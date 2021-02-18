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Украина и НАТО преодолеют любой вызов, с которым могут столкнуться в будущем, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина и НАТО преодолеют любой вызов, с которым могут столкнуться в будущем, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что Украина и Североатлантический альянс в будущем смогут совместно преодолеть любые вызовы.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в США, информирует Цензор.НЕТ.

"Синергия - это не просто красивое слово. Это практическая необходимость, поскольку вместе мы намного сильнее, чем просто сумма наших усилий. Я уверен, что вместе Украина и НАТО смогут преодолеть любой вызов, с которым можем столкнуться в будущем", - сказано в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что МИД и Центр информации и документации НАТО в Украине запустили проект "Сильнее вместе", который состоит из серии видеороликов о сотрудничестве между украинским государством и НАТО, в частности о вкладе Украины в укрепление евроатлантической безопасности.

Также на Цензор.НЕТ: Украина все еще не в НАТО из-за страхов и мифов о России, - Кулеба

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+9
Шо-то этот шизофреник много говорить стал.. Мы с Лугандоном благодаря "нашей власти и генштабу" справиться не можем 7 год ***... а оно о новых вызовах !!!.. Да .. При нормальной власти министром иностранных дел обычно назначат самого хитрого и умного. У Вовы им стал Кулеба !? Украина и НАТО преодолеют любой вызов, с которым могут столкнуться в будущем, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2440 .. Смешно смотреть за этой властью идиотов..
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18.02.2021 01:20
+7
То что нынешний министр иностранных дел Украины дебил уже все заметили?
Украина и НАТО преодолеют любой вызов, с которым могут столкнуться в будущем, - Кулеба - Цензор.НЕТ 356
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18.02.2021 01:18
+6
Когда это совок поставил Афганистан раком?
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18.02.2021 01:12
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Украина и НАТО преодолеют любой вызов, с которым могут столкнуться в будущем, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1020
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18.02.2021 01:02 Ответить
Украина и НАТО преодолеют любой вызов, с которым могут столкнуться в будущем, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6813
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18.02.2021 01:06 Ответить
Когда это совок поставил Афганистан раком?
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18.02.2021 01:12 Ответить
Откуда это лахтинской малолетке знать?
Ему шо в методичку запхали - то и копипастит
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18.02.2021 01:54 Ответить
Пентагон оказывают большую военную и финансовую помощь Украине, седьмой год воюющей с православной Московией, финансирующей терроризм на Ближнем Востоке. В официальном сообщении на сайте Белого дома указано, что в рамках оборонного бюджета предусмотрено выделение Украине в этом году безвозмездно 250 миллионов долларов на укрепление обороноспособности.
Украинским военным в прошлом году поступили на вооружение «Джавелины» и теперь российские танки при атаках на украинские позиции под Горловкой, горят четыре минуты. На пятой минуте происходит взрыв боекомплекта, и башня российского танка отлетает на металлургический завод в Кривой Рог.
Соглашение между Украиной и США по «Ленд-Лизу» уже составлено. Скоординированы даты поставок, наименование и количество вооружения.Теперь становится ясно, для чего Гетьман летал в штат Вирджинию для встреч с руководством Пентагона. Штаты уже устали от постоянной лжи министра наружных дел РФ господина Сергея Лаврова и предпримут адекватные меры для того, чтобы Москва прекратила «борзеть» в Азово-Черноморском регионе.
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18.02.2021 10:01 Ответить
не шуми, опохмелись лучше ато ты все путаешь - то Афган раком поставил вашу грязную засрашку
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18.02.2021 01:16 Ответить
Ну вообще-то совок увяз в Афгане аналогично Америке во Вьетнаме. Никого он там раком не поставил. Зашел в полный тупик с интернациональным т.с. долгом своим. Могли бы конечно туда и дальше пацанов на убой гнать, если бы к началу 90-х бабло у совка не закончилось. Потому и вывели войска из Афгана 15 февраля 1989 года. Никакой победы там не было и никакого результата та бойня не дала.
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18.02.2021 01:30 Ответить
"поставити раком Афган, як Зробив СРСР" ХАХАХАХАХ ловіть клоуна!!!🤡
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18.02.2021 02:08 Ответить
короче, вечная память и слава кпсс!
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18.02.2021 01:11 Ответить
РФ минирует, убивает -МИД запускает «видосики». Не сторонник Порошенко - но у «сывочолого» ума хватило перед «Европой» потрясти военными билетами «грибников» и поднять хоть какой-то шум..... Сейчас все иначе ....Скоморох на потеху ВВП заседает по ЧП с «взрывами мин». Я вообще удивлён почему РФ ещё не наступает.... Анализируя ситуации на «линии разграничения» вполне вероятно ожидать скорой ....активизации боевых действий особенно в момент предстоящего «разрыва отношений ЕС и РФ» ... Портников прав.... Все сбывается как в шахматной партии....Что тут непонятного....
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18.02.2021 01:12 Ответить
Так и без боев все здаем.
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18.02.2021 08:09 Ответить
Галантерейщик и кардинал - это сила! Украина и НАТО преодолеют любой вызов, с которым могут столкнуться в будущем, - Кулеба - Цензор.НЕТ 198
Украина и НАТО преодолеют любой вызов, с которым могут столкнуться в будущем, - Кулеба - Цензор.НЕТ 539
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18.02.2021 01:17 Ответить
То что нынешний министр иностранных дел Украины дебил уже все заметили?
Украина и НАТО преодолеют любой вызов, с которым могут столкнуться в будущем, - Кулеба - Цензор.НЕТ 356
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18.02.2021 01:18 Ответить
_Бесит это ничтожество так нагло врать, реальность совершенно иная чем этот поц своим помелом метёт.
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18.02.2021 02:16 Ответить
Шо-то этот шизофреник много говорить стал.. Мы с Лугандоном благодаря "нашей власти и генштабу" справиться не можем 7 год ***... а оно о новых вызовах !!!.. Да .. При нормальной власти министром иностранных дел обычно назначат самого хитрого и умного. У Вовы им стал Кулеба !? Украина и НАТО преодолеют любой вызов, с которым могут столкнуться в будущем, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2440 .. Смешно смотреть за этой властью идиотов..
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18.02.2021 01:20 Ответить
Галстук одень---конык ты наш улыбчивый! И в каких техникумах вас второгодников учили?
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18.02.2021 01:31 Ответить
НАТО та Україна. Як сунь та винь.
Кулеба, в тебе з головою усе гаразд? Наполеонів в макітрі вже 10, чи 100500?
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18.02.2021 01:33 Ответить
Ти сидиш з протягнутою рукою на паперті, та рівняєш себе з рукою що дає?
Я Українець, але маю трохи глузду, а що в макітрах правлячих довбнів, не розуиію!
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18.02.2021 01:39 Ответить
Каков поп ( будем всех бомбить 🤢🤡) , таков приход - кулёма , таран , Венедиктова, Степанов и прочая шелупонь
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18.02.2021 01:56 Ответить
Кулеба из этих тварей еще наиболее адекватный. Так что зря вы на него бочку катите.
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18.02.2021 08:12 Ответить
Употребляет то что и главзебил.зеленые колоборанты и предатели - вы ни в НАТО,ни в ЕС найух не нужны.
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18.02.2021 08:35 Ответить
Коли Міністри починають говорити гаслами (на шталт "догонем и перегонем Америку" по Брежнєву), стає лячно...Щось, мабуть, зовсім погано у нашому "королівстві"
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18.02.2021 08:37 Ответить
Украина и НАТО преодолеют любой вызов/ НАТО обеспокоится-кукарекает Кулеба. А обязан доложить как нанятый народом чиновник что лично он, Кулеба, сделал для приёма Украины в НАТО. Но для правящего Украиной кодлана Коломойского, гражданина Израиля , военного союзника РФ, НАТО враг. Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский
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18.02.2021 09:02 Ответить
Какие идиоты... Хотя они под стать *наріду", который мечтал, что Скоморох станет Королём...
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18.02.2021 09:31 Ответить
Экс-Премьер-министр Украины пани Юлия Тимошенко сорвала присоединение Украины к Плану действий по приобретению членства в НАТО (ПДЧ) в ранее намеченные сроки. Об этом заявил экс-министр обороны Украины, депутат Верховной Рады (фракция НУНС), глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий Гриценко в ходе международной конференции «Новая Украина в новой Европе». Источник: https://www.rosbalt.ru/ukraina/2008/02/04/453180.html
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18.02.2021 10:03 Ответить
Які роліки? Яка співпраця?
"Верховна Рада закріпила у Конституції курс України на членство у ЄС і НАТО"
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18.02.2021 10:09 Ответить
 
 