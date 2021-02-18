3 075 11
Спасатели пятый день ищут туриста, заблудившегося в районе горы Гемба на Закарпатье, - ГСЧС
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
По состоянию на утро 18 февраля на Закарпатье до сих пор продолжаются поиски туриста, который потерялся 13 февраля около с. Березники Свалявского района на склоне горы "Гемба" во время катания на лыжах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
По данным спасателей, к поисковым работам в течение суток привлекались 47 человек и 10 единиц техники, из них от ГСЧС 32 человек и 8 единиц техники.
Как сообщалось, 13 февраля возле с. Березники Свалявского района на склоне горы Гемба во время катания на лыжах заблудились 2 человека (жители г. Киева). 14 февраля в 11.30 поисковой группой ГСЧС был найден первый турист (состояние здоровья удовлетворительное).
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
По данным спасателей, к поисковым работам в течение суток привлекались 47 человек и 10 единиц техники, из них от ГСЧС 32 человек и 8 единиц техники. Источник: https://censor.net/ru/n3248597\\\\\\\\\\\\\\
ну, сказал бы на месте Главаря этой местности, по-японски - Дахусим(перевод - ну весной найдут кости, собаки то)
Все таки Украина будет цивилизованной , европейской страной. Верю в это .
47 осіб і 10 одиниць техніки помножені на десятки годин коштують добрячі гроші. Так от, краще оці кошти спрямувати на стипендії для молоді яка хоче вчитися, на премії переможцям олімпіад, молодим спортсменам, які здобувають медалі на чм чє і т.д. Вкладатись потрібно в майбутнє, а не в безвідповідальних дорослих дебілоїдів, які за власною сракою вслідкувати не здатні.
алізм" - знесли тебе, горе-лижника з гір - оплати повний прайс - години помножені на число рятувальників і техніки.
Не виключено, що опісля, коли зявилися б новини, що такий собі черговий київський естремал горЕпрохідник, якого знесли з гори в напі
пяномуобмороженому стані змушений був заплатити кілька тисяч у.е. за свій порятунок, - так от, думаю тоді потік отих екстремалів значно звузиться. Бо ніщо так не чистить мізки, як страх втратити суттєву суму.