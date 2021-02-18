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обстрел (20205) Донбасс (26945) операция Объединенных сил (4182)

Враг обстрелял из 82-мм минометов позиции ВСУ возле Новомихайловки. За сутки - четыре нарушения режима "тишины", потерь нет, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Враг обстрелял из 82-мм минометов позиции ВСУ возле Новомихайловки. За сутки - четыре нарушения режима

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре штаба ОС в Facebook..

"За прошедшие сутки, 17 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь среди наших воинов нет", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" наемники вели огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов неподалеку Новомихайловка. Вблизи населенного пункта Славное противник применил против украинских воинов автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наемники открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов возле Пивденного, а неподалеку от Шумов осуществил обстрел украинских позиций из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

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"С начала текущих суток, 18 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинам, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - добавили в штабе.

Враг обстрелял из 82-мм минометов позиции ВСУ возле Новомихайловки. За сутки - четыре нарушения режима тишины, потерь нет, - штаб ОС 01
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Топ комментарии
+3
Вогонь з АГСів. великокаліберних кулеметів і снайперської зброї (******* як правило великого калібру) - це не провокація. Провокація - це вогонь з пневматика, чи "мєлкашки". А тут вогонь на ураження. Тому про"порушення режиму тиші" можуть говорити лише ідіоти, а забороняти вогонь у відповідь (лише так можна зберегти життя військових) - лише вороги.
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18.02.2021 08:06
+3
Почекаємо інформації ОБСЄ. Вони, зазвичай, чують в десятки разів більше обстрілів, ніж плісняві капітулянти.
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18.02.2021 10:16
+2
Ворог обстріляв із 82-мм мінометів позиції ЗСУ біля Новомихайлівки. За добу - чотири порушення режиму "тиші", втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1658

Вчора, 17 лютого, в Дніпро військовим вертолітом із району ООС евакуйовані двоє воїнів.
Один Захисник поступив на ШВЛ, зараз вже дихає самостійно , він в реанімації , стан стабільний , інший - вже в опіковому відділенні , стан теж стабільний. На завтра заплановані операції . Загрози життю минули.
Дякую усім учасникам евакуації і військовим медикам, надававшим першу допомогу і під час польоту. Лікарі Дніпра прийняли естафету боротьби за здоров'я!
Поспілкувалася з мамами, побажайте їм окремо міцного здоров'я
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18.02.2021 09:43
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Героям слава !!!
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18.02.2021 07:54 Ответить
Не смішно.
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18.02.2021 08:05 Ответить
А хіба я намагаюся жартувати?
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18.02.2021 14:38 Ответить
Вогонь з АГСів. великокаліберних кулеметів і снайперської зброї (******* як правило великого калібру) - це не провокація. Провокація - це вогонь з пневматика, чи "мєлкашки". А тут вогонь на ураження. Тому про"порушення режиму тиші" можуть говорити лише ідіоти, а забороняти вогонь у відповідь (лише так можна зберегти життя військових) - лише вороги.
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18.02.2021 08:06 Ответить
Ворог обстріляв із 82-мм мінометів позиції ЗСУ біля Новомихайлівки. За добу - чотири порушення режиму "тиші", втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1658

Вчора, 17 лютого, в Дніпро військовим вертолітом із району ООС евакуйовані двоє воїнів.
Один Захисник поступив на ШВЛ, зараз вже дихає самостійно , він в реанімації , стан стабільний , інший - вже в опіковому відділенні , стан теж стабільний. На завтра заплановані операції . Загрози життю минули.
Дякую усім учасникам евакуації і військовим медикам, надававшим першу допомогу і під час польоту. Лікарі Дніпра прийняли естафету боротьби за здоров'я!
Поспілкувалася з мамами, побажайте їм окремо міцного здоров'я
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18.02.2021 09:43 Ответить
так 2-300? Чи інші причини?
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18.02.2021 10:44 Ответить
коли, де і що там трапилось невідомо - одного забрали в опікове вітділення (???)
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18.02.2021 14:14 Ответить
з Дніпра повідомляли про борт з двома 300. Тому намагаюся уточнити.
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18.02.2021 14:30 Ответить
як щось взнаю - обов"язково викладу..
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18.02.2021 14:34 Ответить
++
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18.02.2021 15:02 Ответить
Почекаємо інформації ОБСЄ. Вони, зазвичай, чують в десятки разів більше обстрілів, ніж плісняві капітулянти.
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18.02.2021 10:16 Ответить
 
 