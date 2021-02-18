В Украине за сутки от COVID-19 умерли 163 человека, зафиксированы 6 237 новых случаев заражения, выздоровели 5 225 человек
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
По состоянию на утро четверга, 18 февраля, выявлены 6 237 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"6 237 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировані в Украине по состоянию на 18 февраля 2021 года. В частности, заболели 413 детей и 276 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализировані - 2 222 человека;
летальных случаев - 163;
выздоровели - 5 225 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 64 688 (в том числе методом ПЦР - 28 941, методом ИФА - 15 056, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 20 691).
За все время пандемии в Украине
заболел - 1 287 141 человек;
выздоровели - 1 134 120 человек;
летальных случаев - 24 852;
проведено ПЦР-тестов - 6 625 529.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (799), Винницкой (514) областях, г. Киев (513), Закарпатской (500) и Житомирской (438) областях", - рассказал Степанов.
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Бо скільки тут заполітизованого гвалту було з цього приводу- а тепер тиша, бо команду ніхто не дав?)))
статистика от Стебанова - стеб, он как будто говорит: я им статистику, а эти лохи ведутся
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Це називається постійне зростання.