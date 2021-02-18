"У нас идиотов, которые пишут заявления, большое количество": Степанов о расследовании НАБУ по закупке COVID-вакцин
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Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины относительно якобы нарушений при закупке Минздравом вакцин от коронавируса COVID-19 закончится безрезультатно.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Мы за любые расследования. Пожалуйста, вы хотите проверять, есть люди, которые занимаются только тем, что проверяют. Только вчера мы получили соответствующий запрос от НАБУ, сегодня уже передали все документы – пожалуйста, расследуйте. Дело закончится тем, что будет закрыто, это уже понятно. Но просто сам такой элемент того, что кто-то пытается сделать из этого очередной хайп. Есть заявитель, он пишет заявление, НАБУ обязано по закону открыть дело. Извините, у нас идиотов в стране, которые пишут заявления, открывают дела, большое количество. Про эти дела даже никто не знает. Но они их открыли, расследовали, потому что не могут не открыть", - сказал глава Минздрава.
По словам министра, ситуация имеет политический подтекст.
"То, что дальше происходит, этот хайп… теперь поставьте себя на место производителя вакцин. Они все с репутацией, у них нет сейчас никаких проблем с реализацией вакцин. Руководители компаний общаются исключительно с президентами стран, премьер-министрами, в крайнем случае с министрами здравоохранения. Я для того, чтобы общаться с американскими производителями вакцин, сначала попросил своего коллегу из США, что нам очень нужно, так как они нам не отвечали на обращения. И они сейчас смотрят: есть Украина со своим объемом вакцины, в Украине всегда что-то происходит со скандалами, никто не хочет влезать в скандал", - отметил Степанов.
Напомним, и.о. руководителя САП Максим Грищук сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины 3 февраля начало расследование относительно закупки вакцин от коронавируса. Издание "Цензор.НЕТ" получило копию письма генерального директора ГП "Медзакупки" Арсена Жумадилова в НАБУ, в котором говорится, что COVID-вакцины обошлись бюджету почти на $2 млн дороже из-за вмешательства министра здравоохранения Максима Степанова. Сам чиновник заявляет о прозрачности процедур закупки.
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с церквопитеками легче - просто весь бред от попов = 100% ложь, а тут - а шо если Стабанов не особо злой, а реально всем желает здоровья?(налоги то шоб платили)
@tZEinform
Блуждание Минздрава в дебрях коррупции - заплатить за китайскую вакцину,
взять AstraZeneca, от которой отказались даже в ЮАР.
как он резко про портнова и бубочку зеленожопую... смелый поц
Люди пишут в соответствующие органы и ждут от них справедливой реакции ,
как правило ,она есть.
опустись на землю и прекрати п***еть (гавкать) и п***ить (воровать из казны)
@ihor108
Розкажу про схему Зеленського та оточення. В Україні як в будь якій країні існує велика потреба в протезах кінцівок.
У нас є підприємства які роблять ці протези. Обладнання на наших виробництвах переважно німецьке. До останнього часу в Україні працювали 6 підприємств.
Керуються ці ДП напряму з Мінсоцполітики. В принципі підприємства можуть забезпечити більше 50% потреб ринку. Але розвернутись їм не дають.
Тому вони покривають тільки 20% риночних потреб. Інші 80% - Китай.
А тепер увага схема проста як двері. В Китаї можна купити комплектуючі для протезів за дуже не високий прайс. Ну і якість нижче ніж наша. Продукцію централізовано закупає мінсоцполітики. Жодних тендерів договорів. Закривається все тупо накладними Тобто діє злочинна змова.
Приведу приклад - «Адаптер гильзовий поворотний гвинтовий» на «Алібабі» 8-9$.
Фірма "прокладка" в Україні продає в мінсоцу майже за 2000 грн!
Наші підприємства продають таку позицію при тому на багато якісніше за 1100 грн.
І зелена мафія вирішує тупо позакривати всі наші виробництва. Як це робиться я думаю багато хто знає.
Міністерством призначається директор який звільняє або скорочує робітників. Потім заходить охорона. Усе.
У всіх підприємствах вже відбулося захоплення та звільнення працівників.
Куратор-Шефір. Марина Лазебна-міністр. Думаю також в долі.
В Києві приміщення ДП Імпульс захоплено «слугою»Стріхарським.
Він забудовник його цікавить земля.
Думаю подібні забудовники як стерв'ятники злетяться.
І на останок, чистий прибуток фірм «прокладок» які таскають комплектуючи з Китаю - 400 млн грн. на рік.
Більше подробиць про всю цю аферу на відео: https://www.youtube.com/watch?v=V67dmWocfTE&feature=youtu.be
Ось така схемка. СБУ, ДБР, НАБУ ні .. не чули.
А вакцинация ,тем более астразенеком ,это очень серьёзно , и она на пороге.
Это не та ситуация ,когда надо опередить власть ,соседей ,коллег и быть первым.
Изучаем ,анализируем информацию об этой вакцине ,включаем собственный мозг ,
убираем лапшу с ушей и каждый индивидуально принимает решение о вакцинации..
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Поэтому и закупается АстраЗеника, которая никому не нужна.
Украине.