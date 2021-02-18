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"Мамы ежедневно выдирают своих деток из лап смерти": малышам со спинальной мышечной атрофией нужна помощь

Новости Цензор.НЕТ Общество

"Мамы ежедневно выдирают своих деток из лап смерти": малышам со спинальной мышечной атрофией нужна помощь

Малышам с диагнозом спинальная мышечная атрофия (СМА) нужна помощь. Открыт сбор средств.

Об этом на своей странице в Facebook написала волонтер Наталья Лукьяненко, передает Цензор.НЕТ

"У меня в ленте сейчас все время бессилые тельца троих деток со СМА (спинальная мышечная атрофия. - Ред.) и бесконечно усталые глаза их мам. Женщин, которые каждый день со своих страниц просят помощи, не просто помощи, а молят спасти жизнь их детям. Эти женщины не имеют права на сон. Контроль сатурации, отсос слюнок из ротика, снять/одеть вовремя ИВЛ если начинает падать сатурация.

Я не могу смотреть в эти глаза которые так устали, но у них нет выбора, ибо только они на этом поле боя каждый день выдирают деток из лап смерти. Но я хочу чтоб они знали, что не одни!", - написала она.

Волонтер призвала людей не игнорировать просьбы о помощи и задуматься, каково быть на месте матерей деток со СМА: "У всех нас рождаются здоровые дети, но помните, этот страшный диагноз может придти в жизнь каждого и в любой момент. Не игнорируйте просьбы! Ваши 10 гривен могут быть той суммой которая даст возможность написать заветные СБОР ЗАКРЫТ. Ваши 10/20/50 грн это капля в копилочку под названием ЖИЗНЬ!".

"Я не знаю как держатся эти мамы... смотря как с каждым днем теряют силу их детки. Мне достаточно вашего безразличия чтоб терять почву и веру... Пожалуйста, даже в такое сложное время для мира, не черствейте! Помните, всегда есть те, кому нужна наша протянутая рука помощи! А я продолжу писать об этих детках! Я хочу увидеть их первые шаги...."  - добавила она.

Номер благотворительной карточки: 4149 6293 1028 4476

"В конце каждой недели с полной выпиской я буду отчитываться и разделю поровну между детьми сумму которую удастся собрать", - добавила волонтер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дети покойной волонтера Тарасовой нуждаются в помощи

Справка: СМА (спинальная мышечная атрофия) ― генетическое нервно-мышечное заболевание, поражающее двигательные нейроны спинного мозга и приводящее к нарастающей мышечной слабости. Заболевание носит прогрессирующий характер, слабость начинается с мышц ног и всего тела и с развитием заболевания доходит до мышц, отвечающих за глотание и дыхание. При этом интеллект больных СМА абсолютно сохранен.

Мамы ежедневно выдирают своих деток из лап смерти: малышам со спинальной мышечной атрофией нужна помощь 01

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Топ комментарии
+4
здоровье начинается с пап и мам... а когда будущие папы греют хозяйство в кресле возле компьютера, становятся сильными в пальцах и мужают путем клацания на клавиатуре (а к 18-ти стройными, с узкими плечами и широкими задами), а будущие мамы не уступают будущим папам в физической подготовке, плюс хорошо и вовремя питаются магазинными продуктами и продуктами из Макдоналдз или Кентаки чикен с небольшим содержанием натуральных продуктов... при этом на физическую нагрузку оно смотрят свысока, главным считая свою несравненую красоту у зеркала, максимум движения - это от теплой постели до гаража и еще к кафе метров 20 и обратно к рулю, то... Господин прости, но именно эти трахнувшиеся в порыве хотения и отвечают за тех кого родили... и нет ничего удивительного, что осталось совсем мало времени, когда генофонд Украины переместится из города в село... где родятся и вырастают здоровые дети, работают в детстве физически и к 20-ти формируются как нормальные люди, способные дать здоровое потомство...
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18.02.2021 09:02
+3
Боротися з природнім відбором не заборонено, та безперспективно .
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18.02.2021 08:58
+2
Самое ужасное, что есть такое лекарство, одна таблетка/укол которого полностью излечивают от этой заразы. Но стоит оно миллион (или миллионы) долларов. Не особо помню детали, но был уже такой сбор сумасшедших денег на этот препарат для ребёнка.
Возникает вопрос: из чего складываются такие неадекватные цены за шанс ЖИТЬ? Из бесконечного желания таких вот мам с усталыми глазами видеть своих деток среди живых?...
Нет слов...
И да. Комменты, что выше, просто шокируют.... Не хочешь помогать- пройди мимо! Но зачем же лишать и без того несчастных людей последнего, что у них осталось- НАДЕЖДЫ?...
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18.02.2021 10:30
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Боротися з природнім відбором не заборонено, та безперспективно .
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18.02.2021 08:58 Ответить
Спорное утверждение. Иначе ты давно не коптил бы воздух.
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18.02.2021 14:48 Ответить
Як ти?)))
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18.02.2021 18:05 Ответить
Я, в отличие от тебя, не пишу мерзости о чужом горе. Так что ты и рядом со мной не стояло.
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18.02.2021 19:34 Ответить
Тобто як ти.
От скажи- а нащо вирощувати дітей, які не здатні мати власних дітей-.тобто батьки онуків не побачать.
То нащо?
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18.02.2021 19:36 Ответить
здоровье начинается с пап и мам... а когда будущие папы греют хозяйство в кресле возле компьютера, становятся сильными в пальцах и мужают путем клацания на клавиатуре (а к 18-ти стройными, с узкими плечами и широкими задами), а будущие мамы не уступают будущим папам в физической подготовке, плюс хорошо и вовремя питаются магазинными продуктами и продуктами из Макдоналдз или Кентаки чикен с небольшим содержанием натуральных продуктов... при этом на физическую нагрузку оно смотрят свысока, главным считая свою несравненую красоту у зеркала, максимум движения - это от теплой постели до гаража и еще к кафе метров 20 и обратно к рулю, то... Господин прости, но именно эти трахнувшиеся в порыве хотения и отвечают за тех кого родили... и нет ничего удивительного, что осталось совсем мало времени, когда генофонд Украины переместится из города в село... где родятся и вырастают здоровые дети, работают в детстве физически и к 20-ти формируются как нормальные люди, способные дать здоровое потомство...
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18.02.2021 09:02 Ответить
Це не так, в селах здоров'я дітей не краще, занадто тяжкий наслідок має радянська та ******* необмежена хімізація сільского господарства. Статистика вперто каже, що тривалість життя селян МЕНШЕ, ніж у городян, і вона не помиляється, хоча, дійсно, повинно бути навпаки.
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18.02.2021 09:12 Ответить
Це типова війна з млинами", у якій переможців не буде. Мами повинні народжувати набагато більше дітей, ніж одного-двох, бо з стовідсотковою вірогідністю один з десяти буде мати фізичні вади, що унеможливлять його самостійне виживання. І рятувати таких дітей теж, в принципі, безглуздо. Ну хіба що з гуманістичних міркувань, і то якщо країна багата і може це собі дозволити. Хоча і це не робить такі дїї менш безглуздими.
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18.02.2021 09:09 Ответить
"У всех нас рождаются здоровые дети, но помните, этот страшный диагноз может придти в жизнь каждого и в любой момент. Источник: https://censor.net/ru/n3248595

Она вообще нормальная такое писать, зачем каркать и пугать тех , кто ожидает детей, внуков?
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18.02.2021 09:09 Ответить
А иначе подавать не будут. Все сетевые побирушки так или иначе манипулируют читателями
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18.02.2021 09:25 Ответить
ДЛЯ ЭТО НЕОБХОДИМА НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ !!!
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18.02.2021 09:10 Ответить
Родившиеся со СМА навсегда останутся инвалидами. Генная терапия не восстановит уже утраченные функции - большинство даже сидеть не научатся, а кому-то придется доживать на аппарате ИВЛ.
Это к вопросу уместности финансовых вложений в это мероприятие.
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18.02.2021 09:21 Ответить
+
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18.02.2021 10:18 Ответить
Самое ужасное, что есть такое лекарство, одна таблетка/укол которого полностью излечивают от этой заразы. Но стоит оно миллион (или миллионы) долларов. Не особо помню детали, но был уже такой сбор сумасшедших денег на этот препарат для ребёнка.
Возникает вопрос: из чего складываются такие неадекватные цены за шанс ЖИТЬ? Из бесконечного желания таких вот мам с усталыми глазами видеть своих деток среди живых?...
Нет слов...
И да. Комменты, что выше, просто шокируют.... Не хочешь помогать- пройди мимо! Но зачем же лишать и без того несчастных людей последнего, что у них осталось- НАДЕЖДЫ?...
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18.02.2021 10:30 Ответить
Я думаю что никто из нас не обеднеет закинув на эту благотворительную карту 5-10-20-50 грн. Для нас такие мизерные суммы не в тягость, а кому-то этот мизер может спасти жизнь.
И да, некоторые камменты шокируют, иногда лучше промолчать и пройти мимо если жалко перевести сумму, равную стоимости одной поездки в маршрутке.
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18.02.2021 11:57 Ответить
Мамы......!? А Папы чё,,исчезли !? Правильно было бы писать " Родители " .. Что за сексизм здесь ,редактор ..
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18.02.2021 12:35 Ответить
 
 