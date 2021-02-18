Непродовольственные товары и качество услуг ЖКХ: в Госпотребслужбе рассказали, на что чаще всего жалуются жители Украины
Новости Цензор.НЕТ Общество
В 2020 году в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей поступило более 20,9 тыс. предложений, обращений, жалоб и заявлений от потребителей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Наибольшее количество (41,5%) потребителей жаловались на качество непродовольственных товаров. Также большое количество обращений (29,5%) касалась качества жилищно-коммунальных услуг. 5,1% потребителей были недовольны качеством продовольственных товаров", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в 2020 году Госпотребслужба проверила безопасность товаров, предоставления услуг (работ) на сумму более 72,8 млн грн. Упраздненоприобретение и использование населением Украины недоброкачественных продовольственных, непродовольственных товаров и услуг (работ) на сумму более 35,6 млн грн. (48,9%). Потребителям возвращено 10,2 млн грн за некачественные товары и предоставленные услуги.
"Каждый имеет право на получение качественных и безопасных товаров и услуг, - отмечает Председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая. - Уже сейчас мы работаем над упрощением процедуры защиты прав для потребителей. Речь идет, прежде всего, об эффективной коммуникации в digital", - подчеркнули в ведомстве.
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а так же каждый имеет право шоп лечили от вируса, или не быть послланным на Путина, в случае когда аппендицит, а бабла - как у бомжа(когда-то будет, но не на медицину)
с*ка, прет от этих статей - вырезок из законов. "каждый имеет" ага
имеет в Швейцарии, или на Меркельщине, или даже в Канаде, но блин не тут.
странно шо не прописали шо "каждый смерд - раб Яхве"
Maryna Mushka@MarynaMushka
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