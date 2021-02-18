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Ривненская стоматолог Кравчук, которую подозревают в избиении детей, не выходит на связь со следователями

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Ривненская стоматолог Кравчук, которую подозревают в избиении детей, не выходит на связь со следователями

Против врача расследуют 5 уголовных производств. Она прекратила частную практику и не общается со следователями.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время первоначального общения с врачом последняя свою вину не признавала и уверяла, что телесные повреждения никому не наносила. Впрочем, пока на какую-либо связь женщина не получается, а адвокат, который сообщил, что представляет ее интересы, показов от имени клиентки пока не дает, - сказано в сообщении.

Против Инны Кравчук расследуют 4 производства о нанесении легких телесных повреждений (ч. 1 ст. 125 Уголовного Кодекса) и одно производство о ненадлежащем выполнении врачебных обязанностей (ч.2 ст. 140).

Смотрите на Цензор.НЕТ: Ривненский стоматолог Кравчук била детей. ВИДЕО

Всего в полицию обратились пятеро родителей, дети которых пострадали от действий стоматолога.

"Досудебные расследования продолжаются. Все обстоятельства совершенных уголовных преступлений устанавливаются", - добавили в полиции.

Также на Цензор.НЕТ: Избиение стоматологом детей в Ривном: полиция начала расследование

Напомним, 12 февраля в интернете были опубликованы кадры издевательств стоматолога над детьми в частной клинике в Ривном. На видео женщина трясет и грубо дергает девочку, а маленького мальчика - бьет головой о стоматологическое кресло.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+21
а шо, можно и не общаться со следователями? не знал
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18.02.2021 01:34
+10
Видеозапись велась камерой наблюдения клиники, а не родителями.
Если бы родители там присутствовали, они бы тоже "потрясли" врача, да так,
что она сама подала бы в суд.
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18.02.2021 04:57
+8
ну і нехай. а то гуманний суд все-рівно відпусте.
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18.02.2021 03:43
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Мабуть щось про себе знає?
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18.02.2021 01:30 Ответить
Можно смело закрывать дело, что тут еще сделать можно то... xD
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18.02.2021 08:26 Ответить
а шо, можно и не общаться со следователями? не знал
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18.02.2021 01:34 Ответить
а чо вони її не запакували, а лише ляси з нею поточили? тепер шифрується.
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18.02.2021 03:44 Ответить
Звичайно що можна. На приклад судді окружного суду не отримали підозри, тому що перебуаали у відпустці.
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18.02.2021 04:49 Ответить
хороший, а главное рабочий лайфхак
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18.02.2021 08:27 Ответить
Элементарно. Совершаешь преступление и потом когда видишь полицию то отворачиваешься или переходишь на другую сторону улицы или если таки робко настигнут то говоришь что тебе некогда у тебя срочные дела ты не в настроении и уходишь. И всё.
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18.02.2021 09:46 Ответить
Может, ищет адвоката, а может, валяется где-то с проломленной бошкой.
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18.02.2021 02:44 Ответить
ну і нехай. а то гуманний суд все-рівно відпусте.
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18.02.2021 03:43 Ответить
Стоматолог права, если она не нанесла повреждений детям. То что она трясла девочку не преступление. Вопрос в том были сняты побои с детей, доказаны синяки, сотрясение мозга, ушибы? Составлен акт. Дети боятся стоматолога и могли вырываться, впадать в истерику, рискуя нанести себе повреждение. А стоматолог их как-то удерживала. Если да, были нанесены повреждения и экспертиза это доказала, был составлен акт, то это основание для судебных претензий.
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18.02.2021 04:27 Ответить
Ти відео бачив?
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18.02.2021 06:29 Ответить
так чому тоді вона ховається? Ти не подумоло?
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18.02.2021 08:01 Ответить
Съемка неправильных действий стоматолога на смартофон не доказательство. Почему родители вели съемку, а не прекратили прием и забрали ребенка? Моей дочке когда-то в детстве попытались лечить зубы. Так она им такое устроила, что два мужика не смогли удержать. Потом, через несколько лет уже повзрослевшей пришлось делать операцию
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18.02.2021 04:34 Ответить
Зйомка проводилась ІР-аідеокамерою із системи відеоспостереження стоматклініки, причому з попереднього місця роботи стоматолога. На відео чітко видно дату: серпень 2020 року. Попередня роботодавець про це все знала, але заховала це відео в глибокій шухляді, чекала пів року, не подавала в поліцію на свого співробітника, а потім злила відео журналіздам, палким на сенсації.
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18.02.2021 08:30 Ответить
если этот стоматолог не умеет работать с детьми то почему не перешла на работу со взрослыми ? наверное действительно про себя что то знает
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18.02.2021 08:57 Ответить
Чуєш виб*ядок,від щирого серця бажаю тобі і лайкнувшому твій висер балоновому плащу,щоб вас,ваших дітей і батьків, все життя так лікували такі лікарі.
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18.02.2021 09:16 Ответить
Видеозапись велась камерой наблюдения клиники, а не родителями.
Если бы родители там присутствовали, они бы тоже "потрясли" врача, да так,
что она сама подала бы в суд.
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18.02.2021 04:57 Ответить
Штепу не посадили за 7 лет, а этой так и вообще приговором будут талоны на усиленное питание.
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18.02.2021 07:36 Ответить
Трясти дитину, і трясти Україну то різні злочини... Штепа взагалі пострадавшая, як мать мальчіка в трусіках!
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18.02.2021 10:48 Ответить
У меня две дочки (двойня). Одну 45 минут уговаривали с женой на последний укол от бронхита. Вторая посмотрела на это дело, взяла шприц, выпустила содержимое, положила шприц и смеётся. Пусть у стоматолога детей родители держат. Стоматолога Кравчук перевести работать в ОП, пусть там бьёт и душит.
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18.02.2021 08:22 Ответить
Не выходит? Рівненська стоматологиня Кравчук, яку підозрюють у побитті дітей, не виходить на зв'язок зі слідчими - Цензор.НЕТ 3296
Похоже, кто-то из родителей все-таки первым с ней на связь вышел.
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18.02.2021 08:40 Ответить
Падло эта стоматолог, даже если она не била детей, а просто на них орала - уже заслуживает наказание. Лишить ее диплома навсегда и условный срок - это минимум, что это животное заслужило.
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18.02.2021 08:49 Ответить
Та немає на відео ніяких особливих "знущань", лише природня жіноча жорстокість. До чужих дітей, зрозуміло. Таких прикладів у кожній другій сім'ї і за кожним рогом мільйони. Та часто-густо жінки не ******* і власних дітей, і немає на те ради, природа їх зробила такими. І таки дітям нічого не загрожувало у фізичному плані , хіба що невеличкий психологічний стрес, та й то діти у цьому віці все швидко забувають. На мій погляд, стоматологу не варто дозволяти працювати з дітьми, її треба відправити працювати з дорослими, там її поведінка була б іншою. А кримінальна справа - це вже занадто і безглуздо.
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18.02.2021 08:55 Ответить
Якщо перевірити сім'ю кожного гнівного коментатора на Фейсбучику чи тут на форумі, який кип'ятив говна на цю тему, то "раптом" може виявитись, що таточко чи матінка завдавали більших травм фізичного і психологічного характеру власним дітям, ніж ці, що на відео. І в діях цих батьків за великого бажання можна знайти не одну статтю з ККУ.
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18.02.2021 09:40 Ответить
Якщо перевірити сім'ю кожного хто її захищає то можна сміливо позбавляти батьківських прав - 100%. Бо вони так само себе зі своїми ведуть.
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18.02.2021 09:53 Ответить
Ну взагалі-то захищати це якраз риса справжніх гуманістів, а нападати і намагатись не зрозуміти, а розіп'яти це характерна риса жорсткосердих егоїстів.
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18.02.2021 10:05 Ответить
Ну да, ну да демагогія зачотна, боте. Щоб бути гуманістом треба захищати того на кого нападають, того хто слабкий і не може себе захистити сам, себто дітей в даному випадку. Давай наступну ітерацію 👋
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18.02.2021 10:20 Ответить
Де ти тут побачив(-ла, -ло) "захист" тієї стоматологині? Я чітко написав про буріння говен, батьків з "грішком" у вигляді побиття власних дітей. То де, повторюю, тут хоч слово на захист? Проблеми із зором? Чи смислові галюцинації?
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18.02.2021 11:28 Ответить
на дурку подлечится и в магазин продавцом
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18.02.2021 09:19 Ответить
Когда менты не могут поживиться, сбить бабло шантажом то их действия почему то безобидные, они беспомощны... как с судьей Вовком и т.п. Найти эту докторшу. которая продолжает вести приемы пациентов разве сложно??!!!! ПОЗОР МВД!!!!!!!!!!
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18.02.2021 09:33 Ответить
Зуб даю, що вона вже влаштувалася на роботу в Польщі. Там більше платять.
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18.02.2021 09:34 Ответить
Саме страшне -ця людина навіть не усвідомлює, що зробила щось не так. Судячи з її виправдовувань- вона не вважає свою поведінку ненормальною ( Втім, як і всі маніяки). Те, що вон пише про себе у ФБ- шокує не менше. Така "цяця"..... Вона не розуміє одне: дитина - маленька людина. Не думаю, що вона була б у захваті,якби її за шикарні кучері потріпали, тримаючи перед носом ножа.
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18.02.2021 10:00 Ответить
А в розыск не пробовали обьявлять?
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18.02.2021 11:00 Ответить
Если родители сняли побои и повреждения, есть акт экспертизы, то можно обращаться в суд. Если таковых нет, то только повод для скандала с помощью журналюг. И стоматолог имеет все основания не приходить к следователю, в связи с ничтожностью обвинений. Хотя тётке надо было сразу прекратить прием, сказав родителям, "сначала успокойте ребенка" А вообще это еще один повод чтоб отвлечь внимание людей от более насущных проблем
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18.02.2021 12:45 Ответить
начинающий доктор смерть...
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18.02.2021 13:44 Ответить
 
 