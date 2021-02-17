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Цены на железнодорожные билеты будут расти на 2% в месяц, - Криклий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Цены на железнодорожные билеты будут расти на 2% в месяц, - Криклий

Цены на железнодорожные пассажирские перевозки будут повышаться с марта - апреля 2021 года на 2% в месяц.

Об этом в заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Будут ли повышены цены на билеты на пассажирские железнодорожные перевозки - я бы не назвал это повышением, это у нас будет очень такая легкая индексация, начиная с марта - апреля, по 2% в месяц до конца года, это предусмотрено финансовым планом Укрзализныци, но одновременно является возможность, если вы покупаете билет заранее - до 40% получать скидки", - сообщил Криклий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы должны двигаться в направлении разделения "Укрзализныци" и перехода к государственно-частному партнерству, - Криклий

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+13
отличная новость - будет куда потратить сказочные пенсии и зарплаты.
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17.02.2021 23:10
+12
Цены на железнодорожные билеты будут расти на 2% в месяц, - Криклий - Цензор.НЕТ 4062
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17.02.2021 23:12
+10
Цены на железнодорожные билеты будут расти на 2% в месяц, - Криклий - Цензор.НЕТ 117
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17.02.2021 23:14
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отличная новость - будет куда потратить сказочные пенсии и зарплаты.
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17.02.2021 23:10 Ответить
Це кінець епохи зубожіння ,початок розквіту !!!)))
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17.02.2021 23:25 Ответить
ЗЕпакращення. Ура!
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17.02.2021 23:10 Ответить
Какая прекрасная лапша на уши. Совки, вы еще довольны своим выбором?
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17.02.2021 23:11 Ответить
Зедебилы натворили делов своим выбором Цены на железнодорожные билеты будут расти на 2% в месяц, - Криклий - Цензор.НЕТ 4625
В Украине повысили цены на ж/д билеты

В Украине с 30 мая подорожал проезд по железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" (УЗ). Тариф на железнодорожные пассажирские перевозки вырос на 12%

Это повышение тарифов не последнее в 2018 году - осенью планируется еще одно. УЗ поднимет цены с 1 октября еще на 12%. Таким образом, суммарный рост за год составит более 25% от нынешних цен.
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17.02.2021 23:18 Ответить
Ну і?
"Кінець епохи бідності" вазеленські обіцяли з 2019 року.
"Щомісяця до кінця року проїзд в усіх напрямках буде дорожчати на 2%. До кінця 2021-го ціни збільшаться на 20%. "
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17.02.2021 23:40 Ответить
Больше -- 2% на 2% и т.д. Реальное подорожание на 25% до конца года.
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18.02.2021 00:59 Ответить
Якщо бути більш точним і підвищення розпочнеться з березня, а не з лютого, то 22%, але порядок правильний, там геом.прогресія.
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18.02.2021 07:06 Ответить
Вам же написали,не збільшаться, а слегка индексируются!
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18.02.2021 09:14 Ответить
Ціни на залізничні квитки ростимуть на 2% за місяць, - Криклій - Цензор.НЕТ 3833
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18.02.2021 00:54 Ответить
Да батько! По самі яйця знизили.. так, що аж зал.па посиніла... Може до літа відійде... ну щоб не мучатися...
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18.02.2021 01:09 Ответить
Цены на железнодорожные билеты будут расти на 2% в месяц, - Криклий - Цензор.НЕТ 4062
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17.02.2021 23:12 Ответить
Це тільки початочек... То ж воно орієнтувалося на 4000 баксів зп, а прикінь що буде коли воно скаже про повний кінець зубожиння і зп у 2000 баксів? Це ж в 2 рази меньше передбачуваного зубожиння... ОТОЖ...Треба чекати поки громадяни не викинуть підсрачником ОЦЕ зубожиння в ліс до яника-пепередника под йолку... Той вже чекає... Особі різні, а питання тіж самі...
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18.02.2021 01:24 Ответить
Цены на железнодорожные билеты будут расти на 2% в месяц, - Криклий - Цензор.НЕТ 117
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17.02.2021 23:14 Ответить
Тепер ми знаємо, чим відрізняється звичайна повія, від "політичної"... Лише ЦІНОЮ!...
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18.02.2021 06:56 Ответить
пойду, куплю е-би-лет твою мать ... на следущий год
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17.02.2021 23:25 Ответить
Для справки: телефонный справочник руководителей департаментом укрзализныци на 120 страниц. Это только руководство, которое получает как минимум 20 тыщ зп и 30 тыщ премии. Ну так мало повышаете, давайте сразу на 100%. Вас же всех, иждивенцов, кормить надо. Пофуй премии рабочим и 13, о себе б родимых не забыть. Жмак сопли развесил, мало зп ему. Я в 2012 году получал на железе 1000 баксов в пересчёте, а сейчас - 350!!! Смотрел цеплык за 2012 год, и плакал - цифры в зарплате одинаковые, уровень жизни разный.
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17.02.2021 23:42 Ответить
"Щомісяця до кінця року проїзд в усіх напрямках буде дорожчати на 2%. До кінця 2021 року квитки подорожчають на 20%"
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17.02.2021 23:42 Ответить
Это ужасно
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17.02.2021 23:44 Ответить
Это просто отлично. Люмпен именно за это и проголосовал. Чтобы все дорожало, а зарплата падала.
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18.02.2021 01:01 Ответить
Главноєж не барига!!
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18.02.2021 06:51 Ответить
Это называется словом "инфляция".
И официлальную инфляцию сильно занижают, кстати.
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18.02.2021 05:44 Ответить
мало, нужно на 73% Цены на железнодорожные билеты будут расти на 2% в месяц, - Криклий - Цензор.НЕТ 756
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17.02.2021 23:44 Ответить
Так никто вашей сраной жд ездить не будет. Автобусом быстрее, со временем мб и самолётом лоукостером будет дешевле.
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18.02.2021 00:08 Ответить
Все росте в ціні яйця,олія,м'ясо,цукор,жд білети,тільки пенсія стоїть на місці,як вкопана.Сеціальний мор пенсіонерів. Ціни на залізничні квитки ростимуть на 2% за місяць, - Криклій - Цензор.НЕТ 2572
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18.02.2021 00:20 Ответить
Пля... А я вже настроївся... А як же покращення і кінець зубожинню? Зелені суки де моя з/п хоча б 2000 баксів? Це ПАДЛО зелене скинуло батарею мені на ногу... Щоб тобі путінку кришкою від роялю прихлопнули пілять така!
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18.02.2021 01:01 Ответить
ТОЛЬКО ЗА КАЗЕННЫЙ СЧЕТ ВЫГОДНО ПЕРЕДВИГАТЬСЯ НА МОТОРНОМ ТРАНСПОРТЕ !)
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18.02.2021 02:55 Ответить
"Цены на железнодорожные билеты будут расти на 2% в месяц, - Криклий"

А говорят, что в Украине инфляции нету Ціни на залізничні квитки ростимуть на 2% за місяць, - Криклій - Цензор.НЕТ 2176
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18.02.2021 05:43 Ответить
Бонус для пана Леща? Потрібно, потрібно, бо він модернізував дорогу, все здешевив. Ви тільки подивіться які стали гарні купе. А які комфортні туалети, не те що раніше. Тільки чомусь не побачив ні одного нового вагона для перевозки грукзів, та і пасажирських, бум їх випуску чомусь припав на активну військову агресію московитів з 2015 по 2019 роки, виходить і воювали і будували. А зараз вимходить, що скрізь відспупаєм і все заграбаєм?
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18.02.2021 07:46 Ответить
типа - легкий дерибан в свой карман.... не обессудьте....терпилы
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18.02.2021 08:35 Ответить
Через год вырастут на 50%.
И превысят в 2 раза европейские.
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18.02.2021 09:39 Ответить
 
 