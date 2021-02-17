НАТО передаст Украине антисептик и медоборудование для борьбы с COVID-19
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В ответ на просьбу о международной помощи в борьбе с эпидемией COVID-19 НАТО предоставит Украине дезинфицирующее средство и медицинское оборудование.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
17 февраля, в Украину начали поставлять дезинфицирующее средство из запасов НАТО. Всего планируют передать более 9000 литров дезинфектанта.
Поставка осуществляется под руководством Евроатлантического координационного центра реагирования на катаcтрофы и властей Латвии.
В заявлении НАТО говорится, что поверхностное дезинфицирующее средство, произведенное латвийской компанией, будет распределено в Государственную пограничную службу и ее подразделения пограничной охраны на пунктах пересечения границы по всей Украине.
В Альянсе также заявили о намерении направить в Украину в ближайшие недели мобильные рентгеновские установки, камеры отрицательного давления, комбинезоны биозащиты и портативные кислородные генераторы.
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