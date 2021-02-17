Коммунистическую символику восстановили при ремонте дома культуры на Полтавщине: "Такое мнение людей"
Новости Цензор.НЕТ Общество
В Градижске Кременчугского района отремонтировали фасад дома культуры, а на нем раскрасили коммунистическую лепнину. Это - серп и молот красного цвета на фоне колосьев пшеницы. По словам главы поселковой общины Мирослава Носа, это сделали с учетом мнения местных жителей.
Фасадную часть дома культуры в Градижске начали обновлять в 2017 году, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне. Стоимость работ составила около 35 тысяч гривен. Коммунистические символы на фасаде оставили потому, что этого хотели местные, рассказал Мирослав Носа. Однако, как опрашивали жителей Градижска, не рассказал.
"Такое мнение людей. Почему эта лепнина никому не интересна была, пока мы не завершили ремонт. Если мы ее собьем, то что там будет?", - говорит Мирослав Носа.
В Градижске есть два дома культуры. Этот используют для дискотек, во время выборов и для секции настольного тенниса, рассказал председатель общины.
По словам представителя Украинского института национальной памяти Олега Пустовгара, изображения коммунистических символов сейчас незаконно.
"За 6 лет было достаточно времени, чтобы демонтировать эту лепнину. Есть примеры и в Украине, и в области, где на месте таких символов появлялись государственные символы или символы общины. Важно, что эти символы не просто где-то, а на доме культуры", - рассказал Олег Пустовгар.
По его словам, в 2020 году на Полтавщине демонтировали около десяти коммунистических символов и пять памятников. Их увозят в специализированный музей в Путивле на Сумщине.
Напомним, в апреле 2015 года Верховная Рада приняла четыре закона о декоммунизации. Они вступили в силу 21 мая того же года. Документами осуждаются коммунистический и нацистский тоталитарные режимы, рассекречиваются архивы Комитета госбезопасности СССР, вводится переименование населенных пунктов и демонтаж постаментов, памятников и символики, связанных с коммунистическим режимом.
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"Нос" - повесть Гоголя.
Пусть на ДК вместо серпа и молота нос налепят - будет органично
Люди.. Хер на блюде. Детский лепет. А если бы они свастику заказали?
А Симоненко, если он тоже "фюрер", с какого перепугу жирную государственную пенсию Украина выплачивает?
Странная какая то "декому-низация" коммунистическую символику сносят а "фюрера" "злочинного" коммунизма, почему то нет...
ты считаешь, что раз есть Симоненко, то ничего нельзя больше делать ?
Симоненко и партия регионов относится к символике ?
какие ко мне могут быть вопросы ?
А так і рибку з"їли, і на сіли!
Єдина користь: морда Симоненка зникла! Але залишилось питання, якщо то ворожа особа для держави, якого хера, вона своєму кату платить жирнюще державне утримання? Як до речі і Кілі Азірову, і Овочу, і Гані Гемані, і Інні Богосранські...
Ще до російської агресії чув, що у тому клюбі на танцях таблетки продають прямо на касі. Може брешуть.
Колись за Хрущова то був районний будинок культури. Скільки там було поставлено вистав! Самодіяльні артисти грали так, що деяким бенюкам ще в них повчитись. А фільм-опера "Запорожці за Дунаєм" десь у 1962-1963 роках? Народ ледь долі не качався від сміху, коли Карась дражнив свою дружину погрозами женитись на туркенях. "Таке мале, а вже - чорне. Шо з нього буде коли виросте?"
Спустившись нижче бруківкою можна було попасти на дуже старий Градизький базар (ринок). Там ще за царя петра торгували різним крамом, а в храмові дні був ярмарок як і в Сороченцях. Десь поряд у дитинстві жив майбутній письменник Іван Білик (як він стверджував це призвіще його отчима). А баба його була з Котляревських (родичка Івану Котляревському). І жили Котляревські на цій же вуличці побіля заготскоту. Як вона спершу називалася - я не знаю. За совка називалася Комсомольська. А нині перейменована у Дворянську. Чому? - А люди так захотіли.
Мнение, есть только мнение , а закон надо исполнять
Вот только для Уголовного Кодекса - преступление уже законченое явление ... Снос теперь - это смягчающее обстоятельство а не освобождающее от ответсвтенности !
А по суті питання - яких людей питали? Скільки опитаних? Та і які взагалі опитування по незаконному апріорі питанню?
За носа того Носа і в СБУ, з відкриттям кримінальної справи. Які проблеми?
и помогло, сразу совки притихли
сейчас коммунизьму ждут тихо
Гранітні обеліски, як медузи,
Повзли, повзли і вибилися з сил -
На цвинтарі розстріляних ілюзій
Уже немає місця для могил.
Небезынтересный эсперимент получится. Кгда увидим, что в сухом остатке останется.
Вот есть дом культуры который построил совок. И есть... а ничего подобного и близко нет, построенного ... не совком.
И сделают детишки выводы на предмет накопленного в оффшорах...