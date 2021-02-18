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Провалились под лед: на реке на Днепропетровщине погибли два человека. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Вечером 17 февраля два человека погибли на реке Каменка вблизи одноименного села Апостоловского района Днепропетровской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщается, что вызов на линию "101" поступил вчера в 17:03 от работников полиции.

Специалисты ГСЧС с помощью резиновой лодки, багра, топора и спасательной веревки вытащили из-под льда тела погибших и доставили их к берегу.

Погибшими оказались женщина и мужчины, 1961 и 1962 рождения соответственно.

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Провалились под лед: на реке на Днепропетровщине погибли два человека 01
Провалились под лед: на реке на Днепропетровщине погибли два человека 02
Провалились под лед: на реке на Днепропетровщине погибли два человека 03
Фото: ГСЧС/Facebook

Провалились под лед: на реке на Днепропетровщине погибли два человека 04
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скока можна? обходите лёд десятой дорогой ! жизнь одна
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18.02.2021 10:39 Ответить
Можна було побудувати місток.
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18.02.2021 13:20 Ответить
погибли два человека. женщина и мужчины, 1961 и 1962 рождения. Все ясно, расходимся
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18.02.2021 10:41 Ответить
Это возмутительно. Я в бешенстве!
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18.02.2021 14:57 Ответить
 
 