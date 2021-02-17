Рассчитываем в течение 5 лет получить компенсацию от Ирана за сбитый самолет МАУ, - замглавы МИД Енин

Украина рассчитывает в досудебном порядке добиться от Ирана выплаты компенсаций за уничтожение ракетой пассажирского самолета авиакомпании МАУ.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы находимся на стороне правды, за нами сила аргументов и норм международного права. Рано или поздно справедливость будет восстановлена, и я более чем уверен, что все виновные будут привлечены к ответственности, а иранская сторона выплатит причитающиеся компенсации родственникам погибших, авиакомпании и государству Украина ", - подчеркнул чиновник.

На вопрос, на какой срок рассчитывает МИД, Енин ответил: "Очень трудно прогнозировать дальнейший ход событий, принимая во внимание в том числе и внутриполитические события в Иране. Можем ссылаться на ту практику, которая сложилась на сегодняшний момент.

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Средний срок переговорных процессов в досудебном порядке длится от 2 до 5 лет. Если мы говорим о судебных перспективах, там календарь начинается от 5 до 10 лет. Очень надеемся урегулировать этот вопрос в досудебном порядке. Все усилия украинской дипломатии и наших партнеров по коалиции сосредоточены именно на результативном проведении переговоров с иранской стороной".

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

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Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.