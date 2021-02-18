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В этом году в Украине вводят мобильные психиатрические бригады, - замглавы Минздрава Микичак

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

В этом году в Украине вводят мобильные психиатрические бригады, - замглавы Минздрава Микичак

В рамках программы Медгарантий внедряется новый пакет помощи для людей с расстройствами психического здоровья в амбулаторных условиях - мобильные психиатрические бригады.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе онайлн-брифинга заявила замглавы Минздрава Ирина Микичак.

"В 2021 году в рамках программы Медицинских гарантий внедряется новый пакет помощи, который будет ориентирован на оказание помощи людям с расстройствами психического здоровья в амбулаторных условиях. Это - мобильные психиатрические бригады", - отметила Микичак.

По словам замминистра, таким образом появится возможность приблизить помощь лицам, которые имеют проблемы с психическим здоровьем, в громаде на амбулаторном звене.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+11
В этом году в Украине вводят мобильные психиатрические бригады, - замглавы Минздрава Микичак - Цензор.НЕТ 7671
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18.02.2021 10:48
+5
"Ахрєнеть!" Поскорочували психіатричні та наркологічні медзаклади, повиганяли людей: як лікарів - з роботи, так і пацієнтів - з лікувальних закладів, а зараз вводите "швидкі" для "психів"? Випадково, ви своє психічне здоров"я, перевірить не збираєтеся?...
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18.02.2021 10:57
+4
стєпашка-двбйб.
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18.02.2021 10:45
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стєпашка-двбйб.
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18.02.2021 10:45 Ответить
В этом году в Украине вводят мобильные психиатрические бригады, - замглавы Минздрава Микичак - Цензор.НЕТ 7671
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18.02.2021 10:48 Ответить
Цього року в Україні впроваджують мобільні психіатричні бригади, - заступниця голови МОЗ Микичак - Цензор.НЕТ 7434 вот не надо гы гы реформа ля от супрун это ГЕНОЦИД хорошо гудеть здоровым ПОКА их не коснулись реалии нашей страны и есть бабло типа купить помощь за бугром но тут КУОВИМД подобрался и НАДОЛГО года 3-4 как минимум "ковидный шторм"-- а с ним бонусом + все ограничения- карантины запреты границы и бла бла бла и тут нардепы и все чинуши подонки и мрази осознали что так успешно реформировали все в пень и колоду что самими то увы пришлось окунуться в реализм нашей украинской медицины ... .и это хорошо пока панов батагом не перетянет реальность Украины они не начнут ничего делать ДЛЯ ВСЕХ..ПСИХИАТРИЮ уничтожили в корень психов больных которые нуждаются в опеке контроле попечении и даже ограничении от медиков выпустили на свободы... мол гуманизм ага и пошло поехали рост криминальных случаев совершенных людьми с проблемы и болезнями в психике. или совместное и неврология и травмы и фоном на психике... вот потом в МОЗ поймут что надо будет возвращать мобильные бригады Реанимации которые и будут прилетать на вызов за 5 минут и неврология кардиология профильность Скорых была только в постсоветском пространстве и даже за рубежом признавали что сие есть очень хорошо потому что Скорая парамедиков в Европе знаем всего понемногу их задача была довезти до госпиталя и передать специалистам.... НО забыли реалии Украины у нас село а в Европе город как то так у нас 400 км а у Европе вся страна по площади.. плюс отсутствии дорог отсутствие сан авиации в отличии от Европы (снимаю шляпу и системы координации Служб спасения вообще) да тут мы явно пошли опять своим путем как украсть миллиарды... оставив людей выживать самим.....
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18.02.2021 11:03 Ответить
у нас в городе продают здание ПНД, может кому купить хочется или вернут профиль?...
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18.02.2021 12:21 Ответить
Перша ознака психічного розладу - заздрість. Бо за межами України на сході нічого не вигадали, щоб "орать закачиваясь".
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18.02.2021 11:45 Ответить
Неужели это для тех, о ком Степанов говорил, что они пишут жалобы на МОЗ?
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18.02.2021 10:53 Ответить
"В этом году в Украине вводят мобильные психиатрические бригады".

В первую очередь их надо направить в КабМин и ВР. Правда сделать это надо было ещё лет 25-ть назад, но лучше поздно, чем никогда.
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18.02.2021 10:54 Ответить
а чого тільки у ВР та КАБмІН? а ДЛЯ ТИХ , ХТО ЗА НИХ ГОЛОСУВАВ ПРОТЯГОМ 25 РОКІВ?
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18.02.2021 11:39 Ответить
Цікаво, коли це за призначенців до КабМіну хтось голосував?
Щодо до кандидатів в ВР - там вибір теж небагатий, швидше за все стандартний. І це не враховуючи того, що стаючи депутатами вони продаються направо і наліво пачками.
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18.02.2021 13:37 Ответить
А энто извините как? За 5 минут ставят диагноз псих. Может тесты есть, для определения? Цього року в Україні впроваджують мобільні психіатричні бригади, - заступниця голови МОЗ Микичак - Цензор.НЕТ 9762
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18.02.2021 10:55 Ответить
аГА! ЦЕ не використані тести з центрів для виявленя ковіду, які організував Степанов.
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18.02.2021 11:42 Ответить
тесты есть, правда они не для широких масс, это небольшая темно коричневая или темно зеленая книжечка с 450 вопросами на которые надо отвечать не более чем через 5 секунд на обдумывание... слава Богу прошел успешно...
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18.02.2021 12:18 Ответить
"Ахрєнеть!" Поскорочували психіатричні та наркологічні медзаклади, повиганяли людей: як лікарів - з роботи, так і пацієнтів - з лікувальних закладів, а зараз вводите "швидкі" для "психів"? Випадково, ви своє психічне здоров"я, перевірить не збираєтеся?...
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18.02.2021 10:57 Ответить
Ага експрес-тестами с Китая Цього року в Україні впроваджують мобільні психіатричні бригади, - заступниця голови МОЗ Микичак - Цензор.НЕТ 2338
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18.02.2021 11:00 Ответить
не все гівно, зараз наркозалежним видають задарма пігулки в первичних мед закладах... хоч самому пробуй...
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18.02.2021 12:14 Ответить
степашка это Шарикова помет - таки успел гад наследить.
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18.02.2021 12:34 Ответить
Мобільні психіатричні бригади були за часів Гітлера...Вони заїзджали в дурдоми і після них там не залишалось жодного хворого...Потім їх перейменували в зондеркоманди...
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18.02.2021 11:04 Ответить
таки да видимо вас не расстрелял... Гитлер а жаль.... кое что полезное он сделал.... например почистил конюшни избранных....но не все печалька.... смотрю выпустили на арену кучу придурков которые в теме вообще не шарят... вы хоть раз с психическим больным имели дело? уверен что нет так не пишите бред сивой кобылы.. защитники Супрун **** сбежавшая с Украины да так что пятки салом смазав вы не хотите узнать в какую страну свалила Старушка СМЕРТЬ нет не в США и не в Канаду а в Парагвай.... или Доминиканскую республику типа рай для пэнсов которые вот так разщрушали все что могли ограбили везде кто мог а потом за копейки доживают свой век...
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18.02.2021 11:10 Ответить
У тебе "ізбранні" кобилу вкрали? А це нічого, що ці "ізбранні" дали світу значну частину наукових відкриттів? Що третина Нобелівських лауреатів - "ізбранні", навіть коли більшу частину інтелектуально обдарованих людей їх національності в Європі, знищили "істинні арійці"? І чим ти від них відрізняєшся?... Від "ізбраних", зрозуміло - своєю "упоротістю" і ксенофобією, переносячи свою ненависть з окремих осіб на націю взагалі.... А від "істинних арійців"? Та нічим...
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18.02.2021 11:35 Ответить
Одну направить в кабмин,вторую на Банковую.
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18.02.2021 11:12 Ответить
Проблема з психічно-хворими в Україні дійсно велика- добре, що її починають вирішувати.
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18.02.2021 11:17 Ответить
угу
мобильные бригады теперь в вашем мобильном телефоне в приложении "I-Галоперидол"
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18.02.2021 11:26 Ответить
МОЛОТКОМ ПО КОЛЕНКЕ !) И В СКОРУЮ !!!
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18.02.2021 11:30 Ответить
да, надо только мазок из ануса...
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18.02.2021 12:11 Ответить
ИЗ НАСТОЯЩИХ УКРАИНЦЕВ ХОТЯТ ОВОЩЕЙ ДЕЛАТЬ !!!
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18.02.2021 11:29 Ответить
работы навалом...Рада, Банковая...
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18.02.2021 11:29 Ответить
Официант!
Три бригады на Цензор.нет, срочно!
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18.02.2021 11:35 Ответить
Отказался вакцинироваться - в велкам в дурку!
Цього року в Україні впроваджують мобільні психіатричні бригади, - заступниця голови МОЗ Микичак - Цензор.НЕТ 9369
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18.02.2021 12:01 Ответить
"... скажите мне, не докажите, а просто скажите - вы нормальный? (Мастер и Маргарита)______ какой дурак придумал закон что без согласия дурака его нельзя принудительно лечить? и какой дурак скажет что он дурак? тот кто придумал такой закон скажет?...
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18.02.2021 12:10 Ответить
Опа! Будем вязать не угодных!
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18.02.2021 15:35 Ответить
шото комментаторы местные не рады, ведь это для ихнего же блага.
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19.02.2021 02:58 Ответить
 
 