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НАТО передаст Украине антисептик и медоборудование для борьбы с COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

НАТО передаст Украине антисептик и медоборудование для борьбы с COVID-19

В ответ на просьбу о международной помощи в борьбе с эпидемией COVID-19 НАТО предоставит Украине дезинфицирующее средство и медицинское оборудование.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

17 февраля, в Украину начали поставлять дезинфицирующее средство из запасов НАТО. Всего планируют передать более 9000 литров дезинфектанта.

Поставка осуществляется под руководством Евроатлантического координационного центра реагирования на катаcтрофы и властей Латвии.

В заявлении НАТО говорится, что поверхностное дезинфицирующее средство, произведенное латвийской компанией, будет распределено в Государственную пограничную службу и ее подразделения пограничной охраны на пунктах пересечения границы по всей Украине.

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В Альянсе также заявили о намерении направить в Украину в ближайшие недели мобильные рентгеновские установки, камеры отрицательного давления, комбинезоны биозащиты и портативные кислородные генераторы.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+8
Наверное, каждый второй Украинец имеет в хозяйстве аппарат для производства антисептика.....если не больше.
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17.02.2021 23:55
+2
Лохторату риганалів не давать.
НАТО передасть Україні антисептик і медобладнання для боротьби з COVID-19 - Цензор.НЕТ 7068
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18.02.2021 00:13
+1
Сами мы уже и антисептики не можем для себя производить? Так стыдно...
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17.02.2021 23:38
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Сами мы уже и антисептики не можем для себя производить? Так стыдно...
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17.02.2021 23:38 Ответить
Наверное, каждый второй Украинец имеет в хозяйстве аппарат для производства антисептика.....если не больше.
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17.02.2021 23:55 Ответить
Зедегенерат Степанов выдаст это как начало вакцинации, а через неделю передаст антисептики в Эпицентр?
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17.02.2021 23:39 Ответить
це мєндєль досягла двома твітами чи найвеличніший лікар стєпанов зробив?
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17.02.2021 23:39 Ответить
И с этим всем добром будет то-же что и с полевым военным госпиталем с супер навороченным оборудованием, и предназначенным на 1000 коек, и так до сего дня и не приняв ни ОДНОГО раненного бойца !!! .....кста.. а кто знает где он делся !? где он сейчас !?
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17.02.2021 23:41 Ответить
Мыши съели. Те самые, что сожрали и 2700 вагонов зерна из Госрезерва...
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18.02.2021 06:56 Ответить
Ваше вооонь
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17.02.2021 23:44 Ответить
Треба танки)
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17.02.2021 23:48 Ответить
Лохторату риганалів не давать.
НАТО передасть Україні антисептик і медобладнання для боротьби з COVID-19 - Цензор.НЕТ 7068
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18.02.2021 00:13 Ответить
зеленушки-побирушки
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18.02.2021 00:13 Ответить
Антисептик конечно пусть дают и побольше. Но охота ещё соды пищевой, или хотя бы кальцинированой. Пару составов бы.
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18.02.2021 00:48 Ответить
А хто оплачує цю щедрість? Навряд чи це подарунки.
ПС. Це днище! Невже наша промисловість не спроможна виготовити нещасні 9 тонн антисептику? Дожились...
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18.02.2021 00:50 Ответить
когда вы были на дне, снизу вам постучали НАТО передасть Україні антисептик і медобладнання для боротьби з COVID-19 - Цензор.НЕТ 8527
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18.02.2021 01:11 Ответить
Ничего своего нету. Мировые попрошайки.
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18.02.2021 01:22 Ответить
не много, но больше чем ничего, хотя если именно для пограничников, то не так и мало.
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18.02.2021 07:28 Ответить
Спочатку витратили цільові гроші на щось інше-тепер побираємось.Як діти малі-мама послала за молоком-а воно цукерок накупило, і радіє.
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18.02.2021 07:49 Ответить
65 млрд з ковідного фонду не вистачило навіть на антисептик
А ти, гой дурний, дивися не запізнися здати звіт з ПДВ, бо буде тобі штраф!
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18.02.2021 08:13 Ответить
 
 