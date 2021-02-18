Украина созывает заседание Генассамблеи ООН по вопросам ОРДЛО и оккупированного Крыма, - Кислица

По инициативе Украины 23 февраля состоится заседание Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций по ситуации на оккупированных Россией территориях. Одним из пунктов повестки дня будет обсуждение доклада о Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "LB.ua" заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

По словам постпреда, украинская сторона будет поднимать там вопрос о незаконно организованном РФ форуме "Русский Донбасс".

"Будет ли Украина из-за этого созывать заседание Совета безопасности? Нет, не будет: это еще не тот уровень проблемы, который требует прямого привлечения Совбеза. Станет ли это частью нашей работы по разработке новых документов уже на следующую сессию? Да, станет. Будем ли мы говорить об этом во время заседания Генеральной ассамблеи 23 февраля? Да, будем говорить", - заявил Кислица.

По его словам, на базе ООН состоится мероприятие с тематикой российской агрессии с участием руководства Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

"23 февраля украинское постпредство будет организовывать брифинг под председательством руководства Министерства по вопросам временно оккупированных территорий для стран-членов уже всей ООН, а не только для Совбеза, по ситуации на Востоке Украины и в Крыму. И уже там мы сможем, не имея ограничений во времени, рассказать все о ходе событий на фронте", - сообщил украинский постпред.

Напомним, ранее террористы представили новую доктрину "Русский Донбасс".

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