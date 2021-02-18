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Спасатели пятый день ищут туриста, заблудившегося в районе горы Гемба на Закарпатье, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Спасатели пятый день ищут туриста, заблудившегося в районе горы Гемба на Закарпатье, - ГСЧС

По состоянию на утро 18 февраля на Закарпатье до сих пор продолжаются поиски туриста, который потерялся 13 февраля около с. Березники Свалявского района на склоне горы "Гемба" во время катания на лыжах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

По данным спасателей, к поисковым работам в течение суток привлекались 47 человек и 10 единиц техники, из них от ГСЧС 32 человек и 8 единиц техники.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Спасатели продолжают поиск заблудившегося в районе горы Гемба туриста, - ГСЧС

Как сообщалось, 13 февраля возле с. Березники Свалявского района на склоне горы Гемба во время катания на лыжах заблудились 2 человека (жители г. Киева). 14 февраля в 11.30 поисковой группой ГСЧС был найден первый турист (состояние здоровья удовлетворительное).

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Теперь, похоже, не раньше весны вы его найдете. Жаль человека.
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18.02.2021 08:52 Ответить
Сумнівно, що знайдуть то танення снігу.
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18.02.2021 08:52 Ответить
продолжаются поиски туриста, который потерялся 13 февраля около с. Березники Свалявского района на склоне горы "Гемба" во время катания на лыжах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
По данным спасателей, к поисковым работам в течение суток привлекались 47 человек и 10 единиц техники, из них от ГСЧС 32 человек и 8 единиц техники. Источник: https://censor.net/ru/n3248597\\\\\\\\\\\\\\

ну, сказал бы на месте Главаря этой местности, по-японски - Дахусим(перевод - ну весной найдут кости, собаки то)
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18.02.2021 08:53 Ответить
Биар Грилс в помощь...... но 5 суток в горах при -15 даже в лыжном костюме.....шансов не много.....
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18.02.2021 08:54 Ответить
Одного нашли живым, возможно, и этот жив ещё
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18.02.2021 09:12 Ответить
Первого нашли в течении суток.
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18.02.2021 09:34 Ответить
Так можете его уже не искать. Все.
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18.02.2021 09:18 Ответить
Случай трагический, но отношение людей, властей, спасателей Закарпатья к пропавшему вызывает уважение .
Все таки Украина будет цивилизованной , европейской страной. Верю в это .
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18.02.2021 09:57 Ответить
навіщо шукати там тих дебілів-"екстремалів"? Хижа звірина також має чимсь харчуватися. Природний відбір, закони Дарвіна і все таке..
47 осіб і 10 одиниць техніки помножені на десятки годин коштують добрячі гроші. Так от, краще оці кошти спрямувати на стипендії для молоді яка хоче вчитися, на премії переможцям олімпіад, молодим спортсменам, які здобувають медалі на чм чє і т.д. Вкладатись потрібно в майбутнє, а не в безвідповідальних дорослих дебілоїдів, які за власною сракою вслідкувати не здатні.
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18.02.2021 10:18 Ответить
не без сарказму, звичайно.. Рятувати людину потрібно, мови нема! Поки є шанс - його потрібно використовувати. Але оцим міським "екстремалам" мізки також потрібно тримати ввімкнутими. Бо цього року отих загублеників пачками з гір зносять. Непогано було б ввести податок на отой "екстрималізм" - знесли тебе, горе-лижника з гір - оплати повний прайс - години помножені на число рятувальників і техніки.
Не виключено, що опісля, коли зявилися б новини, що такий собі черговий київський естремал горЕпрохідник, якого знесли з гори в напіпяномуобмороженому стані змушений був заплатити кілька тисяч у.е. за свій порятунок, - так от, думаю тоді потік отих екстремалів значно звузиться. Бо ніщо так не чистить мізки, як страх втратити суттєву суму.
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18.02.2021 10:38 Ответить
Ти о.уєнно помиляєшся. Якщо людина кудись лізе без страху втратити власне життя, наприклад на вагон електрички під контактною дугою, то їй насрать на гроші. А екстремали підуть куди захочуть, загинуть десь у хащах і ні ти, ні влада, ні їх рідня про це і не знатимуть. Як показує історичний досвід, люди йдуть хоч на Південний полюс, хоч на вершину Евереста, ризикуючи власним життям і платіть за це величезні гроші. Сходження на Еверест, наприклад, коштує 50-60 тисяч доларів США.
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18.02.2021 11:45 Ответить
 
 