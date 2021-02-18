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Непродовольственные товары и качество услуг ЖКХ: в Госпотребслужбе рассказали, на что чаще всего жалуются жители Украины

Новости Цензор.НЕТ Общество

Непродовольственные товары и качество услуг ЖКХ: в Госпотребслужбе рассказали, на что чаще всего жалуются жители Украины

В 2020 году в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей поступило более 20,9 тыс. предложений, обращений, жалоб и заявлений от потребителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Наибольшее количество (41,5%) потребителей жаловались на качество непродовольственных товаров. Также большое количество обращений (29,5%) касалась качества жилищно-коммунальных услуг. 5,1% потребителей были недовольны качеством продовольственных товаров", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в 2020 году Госпотребслужба проверила безопасность товаров, предоставления услуг (работ) на сумму более 72,8 млн грн. Упраздненоприобретение и использование населением Украины недоброкачественных продовольственных, непродовольственных товаров и услуг (работ) на сумму более 35,6 млн грн. (48,9%). Потребителям возвращено 10,2 млн грн за некачественные товары и предоставленные услуги.

"Каждый имеет право на получение качественных и безопасных товаров и услуг, - отмечает Председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая. - Уже сейчас мы работаем над упрощением процедуры защиты прав для потребителей. Речь идет, прежде всего, об эффективной коммуникации в digital", - подчеркнули в ведомстве.

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Цікавить інше- скільки податків витратили на функціонування цієї структури. Ну, щоб хоч якось оцінити її ефективність- хтось знає?
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18.02.2021 09:07 Ответить
Вони самі ходять та вимагають з підприємців гроші. Та роблять нікому непотрібні експертизи за кілька тисяч гривень у своїй "акредитованій конторі", змушуючи підприємців компенсувати їх "вартість"
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18.02.2021 11:52 Ответить
Так нарід гарно живе при ***** Наріду, піввареника їм в радість. Непродовольственные товары и качество услуг ЖКХ: в Госпотребслужбе рассказали, на что чаще всего жалуются жители Украины - Цензор.НЕТ 955
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18.02.2021 09:11 Ответить
Каждый имеет право на получение качественных и безопасных товаров и услуг, - отмечает Председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая. Источник: https://censor.net/ru/n3248600\\\\\\

а так же каждый имеет право шоп лечили от вируса, или не быть послланным на Путина, в случае когда аппендицит, а бабла - как у бомжа(когда-то будет, но не на медицину)
с*ка, прет от этих статей - вырезок из законов. "каждый имеет" ага Непродовольственные товары и качество услуг ЖКХ: в Госпотребслужбе рассказали, на что чаще всего жалуются жители Украины - Цензор.НЕТ 312
имеет в Швейцарии, или на Меркельщине, или даже в Канаде, но блин не тут.
странно шо не прописали шо "каждый смерд - раб Яхве" Непродовольственные товары и качество услуг ЖКХ: в Госпотребслужбе рассказали, на что чаще всего жалуются жители Украины - Цензор.НЕТ 6203
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18.02.2021 09:13 Ответить


Maryna Mushka@MarynaMushka





В нас ще одна зрада!
Харківське історико-філологічне товариство запросило виступати в себе на 18 лютого російського історика Кірілла Кочєгарова, який виправдовує анексію Криму.
В нього про це книжка є ще 2014-го року.
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18.02.2021 09:14 Ответить
ГОСПОТРЕБСЛУЖБА РАССКАЗАЛА В НАГЛУЮ, ЧТО НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ СО СВОИМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ !!!
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18.02.2021 10:13 Ответить
управляющие компании - это ПЦ! Верните маленькие ЖЭКи! Как хорошо было, когда можно было позвонить в ЖЭК, где все друга друга знали, работники ЖЭКа жили там, где работали, и решали все вопросы. А сейчас такие деньжищи с нас каждый месяц собирают, а дома скоро падать начнут. Подвалы гниют, канализационные трубы гниют, во дворах ларьки с пивом и срачем, одноразовая посуда по всему двору, в подъезде ремонт забыли, когда делался в последний раз. А недавно они нам заявили, что они от нас отказываются, занимайтесь, мол, сами своим домом. Деньги, собранные с 2014, непонятно куда пошли. Никто нам их не возвращает. Ну и жильцы-пофигисты многие. Половина вообще где-то за границей. Приедут, а дом упал... Непродовольчі товари і якість послуг ЖКГ: у Держспоживслужбі розповіли, на що найчастіше скаржаться жителі України - Цензор.НЕТ 6208
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18.02.2021 11:20 Ответить
Ті самі "работнікі" там і "работают".
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18.02.2021 11:54 Ответить
не, другие. Те, что работали в ЖЭКах жили в этих же домах и до безобразия такого не доводили, потому что знали, что им тоже на голову упадет. А нынешние руководители управляющих компаний живут в автономных коттеджах, и им глубоко плевать, кому там что на голову упадет. Деньги за границу вывели и хорошо им.
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18.02.2021 13:10 Ответить
 
 