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Имеет черты "британского" и "южноафриканского" штаммов коронавируса: в Финляндии обнаружили новую мутацию SARS-CoV-2

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Имеет черты

В Финляндии обнаружен новый вариант коронавируса - Fin-796H.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Как говорится в сообщении Vita Laboratoriot Oy, специалисты этой лаборатории совместно с учеными Института биотехнологии Хельсинкского университета обнаружили в одном из образцов в Южной Финляндии ранее неизвестный мутант SARS-CoV-2.

Согласно сообщению, Fin-796H имеет черты и британского, и южноафриканского вариантов коронавируса, а мутации в этом варианте затрудняют обнаружение коронавируса как минимум одним из числа рекомендованных ВОЗ ПЦР-тестов.

Тем не менее, по словам финских специалистов, причин для паники нет, поскольку большинством практикуемых тестов этот вариант вируса распознается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Британский" штамм коронавируса зафиксирован уже в 94 странах, - ВОЗ
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Топ комментарии
+6
Ну а шо?
Толпа повелась на коронадебилус теперь будут разводить страшилками пока последний упоротый поклонник коронавируса не начнёт подозревать шо всё таки его где то наиπ@ли)
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18.02.2021 08:01
+4
Ну шо ж, нужно теперь новую вакцину закупать на ярды зелени. Это же клондайк, вирусняк будет мутировать бесконечно... Весь мир - один сплошной лохотрон Має риси "британського" і "південноафриканського" штамів коронавірусу: у Фінляндії виявили нову мутацію SARS-CoV-2 - Цензор.НЕТ 6949
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18.02.2021 10:16
+2
прошел только 1 год а за это время вирус приобрел много нового и достаточно гибок для дальнейших видоизменений... что же нас ждет в будущем?
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18.02.2021 07:17
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прошел только 1 год а за это время вирус приобрел много нового и достаточно гибок для дальнейших видоизменений... что же нас ждет в будущем?
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18.02.2021 07:17 Ответить
Существование под маской...
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18.02.2021 07:45 Ответить
Скафандры входят в моду!
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18.02.2021 08:22 Ответить
Новые варианты вирусов. Но они не ждут, они поджидают... Має риси "британського" і "південноафриканського" штамів коронавірусу: у Фінляндії виявили нову мутацію SARS-CoV-2 - Цензор.НЕТ 9884
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18.02.2021 07:55 Ответить
Ай-яй-яй-яй-яй, мля , что же делать шеф !? Фсьо пропало, шеф, фсьо пропало !
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18.02.2021 08:28 Ответить
Лечить один х никто не знает как
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18.02.2021 07:40 Ответить
Ну а шо?
Толпа повелась на коронадебилус теперь будут разводить страшилками пока последний упоротый поклонник коронавируса не начнёт подозревать шо всё таки его где то наиπ@ли)
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18.02.2021 08:01 Ответить
Мой щенок Коронавир похож немного. На ...
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18.02.2021 08:11 Ответить
Ну вот, африканский вирус в Финляндии. Степанов АстроЗенику хочет у поляков купить? Она против африканского КОВИДа абсолютно беспонтовая
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18.02.2021 08:47 Ответить
Кстати, ЮАР закупили несколько миллионов доз АстраЗеники, а сейчас не знают куда ее девать. Продадут за бесценок. Степанов, не спать, не спать!
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18.02.2021 08:59 Ответить
Ну шо ж, нужно теперь новую вакцину закупать на ярды зелени. Это же клондайк, вирусняк будет мутировать бесконечно... Весь мир - один сплошной лохотрон Має риси "британського" і "південноафриканського" штамів коронавірусу: у Фінляндії виявили нову мутацію SARS-CoV-2 - Цензор.НЕТ 6949
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18.02.2021 10:16 Ответить
И тогда цены на вакцины уверенно поползут вверх...
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18.02.2021 10:28 Ответить
 
 