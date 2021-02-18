СБУ проводит проверку "1+1", чтобы узнать, кто является бенефициаром и влияет на канал, - советник главы ОП Подоляк
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Служба безопасности Украины проводит проверку по телеканалу "1+1". В спецслужбе хотят проверить, кто имеет влияние информационную политику телеканала.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
По словам Подоляка, данный телеканал "играет в политику", однако это нормально для конкурентной медийной среды.
"СБУ проводит проверку по "1+1". Они должны проверить, кто является бенефициаром, какое влияние на управление оказывается, условно говоря, каково влияние на информационную политику с определенным пакетом акций...", - заявил Подоляк.
При этом он не видит проблемы в ныне существующих каналах, включая пул Порошенко, кроме пула Медведчука.
"Они идеологически могут нравиться или не нравиться. Но все они проукраинские каналы, за исключением пула Медведчука", - отметил Подоляк.
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