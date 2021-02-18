Украина и НАТО преодолеют любой вызов, с которым могут столкнуться в будущем, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что Украина и Североатлантический альянс в будущем смогут совместно преодолеть любые вызовы.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в США, информирует Цензор.НЕТ.

"Синергия - это не просто красивое слово. Это практическая необходимость, поскольку вместе мы намного сильнее, чем просто сумма наших усилий. Я уверен, что вместе Украина и НАТО смогут преодолеть любой вызов, с которым можем столкнуться в будущем", - сказано в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что МИД и Центр информации и документации НАТО в Украине запустили проект "Сильнее вместе", который состоит из серии видеороликов о сотрудничестве между украинским государством и НАТО, в частности о вкладе Украины в укрепление евроатлантической безопасности.

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