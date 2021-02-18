В этом году в Украине вводят мобильные психиатрические бригады, - замглавы Минздрава Микичак
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В рамках программы Медгарантий внедряется новый пакет помощи для людей с расстройствами психического здоровья в амбулаторных условиях - мобильные психиатрические бригады.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе онайлн-брифинга заявила замглавы Минздрава Ирина Микичак.
"В 2021 году в рамках программы Медицинских гарантий внедряется новый пакет помощи, который будет ориентирован на оказание помощи людям с расстройствами психического здоровья в амбулаторных условиях. Это - мобильные психиатрические бригады", - отметила Микичак.
По словам замминистра, таким образом появится возможность приблизить помощь лицам, которые имеют проблемы с психическим здоровьем, в громаде на амбулаторном звене.
Топ комментарии
+11 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий18.02.2021 10:48
+5 Яр Холодний
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+4 Yakov Yakov
показать весь комментарий18.02.2021 10:45
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В первую очередь их надо направить в КабМин и ВР. Правда сделать это надо было ещё лет 25-ть назад, но лучше поздно, чем никогда.
Щодо до кандидатів в ВР - там вибір теж небагатий, швидше за все стандартний. І це не враховуючи того, що стаючи депутатами вони продаються направо і наліво пачками.
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