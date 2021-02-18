Украина созывает заседание Генассамблеи ООН по вопросам ОРДЛО и оккупированного Крыма, - Кислица
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
По инициативе Украины 23 февраля состоится заседание Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций по ситуации на оккупированных Россией территориях. Одним из пунктов повестки дня будет обсуждение доклада о Донбассе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "LB.ua" заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.
По словам постпреда, украинская сторона будет поднимать там вопрос о незаконно организованном РФ форуме "Русский Донбасс".
"Будет ли Украина из-за этого созывать заседание Совета безопасности? Нет, не будет: это еще не тот уровень проблемы, который требует прямого привлечения Совбеза. Станет ли это частью нашей работы по разработке новых документов уже на следующую сессию? Да, станет. Будем ли мы говорить об этом во время заседания Генеральной ассамблеи 23 февраля? Да, будем говорить", - заявил Кислица.
По его словам, на базе ООН состоится мероприятие с тематикой российской агрессии с участием руководства Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.
"23 февраля украинское постпредство будет организовывать брифинг под председательством руководства Министерства по вопросам временно оккупированных территорий для стран-членов уже всей ООН, а не только для Совбеза, по ситуации на Востоке Украины и в Крыму. И уже там мы сможем, не имея ограничений во времени, рассказать все о ходе событий на фронте", - сообщил украинский постпред.
Напомним, ранее террористы представили новую доктрину "Русский Донбасс".
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На быстроходных катерах «мышебратья» подходили к заблокированным на озере Донузлав украинским кораблям, прикрепляли взрывчатку к борту судна, взрывали баллер руля, обстреливали корабль из автоматического оружия и забрасывали светошумовыми гранатами украинских моряков.
Список захваченных в Крыму в Великий православный пост российскими православными флибустьерами из Залесской неканонической самопровозглашенной безблагодатной околорелигиозной Корпорации табачно-водочного олигарха господина Кирилла Гундяева
боевых и вспомогательных кораблей и судов Военно-морских сил Украины:
1. Подводная лодка "Запорожье" - U01
2. Корабль управления "Славутич" - U510
3. БДК (большой десантный корабль) "Константин Ольшанский" - U402
4. СДК (средний десантный корабль) "Кировоград" - U401
5. Морской тральщик "Чернигов" - U310
6. Морской тральщик "Черкассы" - U311
7. Корвет "Винница" - U206
8. Корвет "Луцк" - U205
9. Корвет "Хмельницкий" - U208
10. Корвет "Тернополь" - U209
11. Ракетный корвет "Приднепровье" - U155
12. Ракетный катер "Прилуки" - U153
13. Рейдовый тральщик "Геническ" - U360
14. Корабль управления "Донбасс" - U500
15. Водолазное судно "Почаев" - U701
16. Спасательное буксирное судно "Кременец" - U705
17. Поисково-спасательное судно "Изяслав" - U706
18. Противопожарный катер "Борщив" - U722
19. Транспорт "Джанкой" - U754
20. Транспорт "Судак" - U756
21. Танкер "Бахмач" - U759
22. Танкер "Фастов" - U760
23. Судно размагничивания "Балта" - U811
24. Судно контроля физполей (СФП) "Северодонецк" - U812
25. Морской буксир "Корец" - U830
26. Килектор "Шостка" - U852
27. Плавучий склад "Золотоноша" - U855
28. Водолазное судно "Каменка" - U860
29. Буксир "Красноперекопск" - U947
30. Буксир "Дубно" - U953
31. Судно-мусоросборщик - U954
32. Транспорт "Горловка" - U753
33. Учебный катер "Чигирин" - U540
34. Учебный катер "Смила" - U541
35. Учебный катер "Новая Каховка" - U542
36. Гидрографический катер "Сквира" - U635
37. Катер "U659"
38. Катер "U662"
39. Катер "U001"
40. Катер "Коростень" - U853
41. Катер "Доброполье" - U854
42. Катер "U926"
43. Водолазный катер "Ромны" - U732
44. Водолазный катер "Токмак" - U733
45. Санитарный катер "Сокаль" - U782
46. Пассажирский катер "Ильичевск" - U783
47. Противодиверсионный катер "Феодосия" - U240
48. Катер-торпедолов "Херсон" - U891
49. Буксирный катер "Новоозерное" - U942
50. Противопожарный катер "Евпатория" - U728
51. Плавучий кран "Каланчак" - U802
Спецоперация Кремля по захвату силовым путем украинского Крыма российскими вооруженными силами с использованием спецназа и снайперов, бронетехники без опознавательных знаков, авиации, и военно-морского флота, светошумовых гранат, женщин и детей, которых выставляли впереди штурмовиков, является актом международного БАНДИТИЗМА.
Военные действия, развязанные РФ против Украины являются нарушением Соглашения, заключенного между Россией и Украиной, Устава ООН, Хельсинского акта и Будапештского меморандума. Ответственность за эту агрессию несет все российское общество, как немцы несли ответственность за преступления нацистского режима.
какой-то Гвинее он бы вставил уже по самые ананасы, а вот Рашке -
Байденщина - опущена, ибо Рашка уже беспределит по самое не балуй. Теперь кстати, Обама передал право ссать в лифтах и подъездах - Джозефу.
ватники будут писать на своих тачанках - Байден-чмо.
Блин, смешно было бы если бы сбили летающий говностребитель недавно - опять быдлопилот пролетарски пролетел в памперсах, возле эсминца..
там хватило бы работы "Фаланги"(30-мм пушка ПВО ближнего действия)
.рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
ТЕРРОРИСТ !
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Я "сомневающимся" всегда предлагаю купить танк, боезапас к нему , ГСМ- и пересечь границу ну хотя бы с Беларусью. Или купить комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк", и обучить экипаж. Или откопать из шахты "Град" или "Торнадо", ракеты к нему, и научиться стрелять из РСЗО..
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рФ - росцийсский ФЕКАЛИСТАН ! . .
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https://www.youtube.com/watch?v=w41MtoTajM4
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https://www.youtube.com/watch?v=owFqZzHA2KM
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. https://www.youtube.com/watch?v=0kBrvlkMLuQ .
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https://www.youtube.com/watch?v=TFx_t76V4Kc&feature=youtu.be
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..ВАРВАРЫ - - - -
https://www.youtube.com/watch?v=fbIe8QC5unY ..
ВОРЫ - ВАРВАРЫ .
идиоты-варвары.
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УРОДЫ-УБИЙЦЫ - воры - варвары.
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Слава Україні! Кривдник Ломаченка подякував українським фанатам та звернувся до них солов'їною
https://patrioty.org.ua/society/khity-tyzhnia-slava-ukraini-kryvdnyk-lomachenka-podiakuvav-ukrainskym-fanatam-ta-zvernuvsia-do-nykh-solovinoiu-video-364083.html