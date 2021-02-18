Ривненская стоматолог Кравчук, которую подозревают в избиении детей, не выходит на связь со следователями

Против врача расследуют 5 уголовных производств. Она прекратила частную практику и не общается со следователями.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время первоначального общения с врачом последняя свою вину не признавала и уверяла, что телесные повреждения никому не наносила. Впрочем, пока на какую-либо связь женщина не получается, а адвокат, который сообщил, что представляет ее интересы, показов от имени клиентки пока не дает, - сказано в сообщении.

Против Инны Кравчук расследуют 4 производства о нанесении легких телесных повреждений (ч. 1 ст. 125 Уголовного Кодекса) и одно производство о ненадлежащем выполнении врачебных обязанностей (ч.2 ст. 140).

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Всего в полицию обратились пятеро родителей, дети которых пострадали от действий стоматолога.

"Досудебные расследования продолжаются. Все обстоятельства совершенных уголовных преступлений устанавливаются", - добавили в полиции.

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Напомним, 12 февраля в интернете были опубликованы кадры издевательств стоматолога над детьми в частной клинике в Ривном. На видео женщина трясет и грубо дергает девочку, а маленького мальчика - бьет головой о стоматологическое кресло.