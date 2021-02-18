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EuroMillions разыграют рекордный джекпот в €202 миллиона, у украинцев тоже есть шанс его выиграть! (реклама)

Новости Цензор.НЕТ Общество

Стартовавший 5 февраля супер-розыгрыш Евромиллионов все ещё ждет победителя.

 После четырех тиражей, в которых никому не удалось угадать все номера, джекпот международной лотереи EuroMillions достиг рекордной суммы в €202 млн, и у участников из Украины есть шанс выиграть его в пятницу, 19 февраля.

Джекпот Супертиража Евромиллионов – крупнейший, на данный момент, лотерейный приз на планете, а также является новым рекордом EuroMillions во все времена. Неудивительно, что внимание фанатов лото по всему миру приковано именно к этой игре. Согласно организаторам, только на последний тираж были приобретены более 42 миллионов билетов, но ни один из них не содержал выигрышную комбинацию: основные шары 5, 9, 25, 29, 30, и дополнительные "Lucky Stars" 6 и 7. Вследствие этого, джекпот Евромиллионов вновь вырос. Победителю ближайшего розыгрыша, который пройдет 19 февраля, достанутся €202 миллионов.

EuroMillions разыграют рекордный джекпот в €202 миллиона, у украинцев тоже есть шанс его выиграть! 01

Как играть в Евромиллионы из Украины?

Если вы знакомы с лотереей, вы наверняка в курсе того, что её билеты продаются лишь в нескольких странах. Но участникам из Украины не стоит расстраиваться, они могут побороться за призы Евромиллионов воспользовавшись услугами сервиса покупки лотерейных билетов theLotter.

Как объясняет пресс-секретарь theLotter.com, Адриан Коореманс, "работники расположенных в нескольких десятках стран мира местных филиалов компании приобретают официальные билеты лото в соответствии с заказами наших клиентов, тем самым предоставляя им возможность играть в ведущих тиражах мира из любой страны".

Присоединитесь к постоянно растущему списку победителей на сайте

Добавим, что, когда вы играете на сайте theLotter.com, вы можете быть уверены в том, что, если фортуна вам таки улыбнется, вы получите ваш выигрыш, каким бы большим он не был. За прошедшее с момента его основания в 2002 году время, пользователи сервиса выиграли в общей сложности призы на сумму, превышающую $100 млн, включая многомиллионные джекпоты.

Среди победителей на сайте есть и игроки, которым везло в Евромиллионы. Например, в июле 2019 южнокореец Х.С.Л. разбогател на €1 млн. "Сначала, я не мог поверить, что всё происходит наяву!" – рассказал счастливец о своих ощущениях после того, как получил звонок с поздравлениями от представителя сервиса.

Разумеется, Х.С.Л. не единственный победитель на theLotter.com. Участники из Панамы, Англии, Ирака, Украины, Канады, России, Латвии, Украины, Эль-Сальвадора и многих других стран также выигрывали впечатляющие суммы играя на theLotter.com.

€202-миллионный приз Евромиллионов может быть сорван в любой момент. Купите билеты на Супертираж EuroMillions из Украины, и, возможно, счастливцем, которому удастся это сделать, станете именно вы!

Мы надеемся, что вам повезет! Пожалуйста, играйте ответственно!

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Один билет купил - один шанс выиграть 200 лимонов. Тысячу биелтов купил - тысяча шансов. Причем повезет именно тебе, уважаемый. Быстрей заказывай на сайте))
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18.02.2021 09:51 Ответить
Це Ляшку прапор в руки. Він везунчик.
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18.02.2021 09:54 Ответить
Кто последний в очереди? EuroMillions разыграют рекордный джекпот в €202 миллиона, у украинцев тоже есть шанс его выиграть! - Цензор.НЕТ 1802
Беру!
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18.02.2021 09:55 Ответить
EuroMillions розіграють рекордний джекпот в € 202 млн, в українців теж є шанс його виграти! - Цензор.НЕТ 4243
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18.02.2021 10:12 Ответить
Під всіма все однакове, чи може маленька жопа теж присутня?
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18.02.2021 10:28 Ответить
ЛОХОТРОН!!!EuroMillions розіграють рекордний джекпот в € 202 млн, в українців теж є шанс його виграти! - Цензор.НЕТ 5650
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18.02.2021 10:21 Ответить
Ляшко говорит что если опять выиграет, то все деньги передаст на ремонт дорог EuroMillions розіграють рекордний джекпот в € 202 млн, в українців теж є шанс його виграти! - Цензор.НЕТ 1124
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18.02.2021 10:30 Ответить
Украина находиться в центре Европы и не все украинцы могут участвовать в розыгрыше, учитывая украинские зарплаты ЕС мог бы сделать стоимость билетов с учётом украинской зарплаты EuroMillions розіграють рекордний джекпот в € 202 млн, в українців теж є шанс його виграти! - Цензор.НЕТ 5100 с отметкой билет "У" и оплатить выигрыш 10%,а "Ляшки" могли бы приобретать билеты в Польше.
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18.02.2021 10:38 Ответить
400 000 000 человек уже проиграли.
Есть и у вас шанс!
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18.02.2021 12:07 Ответить
а вот ещё так можно, - каждого украинца который захочет использовать свой шанс выиграть €202 лимона, обложить налогом с этой суммы )
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18.02.2021 12:14 Ответить
Лохи вперёд,несите деньги посредникам))))
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18.02.2021 18:30 Ответить
 
 