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Украина перезапускает конкурс для избрания судьи в Европейский суд по правам человека, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина перезапускает конкурс для избрания судьи в Европейский суд по правам человека, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с представителями делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, Министерства иностранных дел и Офиса Президента деятельность Украины в ПАСЕ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский отметил, что Украина перезапускает конкурс для избрания судьи в Европейский суд по правам человека по правилам, действующим в европейских институтах, и в кратчайшие сроки наше государство в ЕСПЧ будет представлять высококвалифицированный судья с международным опытом.

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Автор: Володимир Янченко
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портнову место готовит? - опытнее его только "суддя" Вовк
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17.02.2021 23:07 Ответить
Или мертвечук
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18.02.2021 01:31 Ответить
Впихнуть туди якогось квартальщика з трускавецьким дипломом.
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17.02.2021 23:24 Ответить
Украина перезапускает конкурс для избрания судьи в Европейский суд по правам человека, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6551
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17.02.2021 23:31 Ответить



Украина перезапускает конкурс для избрания судьи в Европейский суд по правам человека, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4134 Volodymyr Ogrysko

@Ogrysko

·41 мин

Здається, всі в Україні почули сьогоднішні «одкровення» Путіна: Україна - це західний «проект». І він у це справді вірить. Ну, а як домовлятися з «проектом» - себе не поважати. Владо, які тобі ще докази треба?
Якщо хочеш підтримки, слід діяти, але не «від оборони», а йти у наступ
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17.02.2021 23:45 Ответить
И сразу несколько идиотов выражение "йти у наступ", восприняли буквально)))
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18.02.2021 01:13 Ответить
.

ну ну.. с такими троянскими конями как у тебя тупицкий и вовк - слово такое забудь (суд)
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18.02.2021 01:01 Ответить
хотят своего человечка в европейском суде. Шоб мог порешать , откаты получить. Скока ж такая должность у Ермака стоит? лимон $ ?
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18.02.2021 07:26 Ответить
 
 