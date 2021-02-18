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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 163 человека, зафиксированы 6 237 новых случаев заражения, выздоровели 5 225 человек

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 163 человека, зафиксированы 6 237 новых случаев заражения, выздоровели 5 225 человек

По состоянию на утро четверга, 18 февраля, выявлены 6 237 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"6 237 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировані в Украине по состоянию на 18 февраля 2021 года. В частности, заболели 413 детей и 276 медработников.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 163 человека, зафиксированы 6 237 новых случаев заражения, выздоровели 5 225 человек 01

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 163 человека, зафиксированы 6 237 новых случаев заражения, выздоровели 5 225 человек 02госпитализировані - 2 222 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 163 человека, зафиксированы 6 237 новых случаев заражения, выздоровели 5 225 человек 02летальных случаев - 163;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 163 человека, зафиксированы 6 237 новых случаев заражения, выздоровели 5 225 человек 02выздоровели - 5 225 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 163 человека, зафиксированы 6 237 новых случаев заражения, выздоровели 5 225 человек 02осуществлено тестирований за сутки - 64 688 (в том числе методом ПЦР - 28 941, методом ИФА - 15 056, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 20 691).

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За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 163 человека, зафиксированы 6 237 новых случаев заражения, выздоровели 5 225 человек 01

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 163 человека, зафиксированы 6 237 новых случаев заражения, выздоровели 5 225 человек 07заболел - 1 287 141 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 163 человека, зафиксированы 6 237 новых случаев заражения, выздоровели 5 225 человек 07выздоровели - 1 134 120 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 163 человека, зафиксированы 6 237 новых случаев заражения, выздоровели 5 225 человек 07летальных случаев - 24 852;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 163 человека, зафиксированы 6 237 новых случаев заражения, выздоровели 5 225 человек 07проведено ПЦР-тестов - 6 625 529.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (799), Винницкой (514) областях, г. Киев (513), Закарпатской (500) и Житомирской (438) областях", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 163 человека, зафиксированы 6 237 новых случаев заражения, выздоровели 5 225 человек 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 163 человека, зафиксированы 6 237 новых случаев заражения, выздоровели 5 225 человек 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 163 человека, зафиксированы 6 237 новых случаев заражения, выздоровели 5 225 человек 13

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Топ комментарии
+2
Ну все началось запугивание статистикой перед началом вакцинации. еще три дня назад писали по 2100 заболевших, а теперь сразу 6000 и будьте уверены теперь только больше будут "рисовать". А то никто не пойдет колоться
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18.02.2021 09:14
+1
Вы наверное даже в сортире, читая газетку "правда" - тоже всему написсанному верил? В Україні за добу від COVID-19 померли 163 людини, зафіксовано 6237 нових випадків зараження, одужали 5225 осіб - Цензор.НЕТ 7931
статистика от Стебанова - стеб, он как будто говорит: я им статистику, а эти лохи ведутся
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18.02.2021 08:37
+1
15.02.21 08:14 В Украине за сутки от COVID-19 умерли 62 человека, зафиксированы 2 332 новых случая заражения, выздоровели 2 478 человек

16.02.21 08:26 В Украине за сутки от COVID-19 умерли 150 человек, зафиксированы 3 143 новых случая заражения, выздоровели 6 189 человек

17.02.21 08:14 В Украине за сутки от COVID-19 умерли 147 человек, зафиксированы 4 286 новых случаев заражения, выздоровели 5 927 человек

18.02.21 08:12 В Украине за сутки от COVID-19 умерли 163 человека, зафиксированы 6 237 новых случаев заражения, выздоровели 5 225 человек

Це називається постійне зростання.
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18.02.2021 10:26
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А зараз так мало захворіло, бо мало тестів роблять чи кудой?
Бо скільки тут заполітизованого гвалту було з цього приводу- а тепер тиша, бо команду ніхто не дав?)))
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18.02.2021 08:17 Ответить
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Последний раз такая цифра была месяц тому назад. Да к тому же и летальность здорово выросла.
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18.02.2021 08:22 Ответить
Вы наверное даже в сортире, читая газетку "правда" - тоже всему написсанному верил? В Україні за добу від COVID-19 померли 163 людини, зафіксовано 6237 нових випадків зараження, одужали 5225 осіб - Цензор.НЕТ 7931
статистика от Стебанова - стеб, он как будто говорит: я им статистику, а эти лохи ведутся
показать весь комментарий
18.02.2021 08:37 Ответить
комментарий отмечен как спам
Стільки помирало, коли було по 15000 нових випадків. Комусь надоіло тестити? Хай іде все самотьоком?
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18.02.2021 08:38 Ответить
Це ЗЕперемога?
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18.02.2021 08:45 Ответить
Статистика Степанова розрахована на лохів
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18.02.2021 08:56 Ответить
Ну все началось запугивание статистикой перед началом вакцинации. еще три дня назад писали по 2100 заболевших, а теперь сразу 6000 и будьте уверены теперь только больше будут "рисовать". А то никто не пойдет колоться
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18.02.2021 09:14 Ответить
Сорри,ерунду пишете, до вакцинации еще очень далеко. Официально у нас на сегогдня 0 (НОЛЬ) вакцинаций и глобально еще долго ничего не поменяются, зная наших чиновников. Просто закономерное увеличение через неделю после похолодания.
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18.02.2021 09:49 Ответить
Вы только сейчас заметили, что по понедельникам статистика новых случаев в Украине (и не только) минимальна? Над причиной этого загадочного явления бьются лучшие умы антиваксеров. Присоединяйтесь к ним, без Вас они не отгадают причину.
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18.02.2021 10:34 Ответить
Если не будет перехода на дистанционку, то заболевания будут расти.
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18.02.2021 09:29 Ответить
15.02.21 08:14 В Украине за сутки от COVID-19 умерли 62 человека, зафиксированы 2 332 новых случая заражения, выздоровели 2 478 человек

16.02.21 08:26 В Украине за сутки от COVID-19 умерли 150 человек, зафиксированы 3 143 новых случая заражения, выздоровели 6 189 человек

17.02.21 08:14 В Украине за сутки от COVID-19 умерли 147 человек, зафиксированы 4 286 новых случаев заражения, выздоровели 5 927 человек

18.02.21 08:12 В Украине за сутки от COVID-19 умерли 163 человека, зафиксированы 6 237 новых случаев заражения, выздоровели 5 225 человек

Це називається постійне зростання.
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18.02.2021 10:26 Ответить
Ні. Цe закономірність розподілу обліку захворювання за днями тижня. Справжнє зростання кращe диватися, порівнюючи суми за тиждeнь.
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18.02.2021 11:17 Ответить
 
 