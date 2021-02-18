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Новости Политика Украины
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СБУ (18690) 1+1 (164) Подоляк Михаил (243)

СБУ проводит проверку "1+1", чтобы узнать, кто является бенефициаром и влияет на канал, - советник главы ОП Подоляк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

СБУ проводит проверку

Служба безопасности Украины проводит проверку по телеканалу "1+1". В спецслужбе хотят проверить, кто имеет влияние информационную политику телеканала.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По словам Подоляка, данный телеканал "играет в политику", однако это нормально для конкурентной медийной среды.

"СБУ проводит проверку по "1+1". Они должны проверить, кто является бенефициаром, какое влияние на управление оказывается, условно говоря, каково влияние на информационную политику с определенным пакетом акций...", - заявил Подоляк.

При этом он не видит проблемы в ныне существующих каналах, включая пул Порошенко, кроме пула Медведчука.

"Они идеологически могут нравиться или не нравиться. Но все они проукраинские каналы, за исключением пула Медведчука", - отметил Подоляк.

Также читайте: Нынешний Кабмин еще не до конца доработал свой срок, - советник главы ОП Подоляк

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+36
ага. и кто же это является Беняфициаром?! СБУ проводит проверку "1+1", чтобы узнать, кто является бенефициаром и влияет на канал, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 272
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18.02.2021 10:54
+29
СБУ проводить перевірку "1+1", щоб дізнатися, хто є бенефіціаром і впливає на канал, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 3193
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18.02.2021 11:15
+29
СБУ проводить перевірку "1+1", щоб дізнатися, хто є бенефіціаром і впливає на канал, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 8890
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18.02.2021 11:20
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Правила форума Совет форумчан
Да ти шо? А можна подсказывать СБУ проводит проверку "1+1", чтобы узнать, кто является бенефициаром и влияет на канал, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 1941
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18.02.2021 10:53 Ответить
ага. и кто же это является Беняфициаром?! СБУ проводит проверку "1+1", чтобы узнать, кто является бенефициаром и влияет на канал, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 272
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18.02.2021 10:54 Ответить
В ютубе видео есть "Игорь Валерьевич я стараююсь" СБУ проводить перевірку "1+1", щоб дізнатися, хто є бенефіціаром і впливає на канал, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 8954Никаких намеков - Валерьевичев у нас много
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18.02.2021 10:57 Ответить
СБУ проводить перевірку "1+1", щоб дізнатися, хто є бенефіціаром і впливає на канал, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 3193
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18.02.2021 11:15 Ответить
СБУ проводить перевірку "1+1", щоб дізнатися, хто є бенефіціаром і впливає на канал, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 8319
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18.02.2021 11:15 Ответить
Та ні. Просто продажна дівчина. До речі, вже два роки(після виборів 2019року) я канал 1+1 навіть не включаю. І знаєте, навіть дихається якось легше...
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18.02.2021 12:04 Ответить
Улюблена ведуча жлобів-мазохістів ! А ще б я її нагородив званням краща рагулиха-хабалка десятиріччя , чорнороті скабєєви відпочивають .
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18.02.2021 12:16 Ответить
Наталя Мосейчук ? Та , що шильду поставила "Мова не нагодує! "? Ясніше , Ваша ласка .
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18.02.2021 13:11 Ответить
Якщо Ви запитуєте кого я назвав жлобихою та рагулихою-хабалкою , повторюю : мосєйчук з г+г .
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18.02.2021 16:19 Ответить
Наталка Борщнабір
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18.02.2021 13:53 Ответить
Приєднуюсь !!!
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18.02.2021 12:12 Ответить
СБУ проводить перевірку "1+1", щоб дізнатися, хто є бенефіціаром і впливає на канал, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 5799
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18.02.2021 11:05 Ответить
СБУ проводить перевірку "1+1", щоб дізнатися, хто є бенефіціаром і впливає на канал, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 4118
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18.02.2021 11:19 Ответить
СБУ проводить перевірку "1+1", щоб дізнатися, хто є бенефіціаром і впливає на канал, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 8890
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18.02.2021 11:20 Ответить
Щоб дивитися "сватів", "слугу" і квартали , треба вже бути скотиною . І це , на жаль , не лікується .
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18.02.2021 12:19 Ответить
Подоляк - порохобот. СБУ проводит проверку "1+1", чтобы узнать, кто является бенефициаром и влияет на канал, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 7875
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18.02.2021 10:53 Ответить
Основной там Беняфициар СБУ проводит проверку "1+1", чтобы узнать, кто является бенефициаром и влияет на канал, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 8045
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18.02.2021 10:53 Ответить
и медведчук - дополнительный
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18.02.2021 11:14 Ответить
СБУ проводить перевірку "1+1", щоб дізнатися, хто є бенефіціаром і впливає на канал, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 3394
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18.02.2021 11:22 Ответить
Вьі, видимо, очень молодьі. Кравчук создал условия, кучма создал олигархотехнологию...
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18.02.2021 14:11 Ответить
Да кстати, что печально.
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18.02.2021 11:23 Ответить
так "г+г" вроде бы неприкасаемый? не?
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18.02.2021 10:53 Ответить
клован и его гопкампания создают вид бурной деятельности ...
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18.02.2021 10:54 Ответить
Всі знають, сбу тіпО нє заєть млять... Дурака включають ссуки...
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18.02.2021 10:56 Ответить
им наверное интернет отключили за неуплату.
Кому належать Українські ЗМІ? (СПИСОК ВЛАСНИКІВ)
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18.02.2021 11:17 Ответить
des_104 весна 2015 года как бы дата вашей ссылки
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18.02.2021 12:01 Ответить
СБУ проводит проверку "1+1", чтобы узнать, кто является бенефициаром и влияет на канал, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 9634
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18.02.2021 10:57 Ответить
Комик как Ленин понял что главное из искусств для народа это телевизор.
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18.02.2021 11:03 Ответить
Ну да телик сработал "Простой парень с народа - придет и порядок наведет" СБУ проводить перевірку "1+1", щоб дізнатися, хто є бенефіціаром і впливає на канал, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 2657
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18.02.2021 11:05 Ответить
Стесняюсь спросить: простой парень из народа это Коломойский или Ахметов?
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18.02.2021 13:32 Ответить
бабайка ?
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18.02.2021 11:04 Ответить
*****, у відкритих реєстрах не можуть подивитися?!!
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18.02.2021 11:06 Ответить
секрет Полишинеля
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18.02.2021 11:07 Ответить
СБУ проводить перевірку "1+1", щоб дізнатися, хто є бенефіціаром і впливає на канал, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 8702
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18.02.2021 11:09 Ответить
Если бы во главе "ЕС" был бы не Порошенко, а настоящий патриот Украины и не замешанный в коррупции, - рейтинг "ЕС" был бы в разы больше.
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18.02.2021 13:12 Ответить
Ага)))
По вашему, мураев самое то?
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18.02.2021 14:13 Ответить
При чем тут Мураев - он враг. Неужели в Украине нет людей, для которых Украина важнее своего личного обогащения.
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18.02.2021 14:32 Ответить
Порошенко.
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19.02.2021 08:57 Ответить
Все правильно каже Валерій.. головним бенефіциаром шарійовської вигрібної ями був зеленський. ніхто так не мочив Пороха і не топив за клована як Шарік і 1+1
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18.02.2021 15:01 Ответить
Вот и чудесно
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18.02.2021 11:15 Ответить
хучь Шевчкенком назовітє хучь словяночкай, але Г+Г звичайне пропагандонівське ру.лайно для ватнічков "какая раздница" .
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18.02.2021 11:19 Ответить
сам то понял чого наверз?...
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18.02.2021 12:00 Ответить
А как можно понимать, что несёшь, под действием тяжёлых наркотиков?😁
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18.02.2021 12:07 Ответить
Це типу для відводу очей громадскості? Мовляв, ми такі неупереджені! новий наратив з Москвобаду?1
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18.02.2021 11:24 Ответить
не кацапа, следующая твоя жоп@ на бутылку! СБУ проводить перевірку "1+1", щоб дізнатися, хто є бенефіціаром і впливає на канал, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 461
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18.02.2021 11:36 Ответить
а ти цей наказ сам особисто від Байдена приніс в ОП Єрмаку чи Полякову, чи може самому зеленському?
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18.02.2021 11:32 Ответить
БЕНЕфициар. Он главный. Ну и медведчуки, всякие.
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18.02.2021 11:37 Ответить
А МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИЙ И ЭКОНОМИКИ ДЛЯ ЧЕГО !!!???
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18.02.2021 11:40 Ответить
Безкоштовно - https://opendatabot.ua/c/23729809
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18.02.2021 11:51 Ответить
всех так всех, тогда уж и канал Кривой пусть проверят
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18.02.2021 11:56 Ответить
"Они идеологически могут нравиться или не нравиться. Но все они проукраинские каналы, за исключением пула Медведчука", - отметил Подоляк.__________ 1+1 один из четырех каналов с транслирующих 37 в эфире, который еще как то можно смотреть и то.... , а когда 95-й квартал "выпендривался" в эфире 1+1 не надо было расследовать?
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18.02.2021 11:58 Ответить
СБУ проводит проверку "1+1", чтобы узнать, кто является бенефициаром.

1. "Студия Квартал-95" после нескольких лет эксклюзивного сотрудничества с группой каналов "Интер" заключила соглашение с ее прямым конкурентом - "1+1"
2. С начала 2013-го года Иван Баканов являлся официальным главой общества с ограниченной ответственностью "Квартал 95", а с конца 2013-го года он руководит обществом с ограниченной ответственностью Студия "Квартал 95".
3. Иван Геннадьевич Баканов - Председатель Службы безопасности Украины.

«Стою на асфальте я в лыжи обутый.
Толь лыжи не едут, толь я - *****нутый» СБУ проводить перевірку "1+1", щоб дізнатися, хто є бенефіціаром і впливає на канал, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 8698
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18.02.2021 11:59 Ответить
Або розігрується якийсь хитрий сценарій під керівництвом росії , або ці слуги неперевершені простітути . Або і те , і інше .
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18.02.2021 12:28 Ответить
Вся страна гадает кто владеет и кто влияет на политику канала.
Это не та же самая рожа, что и поставила нам преЗежента?
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18.02.2021 12:06 Ответить
шоу для овец
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18.02.2021 12:08 Ответить
Парашні канали, парашні і тв передачі!
Більшого г+г немає як "Одного разу під Полтавою", і інше подібне воно!
Зображають українців хохлуями безголовими хоч і в вишиванках!
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18.02.2021 12:10 Ответить
А що , може й цю помийку прикриють ? На жаль , не віриться ... Ці Г+Г наробили більше шкоди , ніж медведчуківскі тб анали - ті хоча б прямо , не приховувли , що вороги , а ці спідтишка дурили тих , хто сам не спроможний або не хоче думати .
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18.02.2021 12:25 Ответить
Запитайте в цих персонажів хто там Беняфіциар, вони знають:
Зеленский и Квартал 95 просят денег у Коломойского
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18.02.2021 12:27 Ответить
треба прийняти три закони : 1) власність не може реєструватися на члена родини якщо в родині є посадовець (суддя прокурор дупутат), який хоч раз займав бюджетну посаду, 2) якщо зат володіє зат і так далі, то перший зат в ланцюжку мусить назвати фізичних особ, навіть якщо вони не громадяни України, 3) якщо колишньою бюджетною організацією володіють негромадяни України то її націоналізують
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18.02.2021 12:36 Ответить
Дурників із себе строять. Роблять вигляд, що Бєню не знають і від нього не залежать
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18.02.2021 13:34 Ответить
Так скоро все каналы прикроют, пфффф СБУ проводить перевірку "1+1", щоб дізнатися, хто є бенефіціаром і впливає на канал, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 9329
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18.02.2021 13:38 Ответить
Очередная показуха, только это для Зе электората.
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18.02.2021 13:45 Ответить
Єто так для галочки и чтоб народ не гавкал так назівается єта проверка
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18.02.2021 13:58 Ответить
Это что-ж за идиотские законы в стране? Много лет работает канал, вещает на всю страну и никто даже не знает, может он вообще лично путину принадлежит?
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18.02.2021 14:27 Ответить
"СБУ проводит проверку "1+1", чтобы узнать, кто является бенефициаром и влияет на канал, - советник главы ОП Подоляк" - проверят и объявят, что "1+1" не принадлежит Коломойскому и никогда не принадлежал.
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18.02.2021 15:14 Ответить
только 5-й и прямой! да.
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19.02.2021 02:57 Ответить
 
 