СБУ проводит проверку "1+1", чтобы узнать, кто является бенефициаром и влияет на канал, - советник главы ОП Подоляк

Служба безопасности Украины проводит проверку по телеканалу "1+1". В спецслужбе хотят проверить, кто имеет влияние информационную политику телеканала.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По словам Подоляка, данный телеканал "играет в политику", однако это нормально для конкурентной медийной среды.

"СБУ проводит проверку по "1+1". Они должны проверить, кто является бенефициаром, какое влияние на управление оказывается, условно говоря, каково влияние на информационную политику с определенным пакетом акций...", - заявил Подоляк.

При этом он не видит проблемы в ныне существующих каналах, включая пул Порошенко, кроме пула Медведчука.

"Они идеологически могут нравиться или не нравиться. Но все они проукраинские каналы, за исключением пула Медведчука", - отметил Подоляк.

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