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Украина перезапускает конкурс для избрания судьи в Европейский суд по правам человека, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с представителями делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, Министерства иностранных дел и Офиса Президента деятельность Украины в ПАСЕ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Зеленский отметил, что Украина перезапускает конкурс для избрания судьи в Европейский суд по правам человека по правилам, действующим в европейских институтах, и в кратчайшие сроки наше государство в ЕСПЧ будет представлять высококвалифицированный судья с международным опытом.
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Volodymyr Ogrysko
@Ogrysko
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Здається, всі в Україні почули сьогоднішні «одкровення» Путіна: Україна - це західний «проект». І він у це справді вірить. Ну, а як домовлятися з «проектом» - себе не поважати. Владо, які тобі ще докази треба?
Якщо хочеш підтримки, слід діяти, але не «від оборони», а йти у наступ
ну ну.. с такими троянскими конями как у тебя тупицкий и вовк - слово такое забудь (суд)