"Мамы ежедневно выдирают своих деток из лап смерти": малышам со спинальной мышечной атрофией нужна помощь

Малышам с диагнозом спинальная мышечная атрофия (СМА) нужна помощь. Открыт сбор средств.

Об этом на своей странице в Facebook написала волонтер Наталья Лукьяненко, передает Цензор.НЕТ.

"У меня в ленте сейчас все время бессилые тельца троих деток со СМА (спинальная мышечная атрофия. - Ред.) и бесконечно усталые глаза их мам. Женщин, которые каждый день со своих страниц просят помощи, не просто помощи, а молят спасти жизнь их детям. Эти женщины не имеют права на сон. Контроль сатурации, отсос слюнок из ротика, снять/одеть вовремя ИВЛ если начинает падать сатурация.

Я не могу смотреть в эти глаза которые так устали, но у них нет выбора, ибо только они на этом поле боя каждый день выдирают деток из лап смерти. Но я хочу чтоб они знали, что не одни!", - написала она.

Волонтер призвала людей не игнорировать просьбы о помощи и задуматься, каково быть на месте матерей деток со СМА: "У всех нас рождаются здоровые дети, но помните, этот страшный диагноз может придти в жизнь каждого и в любой момент. Не игнорируйте просьбы! Ваши 10 гривен могут быть той суммой которая даст возможность написать заветные СБОР ЗАКРЫТ. Ваши 10/20/50 грн это капля в копилочку под названием ЖИЗНЬ!".

"Я не знаю как держатся эти мамы... смотря как с каждым днем теряют силу их детки. Мне достаточно вашего безразличия чтоб терять почву и веру... Пожалуйста, даже в такое сложное время для мира, не черствейте! Помните, всегда есть те, кому нужна наша протянутая рука помощи! А я продолжу писать об этих детках! Я хочу увидеть их первые шаги...." - добавила она.

Номер благотворительной карточки: 4149 6293 1028 4476

"В конце каждой недели с полной выпиской я буду отчитываться и разделю поровну между детьми сумму которую удастся собрать", - добавила волонтер.

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Справка: СМА (спинальная мышечная атрофия) ― генетическое нервно-мышечное заболевание, поражающее двигательные нейроны спинного мозга и приводящее к нарастающей мышечной слабости. Заболевание носит прогрессирующий характер, слабость начинается с мышц ног и всего тела и с развитием заболевания доходит до мышц, отвечающих за глотание и дыхание. При этом интеллект больных СМА абсолютно сохранен.