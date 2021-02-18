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"У нас идиотов, которые пишут заявления, большое количество": Степанов о расследовании НАБУ по закупке COVID-вакцин

Новости Цензор.НЕТ Общество

"У нас идиотов, которые пишут заявления, большое количество": Степанов о расследовании НАБУ по закупке COVID-вакцин

Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины относительно якобы нарушений при закупке Минздравом вакцин от коронавируса COVID-19 закончится безрезультатно.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы за любые расследования. Пожалуйста, вы хотите проверять, есть люди, которые занимаются только тем, что проверяют. Только вчера мы получили соответствующий запрос от НАБУ, сегодня уже передали все документы – пожалуйста, расследуйте. Дело закончится тем, что будет закрыто, это уже понятно. Но просто сам такой элемент того, что кто-то пытается сделать из этого очередной хайп. Есть заявитель, он пишет заявление, НАБУ обязано по закону открыть дело. Извините, у нас идиотов в стране, которые пишут заявления, открывают дела, большое количество. Про эти дела даже никто не знает. Но они их открыли, расследовали, потому что не могут не открыть", - сказал глава Минздрава.

По словам министра, ситуация имеет политический подтекст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинацию в Украине начнут препаратом AstraZeneca производства Индии, - Степанов

"То, что дальше происходит, этот хайп… теперь поставьте себя на место производителя вакцин. Они все с репутацией, у них нет сейчас никаких проблем с реализацией вакцин. Руководители компаний общаются исключительно с президентами стран, премьер-министрами, в крайнем случае с министрами здравоохранения. Я для того, чтобы общаться с американскими производителями вакцин, сначала попросил своего коллегу из США, что нам очень нужно, так как они нам не отвечали на обращения. И они сейчас смотрят: есть Украина со своим объемом вакцины, в Украине всегда что-то происходит со скандалами, никто не хочет влезать в скандал", - отметил Степанов.

Напомним, и.о. руководителя САП Максим Грищук сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины 3 февраля начало расследование относительно закупки вакцин от коронавируса. Издание "Цензор.НЕТ" получило копию письма генерального директора ГП "Медзакупки" Арсена Жумадилова в НАБУ, в котором говорится, что COVID-вакцины обошлись бюджету почти на $2 млн дороже из-за вмешательства министра здравоохранения Максима Степанова. Сам чиновник заявляет о прозрачности процедур закупки.

Читайте: Степанов о расследовании НАБУ по закупке вакцин от COVID-19: Негативно повлияет на сотрудничество с производителями

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Топ комментарии
+24
Степашка ты сядешь скот...не сейчас так потом...
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18.02.2021 09:16
+15
Сколько раз земародер Степанов уже успел вакцину купить и сколько раз он этот зебарыга уже начинал вакцинацию? Степанов наверное уже успел купить даже те вакцины, которых в природе не существует... На Москвабаде бордюры 10 раз перекладывают, а у нас Степанов вакцины 20 раз закупает... Зепрокурорша не хочет Степанова привлечь? Или в зедолях?
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18.02.2021 09:21
+9
Степанов честнейших человек, он ни копейки не заработал на эпидемии Ковид, а для закупки вакцин для Украины использует собственные средства, свои и супруги. Это типичное поведение украинского чиновника))
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18.02.2021 09:22
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Степашка ты сядешь скот...не сейчас так потом...
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18.02.2021 09:16 Ответить
Геленджикский «обнуленыш» настойчиво предлагает Украине «С любовью из России!» использовать для прививки от лёгочной чумы (Ковида-19) только российскую вакцину «Спутник», мотивируя тем, что медицинская спецлаборатория Лубянки имеет длительный и успешный опыт таких прививок на Александре Литвиненко, Викторе Ющенко, семьи Скрипалей и Алексее Навальном.
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18.02.2021 09:56 Ответить
Мб когда то напишет мемуары, сколько ему отвалили за эту китайкую вакцину
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18.02.2021 09:58 Ответить
Може й таке буть, але точно не при цій владі.
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18.02.2021 12:13 Ответить
А идиот лкоторый даты вакцинации пишут когда попало только один
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18.02.2021 09:18 Ответить
це не міністр, це якесь бидло з района.
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18.02.2021 10:44 Ответить
Сколько раз земародер Степанов уже успел вакцину купить и сколько раз он этот зебарыга уже начинал вакцинацию? Степанов наверное уже успел купить даже те вакцины, которых в природе не существует... На Москвабаде бордюры 10 раз перекладывают, а у нас Степанов вакцины 20 раз закупает... Зепрокурорша не хочет Степанова привлечь? Или в зедолях?
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18.02.2021 09:21 Ответить
Степанов честнейших человек, он ни копейки не заработал на эпидемии Ковид, а для закупки вакцин для Украины использует собственные средства, свои и супруги. Это типичное поведение украинского чиновника))
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18.02.2021 09:22 Ответить
Со скандалами? а по другому вы не можете, слышком на уме, чтоб гешефт не попилить/слышком гордые. Пока не пнеш - не полетит(с).
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18.02.2021 09:23 Ответить
как всегда - диаметрально противоположные мнения.

с церквопитеками легче - просто весь бред от попов = 100% ложь, а тут - а шо если Стабанов не особо злой, а реально всем желает здоровья?(налоги то шоб платили)
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18.02.2021 09:24 Ответить
Мы в курсе ....Как показала статистика, у нас идиотов 73%... Иначе бы степашке не быть министром ... 😊
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18.02.2021 09:24 Ответить
та ладно. он вротердам уже 2 года расследуют. им за это деньги платят. так шо и ты готовься.
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18.02.2021 09:25 Ответить
стебан,тебе не про хайп звиздеь,те хайло свое беречь надо,не ровен час...
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18.02.2021 09:25 Ответить
Та й міністрів бариг тоже вистачає, степашка. Красти на вакцинах в розпал епідемії може лише повний моральний урод
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18.02.2021 09:26 Ответить

@tZEinform

Блуждание Минздрава в дебрях коррупции - заплатить за китайскую вакцину,
взять AstraZeneca, от которой отказались даже в ЮАР.
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18.02.2021 09:31 Ответить
і це мабуть не все в історії вакцин...
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18.02.2021 10:05 Ответить
"Извините, у нас идиотов в стране, которые пишут заявления, открывают дела, большое количество"

как он резко про портнова и бубочку зеленожопую... смелый поц
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18.02.2021 09:33 Ответить
Да нет. Просто рассчитывает, что зе!лень безмозглая как рыпки-гупии.
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18.02.2021 09:40 Ответить
Та й не кажи "Адвокаты Порошенко подали в суд на генпрокурора Венедиктову "
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18.02.2021 13:52 Ответить
Они благодетели народа если надо уколоть ,а вот как наколоть этот самый народ на тарифах куда вся любовь к ближнему и девается. Только конченый буратино власти может поверить. Верят власти субсидианты и выгодополучатели с челядью по своей тупости и жадности. Ведь конец их не за горами уже.
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18.02.2021 09:34 Ответить
а с этим согласен,у нас мудрый нарид очень часто пишет кляузы один на одного как во времена старого доброго совка
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18.02.2021 09:36 Ответить
В ЕС - это называется не кляузами ,а гражданской ответственностью.
Люди пишут в соответствующие органы и ждут от них справедливой реакции ,
как правило ,она есть.
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18.02.2021 09:49 Ответить
Во во во во! В точку сказал о 1000500 заявлений на Порошенко в прокуратуру! Сядешь на скамью подсудимых тогда расскажешь про "идиотов", степанов.
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18.02.2021 09:36 Ответить
слыш...проводитель вакцин )))))
опустись на землю и прекрати п***еть (гавкать) и п***ить (воровать из казны)
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18.02.2021 09:37 Ответить
Тюрьма по тебе плачет, тварь зеленая.
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18.02.2021 09:39 Ответить
Квартальні мародери.


@ihor108
Розкажу про схему Зеленського та оточення. В Україні як в будь якій країні існує велика потреба в протезах кінцівок.
У нас є підприємства які роблять ці протези. Обладнання на наших виробництвах переважно німецьке. До останнього часу в Україні працювали 6 підприємств.

Керуються ці ДП напряму з Мінсоцполітики. В принципі підприємства можуть забезпечити більше 50% потреб ринку. Але розвернутись їм не дають.
Тому вони покривають тільки 20% риночних потреб. Інші 80% - Китай.

А тепер увага схема проста як двері. В Китаї можна купити комплектуючі для протезів за дуже не високий прайс. Ну і якість нижче ніж наша. Продукцію централізовано закупає мінсоцполітики. Жодних тендерів договорів. Закривається все тупо накладними Тобто діє злочинна змова.
Приведу приклад - «Адаптер гильзовий поворотний гвинтовий» на «Алібабі» 8-9$.
Фірма "прокладка" в Україні продає в мінсоцу майже за 2000 грн!
Наші підприємства продають таку позицію при тому на багато якісніше за 1100 грн.
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18.02.2021 09:39 Ответить
Наші підприємства можуть навіть вже зараз забезпечити 50% ринку.

І зелена мафія вирішує тупо позакривати всі наші виробництва. Як це робиться я думаю багато хто знає.
Міністерством призначається директор який звільняє або скорочує робітників. Потім заходить охорона. Усе.
У всіх підприємствах вже відбулося захоплення та звільнення працівників.

Куратор-Шефір. Марина Лазебна-міністр. Думаю також в долі.
В Києві приміщення ДП Імпульс захоплено «слугою»Стріхарським.
Він забудовник його цікавить земля.
Думаю подібні забудовники як стерв'ятники злетяться.

І на останок, чистий прибуток фірм «прокладок» які таскають комплектуючи з Китаю - 400 млн грн. на рік.
Більше подробиць про всю цю аферу на відео: https://www.youtube.com/watch?v=V67dmWocfTE&feature=youtu.be

Ось така схемка. СБУ, ДБР, НАБУ ні .. не чули.
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18.02.2021 09:41 Ответить
В цивилизованных странах разрабатывают вакцины ,а в Украине схемы.
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18.02.2021 09:52 Ответить
Степановы и радуцкие у нас в ближайшем будущем не переведутся.
А вакцинация ,тем более астразенеком ,это очень серьёзно , и она на пороге.
Это не та ситуация ,когда надо опередить власть ,соседей ,коллег и быть первым.
Изучаем ,анализируем информацию об этой вакцине ,включаем собственный мозг ,
убираем лапшу с ушей и каждый индивидуально принимает решение о вакцинации..
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18.02.2021 09:44 Ответить
Там у чтвертини є побічні реакції з підвищенням температури, але не високої складності... коли вже питання стоїть гостро, побічні реакції то таке. Іншого вибору думаю нема, кращі вакцини до нас не скоро доїдуть... бо якби могли, то наші бариги вже давно їми б торгували.
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18.02.2021 10:13 Ответить
Он не довёл свою мысль до конца "У нас ідіотів, які пишуть заяви, велика кількість": Степанов про розслідування НАБУ щодо закупівлі COVID-вакцин - Цензор.НЕТ 9668у нас полно идиотов которые пишут заявления не понимая ,что это совершенно бесполезно ...
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18.02.2021 09:47 Ответить
Ах ты ж паскуда! Сверхнаглый вор.
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18.02.2021 09:48 Ответить
теперь поставьте себя на место производителя вакцин. Они все с репутацией, у них нет сейчас никаких проблем с реализацией вакцин. Источник: https://censor.net/ru/n3248603
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Поэтому и закупается АстраЗеника, которая никому не нужна.
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18.02.2021 09:51 Ответить
Её испытали ,а теперь ,по результатам испытаний , все будут дружно сливать её
Украине.
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18.02.2021 09:54 Ответить
Прививаться АстраЗеникой, черевато. Она беспонтовая против новых штаммов, для 65+ смертельно опасна, вызывает аллергические реакции, но главное, после нее, прививаться другими вакцинами, опасно. Скоро в Украину придет африканский КОВИД (он уже в Финляндии), и привившиеся люди, будут беззащитны. Я не врач-вирусолог, инфа от специалистов.
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18.02.2021 10:20 Ответить
Сволочь Степашка - у тебя как минимум пол-года было
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18.02.2021 09:52 Ответить
это что получается, вирусобес степашка не хотел нареформировать бабла на китайской ширке перепродавая ее несколько раз?
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18.02.2021 09:55 Ответить
Степанов мудила . когда начинаем вакцинацию ?

"У нас ідіотів, які пишуть заяви, велика кількість": Степанов про розслідування НАБУ щодо закупівлі COVID-вакцин - Цензор.НЕТ 1830
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18.02.2021 09:56 Ответить
Степашка ну раскажи как ти заработал первий мильон,поделись опитом.
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18.02.2021 09:56 Ответить
нельзя об этом спрашивать. это палытыческие преследования.
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18.02.2021 10:04 Ответить
відомий барон Фальц-фейн колись розказав історію, як він став мільонером. Журналіст по освіті,через підозру в коллабораціонізмі втік з Франції в Швейцарію в 1944, втратив все. Вирішив зайнятись фото. Справи не пішли, дорого. сфоткав всі краєвиди. японці друкували фото за 2 центи, в Європі 10, Роттердам плюс для фоток 1 цент, продавав туристам за 20- збуту нема, потім продавав власникам готелів,курортів тощо за 12-15, за три роки -перший мільон, і без конкурентів, поки конкуренти очухались він вже заробив В СРСР продукувалась аналогічна схема, при закупівлі товарів продавці з меншою ціною відсівались, залишались тільки потрібні. Так і Степанов, йому доручили виконання схеми, кетайці погодились, зробили вигляд, що тільки з кетайцями люкс, свій магазин побоку, 5 процентів маржі, (в Європі 0.01) погодили зазор, маршрути потоків. І що головне, проплату вже внесли. в два рази дорожче і вакцинація за гроші, крадуцький визначив ціну укола, рахунки буде шукати тільки диктовна, Юрась тоже так хотів через Єніна. А зараз всіх обзиває- ЗАЗДРИТЕ. терміново закон про Ситника. Однак байдена животворящего не врахували.
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18.02.2021 10:08 Ответить
Я бы очень удивился, если бы кампания по вакцинации при этих дебилах прошла нормально. Причем это еще цветочки, что со степанов, что с тем кто после него будет - толку никакого.
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18.02.2021 10:09 Ответить
брехло
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18.02.2021 10:12 Ответить
скот с липкими руками
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18.02.2021 10:15 Ответить
Не с Украиной, а с зелёным президентом и его слугами. Кто серьёзно воспримет цирк с клоунами?Побольше надо было Трампа поддерживать, заводить дела на Байдена , ну и все знают, что у президента свой карманный прокурор
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18.02.2021 10:15 Ответить
СУДЬЯ ОПРАВДАЛ УМЫШЛЕННОЕ УБИЙСТВО ЗА 80000 ГРИВЕН !!!
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18.02.2021 10:18 Ответить
степанови прийшли порядок навели
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18.02.2021 10:19 Ответить
Деятель коррупции.
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18.02.2021 10:21 Ответить
Коли скатінка Коломойського Степашка сяде на пару років, тоді подивимося хто ідіот...
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18.02.2021 10:22 Ответить
ідіот стєпанов не розуміє, що він ідіот, тому що він ідіот.
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18.02.2021 10:23 Ответить
ээээ.... шота очень напомнило "эти козлы, которые мешают нам жить"...
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18.02.2021 10:26 Ответить
Накуя столько текста? Степанов мог сказать коротко и конкретно: Не мешайте воровать.
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18.02.2021 10:34 Ответить
Некомпетентные люди у руля Украины забыли забронировать квоты вакцины, закупить шприцы, сертифицировать вакцину. Не забыли только попиариться.
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18.02.2021 10:37 Ответить
а як же, у нас завжди ідіоти пишуть заяви, а умні тирять гроші з бюджету на вакцинах, дорогах і не тільки!
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18.02.2021 10:49 Ответить
А все страны,купившие вакцину,тоже покупали через прокладки?Или это ноу хау Украинского Минздрава?
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18.02.2021 11:05 Ответить
Из этого выступления можно сделать однозначный вывод - степашка получил хороший откат, и отнечс выше, все по честному.
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18.02.2021 11:31 Ответить
Идиотов, пишущих заявления, большое количество. Воров немного меньше, но все они при власти - министры,депутаты. И руки у них какие-то липкие. Может ворам их отрезать, как в старину?
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18.02.2021 12:30 Ответить
Долой ворюгу Степанова и Ляшко!!
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18.02.2021 13:10 Ответить
"Руководители компаний общаются исключительно с президентами стран, премьер-министрами, в крайнем случае с министрами здравоохранения." - что СЦЫКУНЯША, понял, что спалился... Что выясниться, что ты лично предлагал и поставил условия производителям на работу через прокладки и откаты..!
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18.02.2021 13:20 Ответить
 
 