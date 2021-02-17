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Новости Политика Украины Крушение самолета МАУ в Иране
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Иран (1557) Енин (328)

Рассчитываем в течение 5 лет получить компенсацию от Ирана за сбитый самолет МАУ, - замглавы МИД Енин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рассчитываем в течение 5 лет получить компенсацию от Ирана за сбитый самолет МАУ, - замглавы МИД Енин

Украина рассчитывает в досудебном порядке добиться от Ирана выплаты компенсаций за уничтожение ракетой пассажирского самолета авиакомпании МАУ.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы находимся на стороне правды, за нами сила аргументов и норм международного права. Рано или поздно справедливость будет восстановлена, и я более чем уверен, что все виновные будут привлечены к ответственности, а иранская сторона выплатит причитающиеся компенсации родственникам погибших, авиакомпании и государству Украина ", - подчеркнул чиновник.

На вопрос, на какой срок рассчитывает МИД, Енин ответил: "Очень трудно прогнозировать дальнейший ход событий, принимая во внимание в том числе и внутриполитические события в Иране. Можем ссылаться на ту практику, которая сложилась на сегодняшний момент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран в деле крушения самолета МАУ прикрывается военной тайной, - замгенпрокурора Мамедов

Средний срок переговорных процессов в досудебном порядке длится от 2 до 5 лет. Если мы говорим о судебных перспективах, там календарь начинается от 5 до 10 лет. Очень надеемся урегулировать этот вопрос в досудебном порядке. Все усилия украинской дипломатии и наших партнеров по коалиции сосредоточены именно на результативном проведении переговоров с иранской стороной".

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Также читайте: Офис Генпрокурора просит Канаду предоставить аудиофайл, который может свидетельствовать о том, что самолет МАУ в Иране был сбит умышленно

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+6
Иран террористическое государство ! Мы в данном случае выглядим терпилами.Уже давно должно быть дело в суде и пеня за каждый день.Лупашить так что бы у террористом жопа полыхала.А наши дипломаты и высшее руководство показали какие они никчёмные.Получая удар в одну щеку и после этого подставляю другую получишь на последок пулю в лоб.Власть сцикливых импотентов.
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18.02.2021 00:02
+2
Они то тут причём?В Иране власть не у политиков а у террористов с оружием.Должен давно быть суд и приговор.Мировая практика арест всех активов по всему миру в счёт погашения. Вот и всё.А мы вместо этого выглядим просто посланными лохами.
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18.02.2021 00:04
+2
Ты же пиши правильно что ты фашист и расист который не понимает простых вещей.
Какую группу?Ты видел тупых малолеток студентов которые оторвались от мамок с папкой и творят тут чудеса а на родине ведут себя тише воды.Около 6 миллионов украинцев с украинским паспортом сейчас находятся в РФ по тем или иным причинам.С 2014 года особо статистика не менялась .Им что ты предъявишь?Сынок открой книжечку учи историю и не путай праведной с грешным и ПО УМНЕЙ !
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18.02.2021 00:27
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А можно просто выслать из Украины всех иранцев, которых здесь дофига и больше? Рассчитываем в течение 5 лет получить компенсацию от Ирана за сбитый самолет МАУ, - замглавы МИД Енин - Цензор.НЕТ 5740
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18.02.2021 00:00 Ответить
Они то тут причём?В Иране власть не у политиков а у террористов с оружием.Должен давно быть суд и приговор.Мировая практика арест всех активов по всему миру в счёт погашения. Вот и всё.А мы вместо этого выглядим просто посланными лохами.
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18.02.2021 00:04 Ответить
ты еще напиши что и кацапы в Украине не при чем! Рассчитываем в течение 5 лет получить компенсацию от Ирана за сбитый самолет МАУ, - замглавы МИД Енин - Цензор.НЕТ 3088
в Украине иранцев и сирийцев капец сколько, и ведут себя как правило вызывающе (наблюдал не одну группу) Рассчитываем в течение 5 лет получить компенсацию от Ирана за сбитый самолет МАУ, - замглавы МИД Енин - Цензор.НЕТ 3088
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18.02.2021 00:08 Ответить
Ты же пиши правильно что ты фашист и расист который не понимает простых вещей.
Какую группу?Ты видел тупых малолеток студентов которые оторвались от мамок с папкой и творят тут чудеса а на родине ведут себя тише воды.Около 6 миллионов украинцев с украинским паспортом сейчас находятся в РФ по тем или иным причинам.С 2014 года особо статистика не менялась .Им что ты предъявишь?Сынок открой книжечку учи историю и не путай праведной с грешным и ПО УМНЕЙ !
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18.02.2021 00:27 Ответить
Не понял, чья практика? Каких и чьих активов арест? На основании чего?
Я думаю, что при нынешней власти, вы как раз згодитесь на должность Министра юстиции, п может и советника презедегта..
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18.02.2021 00:22 Ответить
Подают в суд (выбирай любой в основном европейский) получают за 2-3 года решение в нашу пользу.По решению суда они платить естественно не будут.Иран как террористическое государство уже всё затягивает на года им плевать на нас и платить не хотят. Хотели бы договориться уже бы давно выплатили компенсацию.Так вот Иран имеет счета и недвижимость за рубежом и их спокойно можно арестовать в нашу пользу.Имеется ввиду не частные счета и недвижимость.Так делают все страны и компании те кто хотят взыскать с тех кто не хочет платить.А теперь мы получаем на данный момент НИФИГА.В суд мы не подавали уже как минимум 3-4 года потеряно.А Иран и дальше нам втирает.
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18.02.2021 00:36 Ответить
Вы не правы, компенсацию надо начать требовать после смерти 4го поколения пострадавших.
Вот это по ЗЕнашенски будет!
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18.02.2021 00:53 Ответить
Иран террористическое государство ! Мы в данном случае выглядим терпилами.Уже давно должно быть дело в суде и пеня за каждый день.Лупашить так что бы у террористом жопа полыхала.А наши дипломаты и высшее руководство показали какие они никчёмные.Получая удар в одну щеку и после этого подставляю другую получишь на последок пулю в лоб.Власть сцикливых импотентов.
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18.02.2021 00:02 Ответить
Типичное поведение для любой местной власти. Там, где нужно стукнуть по столу кулаком и что-то потребовать, они робко лепечут, лебезят и заискивают.
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18.02.2021 00:47 Ответить
Почти со всем согласен... НО! В каком предлагаете суде открыть дело? По какому обвинению? Пеня за что? С какого и по какое время? Чем будем лупашить и как? Достать то можно при желании и до маскфы... Но как бы и не переборщить ракеткой не по тому населению? Хорошие дипломаты это не обычные люди. Это те, кто могут сделать ОЧЕНЬ БОЛЬНО ВРАГУ РУКАМИ, БОЛЕЕ СИЛЬНОГО(полностью исключая себя в этой связке)... Вот это высший пилотаж! Хороший дипломат это тот, который примет удар(даже подставив обе щеки) с целью последующего уничтожения противника пулей в лоб ОТ ЕГО ЖЕ СПОДВИЖНИКОВ с минимальными потерями для своей страны и граждан... С последним утверждением почти полностью согласен.
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18.02.2021 00:49 Ответить
Зато главным было погромче соврать. Как всегда у зелени

Розраховуємо впродовж 5 років отримати компенсацію від Ірану за збитий літак МАУ, - заступник глави МЗС Єнін - Цензор.НЕТ 4386
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18.02.2021 00:50 Ответить
Т.е. вы перекладываете решение проблемы на плечи следующей власти? А сами оказались тупыми импотентами. Но с непомерными понтами.
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18.02.2021 00:48 Ответить
Расчитывать на 10 лет намного надёжнее
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18.02.2021 00:56 Ответить
Ну да... или ишак сдохнет или падишах..... Розраховуємо впродовж 5 років отримати компенсацію від Ірану за збитий літак МАУ, - заступник глави МЗС Єнін - Цензор.НЕТ 9213 Через 500 лучше, надежнее)
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18.02.2021 01:20 Ответить
ну розраховуйте дальше, "математики".... продовжуйте розраховувати і не зупиняйтесь.
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18.02.2021 02:11 Ответить
НЕОБХОДИМО РОДИТЬ КАК МИНИМУМ 170 УКРАИНЦЕВ В КАНАДЕ !!!
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18.02.2021 03:06 Ответить
пока у власти зеленое чмо с Украиной так будут поступать все
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18.02.2021 07:52 Ответить
 
 