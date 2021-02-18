"У нас идиотов, которые пишут заявления, большое количество": Степанов о расследовании НАБУ по закупке COVID-вакцин

Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины относительно якобы нарушений при закупке Минздравом вакцин от коронавируса COVID-19 закончится безрезультатно.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы за любые расследования. Пожалуйста, вы хотите проверять, есть люди, которые занимаются только тем, что проверяют. Только вчера мы получили соответствующий запрос от НАБУ, сегодня уже передали все документы – пожалуйста, расследуйте. Дело закончится тем, что будет закрыто, это уже понятно. Но просто сам такой элемент того, что кто-то пытается сделать из этого очередной хайп. Есть заявитель, он пишет заявление, НАБУ обязано по закону открыть дело. Извините, у нас идиотов в стране, которые пишут заявления, открывают дела, большое количество. Про эти дела даже никто не знает. Но они их открыли, расследовали, потому что не могут не открыть", - сказал глава Минздрава.

По словам министра, ситуация имеет политический подтекст.

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"То, что дальше происходит, этот хайп… теперь поставьте себя на место производителя вакцин. Они все с репутацией, у них нет сейчас никаких проблем с реализацией вакцин. Руководители компаний общаются исключительно с президентами стран, премьер-министрами, в крайнем случае с министрами здравоохранения. Я для того, чтобы общаться с американскими производителями вакцин, сначала попросил своего коллегу из США, что нам очень нужно, так как они нам не отвечали на обращения. И они сейчас смотрят: есть Украина со своим объемом вакцины, в Украине всегда что-то происходит со скандалами, никто не хочет влезать в скандал", - отметил Степанов.

Напомним, и.о. руководителя САП Максим Грищук сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины 3 февраля начало расследование относительно закупки вакцин от коронавируса. Издание "Цензор.НЕТ" получило копию письма генерального директора ГП "Медзакупки" Арсена Жумадилова в НАБУ, в котором говорится, что COVID-вакцины обошлись бюджету почти на $2 млн дороже из-за вмешательства министра здравоохранения Максима Степанова. Сам чиновник заявляет о прозрачности процедур закупки.

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