди
показать весь комментарий
17.02.2021 22:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
с такими темпами вы через пол года только начнете вакцинировать...
показать весь комментарий
17.02.2021 22:35 Ответить
Это по оптимистичному сценарию
показать весь комментарий
17.02.2021 22:41 Ответить
С осени думаю )))
показать весь комментарий
17.02.2021 22:43 Ответить
Вечный бизнес!
показать весь комментарий
17.02.2021 22:36 Ответить
Вічність, в розумінні цього зебілоїда, складає той час, поки воно може верещати, та мати вплив на закупівлю.
ВОНО - тільки так і ніяк інакше!
показать весь комментарий
18.02.2021 01:02 Ответить
Я про производителей вакцин, Степанов и такие как он - лишь пешки.
показать весь комментарий
18.02.2021 09:05 Ответить
И этот бизнес будет процветать, пока не будет эффективного лекарства от этой болезни. Пока повсеместно не будут применятся такие лекарства и методике, как сейчас это пока-что экспериментально происходит в Израиле - производители вакцин будут иметь суперприбыли. Кому интересно - ссылка на BBC по этому лечению. Так или иначе, что после вакцины, что после болезни у человека появляются антитела к этому вирусу. А здесь лечение за несколько дней + собственный природный иммунитет. Могу ошибаться, я не врач.
показать весь комментарий
18.02.2021 09:15 Ответить
Погоджуюсь з вашою думкою і хочу доповнити. Дієві ліки є не тільки в Ізраїлі. Але про це нема можливості говорити вголос, не викликавши осуд. Тому не стану уточнювати. І ще. Під цей шалений галас, який підняли навколо необхідності перманентних щеплень, якось забули про такі прості і дієві способи захисту, як правила гігієни під час епідемій. Нагадаю одну з багатьох рекомендацій покійного професора Івана Неумивакіна. Він казав, що під час епідемій вірусних захворювань візьміть за правило наступне. Прийшов додому, прополощи ніс, горло розчином звичайної кухонної соди, і матимеш дієвий захист...
показать весь комментарий
18.02.2021 13:58 Ответить
Причем здесь зебилоиды, порохоботы и прочие - это вечный бизнес для производителей вакцин.
показать весь комментарий
18.02.2021 09:04 Ответить
степанов - світило світової медицини. Перший дослідив, скільки тримаються ефективні антитіла.
показать весь комментарий
17.02.2021 22:36 Ответить
він дослідив скіки бабла скомуніздить
показать весь комментарий
17.02.2021 23:32 Ответить
Через полгода после первой прививки от COVID-19 нужно будет повторно вакцинироваться, - Степанов

Вот это. я понимаю. чуваки построили себе насос, чтобы бабло качать. Через полгода после первой прививки от COVID-19 нужно будет повторно вакцинироваться, – Степанов - Цензор.НЕТ 6089
показать весь комментарий
17.02.2021 22:37 Ответить
А говорят - вечного двигателя не существует, врут наверное :-
показать весь комментарий
17.02.2021 22:50 Ответить
Вы же не думали всерьез, что они собрались делать вакцинацию бесплатной? Если не думали, значит у вас все в порядке с логикой и вы давно живете в Украине !!! Через пів року після першого щеплення проти COVID-19 потрібно буде повторно вакцинуватися, - Степанов - Цензор.НЕТ 6226
показать весь комментарий
17.02.2021 23:34 Ответить
да ладно, насос давно построен, нам на предприятии каждую неделю выдают пачку из 50 масок, уже почти год, сколько денег на них приходится тратить я хз, но немало
показать весь комментарий
18.02.2021 06:24 Ответить
Через полгода после первой прививки от COVID-19 нужно будет повторно вакцинироваться, - Степанов
Через пів року після першого щеплення проти COVID-19 потрібно буде повторно вакцинуватися, - Степанов - Цензор.НЕТ 6347
показать весь комментарий
17.02.2021 22:41 Ответить
Через півроку - нові відкати. І так - кожні півроку!
показать весь комментарий
17.02.2021 22:43 Ответить
Через пів року після першого щеплення проти COVID-19 потрібно буде повторно вакцинуватися, - Степанов - Цензор.НЕТ 5637 Через пів року після першого щеплення проти COVID-19 потрібно буде повторно вакцинуватися, - Степанов - Цензор.НЕТ 9757
показать весь комментарий
17.02.2021 22:44 Ответить
бессмысленная хрень - не вакцинировался вовремя - заболел.... вакцинировался - 50% что тоже заболеешь...
показать весь комментарий
17.02.2021 22:44 Ответить
Через полгода после первой прививки от COVID-19 нужно будет повторно вакцинироваться, - Степанов

Через пів року після першого щеплення проти COVID-19 потрібно буде повторно вакцинуватися, - Степанов - Цензор.НЕТ 5759 Это полумеры. Предлагаю включить в коммунальные платежи. 1-го числа каждого месяца покажи квитанцию, что в прошлом месяце вакцинировался.
показать весь комментарий
17.02.2021 22:46 Ответить
***
в 2020 - прятались от вируса
в 2021 - будем прятаться от вакцинации
в 2022 - начнем прятаться от вакцинированных
т.е как бы еще вся веселуха впереди
показать весь комментарий
17.02.2021 22:50 Ответить
таки да
"все же это начало болезней" Матф.24:8
показать весь комментарий
17.02.2021 23:10 Ответить
Зомбиапокалипсис после вакцины. Отличный сценарий.
показать весь комментарий
17.02.2021 23:16 Ответить
или простое...чипирование))) (как ужаснулась срашка, сама себя напугав)))))
показать весь комментарий
17.02.2021 23:20 Ответить
даже кино на эту тему было, Я- Легенда, кололись непонятно чем и в результате зомби апокалипсис
показать весь комментарий
18.02.2021 06:31 Ответить
при условии ,что Степанов будет еще пол-года наматывать мозги украинского народа на ложь
показать весь комментарий
17.02.2021 23:13 Ответить
"девять месяцев",чьо,вполне прозрачный намек ублюдка...
показать весь комментарий
17.02.2021 23:25 Ответить
Украина, как расия, идет своим неведомим путем. Бидло наріт хавае.
показать весь комментарий
18.02.2021 00:01 Ответить
Этого идиота стало слишком много.
показать весь комментарий
18.02.2021 01:07 Ответить
Да если бы только был один! За счет экспорта можно и золотовалютный запас пополнять.
показать весь комментарий
18.02.2021 06:43 Ответить
Я имею в виду, второй раз вакцинировать, чтобы не заболеть", - сказал Степанов.Источник: https://censor.net/ru/n3248568

Я ніде не бачила, щоб повідомлялося про те, що щеплені не захворіють ковідом.
Все, що обіцяється (вилами по воді писано), це те, що ніби-то протікання хвороби буде легшим. При цьому, людина може хворіти безсимптомно теж (після щеплення) і заражати оточуючих.

Тому не треба брехати, Степанов.
Те саме з щепленнями від грипу. Вони не дають гарантії, що людина не захворіє. Що якраз часто і трапляється.
показать весь комментарий
18.02.2021 01:17 Ответить
На манеже одни и теже. Корономафия бессметна. Кайтесь папуасы (вакцинируйтесь) а то коронобес накажет . Справки не даст.
показать весь комментарий
18.02.2021 05:11 Ответить
"И вновь продолжается бой. И сердцу тревожно в груди". Опять вакцинация впереди!
показать весь комментарий
18.02.2021 06:39 Ответить
Пощеплять кріпаків як велику рогату худобу від бурцельозу. Я думав що фармкорпорації зароблять лише 1 млрд доларів на Україні. Я помилився заролять вже 2 млрд.доларів.
показать весь комментарий
18.02.2021 07:31 Ответить
 
 