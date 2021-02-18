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Новости Политика Украины
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НАБУ (4031) Кабмин (13803)

Законопроект Кабмина по НАБУ - шаг к уничтожению ведомства и потере реальной возможности разоблачать топ-коррупцию в Украине, - Бюро

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Законопроект Кабмина по НАБУ - шаг к уничтожению ведомства и потере реальной возможности разоблачать топ-коррупцию в Украине, - Бюро

Законопроект авторства Кабинета министров Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в соответствие с требованиями Конституции Украины на самом деле открывает возможности для полной перезагрузки институции и лишения ее институциональной независимости.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообшили в пресс-службе НАБУ. В заявлении подчеркивается, что данный законопроект - шаг к уничтожению ведомства.

По данным НАБУ,  анализ проекта закона позволяет выделить ряд ключевых угроз, следствием воплощения которых станет потеря реальной возможности НАБУ противодействовать и разоблачать топ-коррупцию в Украине:

"1. "Контрольный пакет" голосов в составе конкурсной комиссии по отбору директора НАБУ фактически получает Кабинет министров, который, кроме трех представителей от себя, назначает еще трех из списка, представленного донорами. Однако окончательное решение - за Кабмином, высшее звено которого, напомним, составляют лица, подследственные НАБУ", - подчеркивают в НАБУ.

2, Окончательное решение относительно состава комиссии внешнего контроля по проведению ежегодной независимой оценки (аудита) также полностью отдается Кабминету министров.

"3. Изменение статуса НАБУ - с правоохранительного на центральный орган исполнительной власти со специальным статусом - влечет за собой вопрос решения трудовых отношений с сотрудниками НАБУ, которых отобрали на должности по результатам открытого конкурса. Существует вероятность, что реорганизацию могут использовать как повод для изменения кадрового состава Бюро", - добавили в НАБУ.

"Итак, вместо консолидации усилий в борьбе с топ-коррупциею, мы еще раз стали свидетелями очередного объединения властного ресурса для борьбы с НАБУ. Однако все же не оставляем надежд на готовность к конструктивной дискуссии, уже в Верховной Раде, и принятие взвешенного решения в интересах общества. Со своей стороны НАБУ готово присоединиться к этой дискуссии", - подытожили в Бюро.

Читайте также: Законопроект правительства об увольнении директора НАБУ вызывает удивление, в парламенте есть другие инициативы, - "слуга народа" Пидласа

Автор: Ірина Дашківська
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18.02.2021 10:49 Ответить
тобто боротьбою з корупцією фактично буде керувати ********?!! Законопроект Кабмина по НАБУ - шаг к уничтожению ведомства и потере реальной возможности разоблачать топ-коррупцию в Украине, - Бюро - Цензор.НЕТ 7844
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18.02.2021 10:51 Ответить
Не жили без коррупции, нечего и начинать. А когда посчитаешь сколько лярдов народных денег потрачено на все эти "антикоррупционные органы", то не знаешь кто обходится дороже, воры или "борцы" с ними...
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18.02.2021 10:56 Ответить
И далее по списку, судьи с содержанием по 300000 грв. в мес. и нет судебной власти, прокуроры на лексусах, 360000 чел. МВД толку от которого ноль. И т.д. и т. п.. Спрашивается, а нафига все это надо?
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18.02.2021 10:59 Ответить
влада перетворюеться в ублюдочную феодальную верхушку без магдебурского права городов, громад но с баронами на местах на которые и будет опираться. Противостоять будет Анархия мать порядка в ответ.
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18.02.2021 11:01 Ответить
И чего нарозаблачало НАБУ?Где результат?
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18.02.2021 11:01 Ответить
Ирина Венедиктова, у вас новый ник? основной забанили???
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18.02.2021 11:21 Ответить
"Контрольный пакет" голосов в составе конкурсной комиссии по отбору директора НАБУ фактически получает Кабинет министров ,который и есть родителем корупции в Украине
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18.02.2021 11:09 Ответить
Набу все більше нагадує імпотента, який скаржиться в аптеці, що йому продали презерватив з надто короткими вусиками чи не того кольору.
Ви вже допитали головного фігуранта справи по венедіктовій? Провели обшук в її кабінеті чи дома? То якого х.. ви жалієтесь вам не дають працювати чи порушуєте ці справи?
Завели справу по вакцинам, так допитайте Степанова, проведітьь обшуки в МОЗ.
Як тільки щось вякнули єрмак і зеленський змі по татарову - зразу їх на допит як свідків, значить їм є що сказати і слідству.
Ви ж краще за інших знаєте про невідкладні і першочергові слідчі дії, і далеко не на всі з них потрібні санкції суду.
Мені здається, що це не політики вас бояться і вам заважають, це набу їх боїться, при чому, так, що навіть свою саму просту роботу не виконує. Кому це нинішнє набу беззубе і безсиле треба.
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18.02.2021 14:31 Ответить
НАБУ единственный орган что реально что то делал! Зе-мрази вообще уже охренели!
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18.02.2021 15:21 Ответить
Члени АБОЗ "АНТИМАФІЯ" прочитав текст законопроекту КМУ і так не зрозуміли із-за чого Артем Ситник та його ручні ретранслятори розпустили соплі та почали міняти мокрі штани. Сам законопроект дуже обережний, а точніше такий же боягузливий, як і сама діяльність бездарних керівників НАБ. Цей закон не ліквідовує недоліки, причини та умови, які заважають ефективно діяти Національному бюро та його працівникам. Тому на наступному тижні АБОЗ "АНТИМАФІЯ" зробить усім зацікавленим особам розсику, своїх, більш жорстких варіантів зі змінами та доповненнями до Закону "Про НАБУ". Ми будемо вимагати прийняття ВРУ законопроектів запропонованих АБОЗ "АНТИМАФІЯ". Крім цього, ми будемо вимагати проведення кримінального провадження відносно бездарної та злочинної діяльності керівництва НАБ та діяльності пов*язаних з керівництвом Бюро провокаторів та підлабузних ретрансляторів, які заворушили, відчувши близький кінець.

Голова АБОЗ "АНТИМАФІЯ" Юрій Іванович Ліхненко
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18.02.2021 16:10 Ответить
 
 