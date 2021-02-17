Цены на железнодорожные билеты будут расти на 2% в месяц, - Криклий
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Цены на железнодорожные пассажирские перевозки будут повышаться с марта - апреля 2021 года на 2% в месяц.
Об этом в заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Будут ли повышены цены на билеты на пассажирские железнодорожные перевозки - я бы не назвал это повышением, это у нас будет очень такая легкая индексация, начиная с марта - апреля, по 2% в месяц до конца года, это предусмотрено финансовым планом Укрзализныци, но одновременно является возможность, если вы покупаете билет заранее - до 40% получать скидки", - сообщил Криклий.
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В Украине повысили цены на ж/д билеты
В Украине с 30 мая подорожал проезд по железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" (УЗ). Тариф на железнодорожные пассажирские перевозки вырос на 12%
Это повышение тарифов не последнее в 2018 году - осенью планируется еще одно. УЗ поднимет цены с 1 октября еще на 12%. Таким образом, суммарный рост за год составит более 25% от нынешних цен.
"Кінець епохи бідності" вазеленські обіцяли з 2019 року.
"Щомісяця до кінця року проїзд в усіх напрямках буде дорожчати на 2%. До кінця 2021-го ціни збільшаться на 20%. "
И официлальную инфляцию сильно занижают, кстати.
А говорят, что в Украине инфляции нету
И превысят в 2 раза европейские.