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Провалились под лед: на реке на Днепропетровщине погибли два человека. ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Вечером 17 февраля два человека погибли на реке Каменка вблизи одноименного села Апостоловского района Днепропетровской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Сообщается, что вызов на линию "101" поступил вчера в 17:03 от работников полиции.
Специалисты ГСЧС с помощью резиновой лодки, багра, топора и спасательной веревки вытащили из-под льда тела погибших и доставили их к берегу.
Погибшими оказались женщина и мужчины, 1961 и 1962 рождения соответственно.
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