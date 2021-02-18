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Нардеп ОПЗЖ Пономарев лоббирует монополиста на миллиардных тендерах Минобороны по питанию, - журналист Николов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп ОПЗЖ Пономарев лоббирует монополиста на миллиардных тендерах Минобороны по питанию, - журналист Николов

Народный депутат Александр Пономарев (ОПЗЖ) прислал в Министерство обороны письма с информацией о нескольких участниках тендеров на поставку продовольствия для военных. Полученные от Пономарева данные министерство использовало против конкурентов фирмы "Вийськсервис-волонтер", которая этой зимой стала монопольным поставщиком продовольствия для Минобороны.

Об этом сообщил журналист издания "Наші гроші" Юрий Николов, передает Цензор.НЕТ.

"Оцените загогулинский путь этого персонажа из партии Медвечдука. Это Олександр Пономарев. В 2010-х годах его "Агринол" настолько разжирел на монопольных поставках смазок и масел в армию и Укрзализныцю, что его владелец смог себе позволить мандат нардепа от Партии регионов. После Майдана был скандал, что якобы изза его масел глохнут боевые машины, ставя под пули украинских солдат. Но скандал сошел на псы, когда рынок масел маленько демонополизировали.

И вот теперь сам Пономарев лично участвует в формировании другой монополии в армии, которую в Минобороны не удалось выстроить ни Юре Енакиевскому, ни Юре Бирюкову.

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Речь идет о поставке еды солдатам на порядка 4 миллиарда гривен в год. Группировка с одесскими корнями когда-то начиналась с "Ректана", но имела не более трети рынка. При Порошенко она прикрылась фирмой "Вийськсервис-Волонтер", но и то не получила монополию. Более того, в период порошково-зеленого межвластия армию смогли покормить даже сами военные. И вот пришла зима 2020-2021. И все(!) харчевые подряды на миллиарды начал выигрывать "Вийськсервис-Волонтер". Минобороны Тарана тупо сносило всех(!) более дешевых конкурентов. А там, где у военных перестало хватать фантазии - на выручку пришел Пономарев. Он магическим образом добыл у налоговиков информацию про подозрительные проводки конкурентов "Вийськсервис-Волонтера", и военные начали их выбрасывать уже на основании этих пидозр.

Неужели масла перестали кормить и приходится кормиться с земли? От что демонополизация животворящая делает", - рассказал Николов.

"Народный депутат Александр Пономарев (ОПЗЖ) прислал в Министерство обороны письма с информацией о нескольких участниках тендеров на поставку продовольствия для военных. Полученные от Пономарева данные министерство использовало против конкурентов фирмы "Вийськсервис-волонтер", которая этой зимой стала монопольным поставщиком продовольствия для Минобороны.

Александр Пономарев сообщал Минобороны о недостоверности данных участников торгов, ссылаясь на информацию от налоговых служб, которую он получил в ответ на свой запрос. Таким образом нардеп должен был выбить из торгов конкурентов "Вийськсервис-волонтера" по трем масштабными тендерами по организации питания военных: Николаевской, Одесской и Херсонской областях с ожидаемой стоимостью 525,50 млн грн, в Житомирской, Киевской и Черкасской областях ожидаемой стоимостью 639,590 млн грн, в г.. Киев, Полтавской, Сумской и Черниговской областях с ожидаемой стоимостью 559,690 млн грн", - пишут "Наші гроші".

Нардеп ОПЗЖ Пономарев лоббирует монополиста на миллиардных тендерах Минобороны по питанию, - журналист Николов 01
Нардеп ОПЗЖ Пономарев лоббирует монополиста на миллиардных тендерах Минобороны по питанию, - журналист Николов 02
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Вскрыли мутные делишки зажоповца? Этарусафобия.)
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18.02.2021 10:59 Ответить
этот зажоповец как беня превращает в труху всё до чего дотянется . поставил свою марионетку мэром и за 5 лет сумел город превратить в полуруины .
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18.02.2021 12:57 Ответить
ОПЗЖ - питание ВСУ. А энто ж не скрепно укропов кормить, как у человека скрепа энто выдерживает Нардеп ОПЗЖ Пономарев лоббирует монополиста на миллиардных тендерах Минобороны по питанию, - журналист Николов - Цензор.НЕТ 6505
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18.02.2021 11:03 Ответить
да куй его знает что в это питание подсыпят в один прекрасный день
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18.02.2021 11:06 Ответить
Таран "воюет"
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18.02.2021 11:14 Ответить
глава Минобороны - это главный завхоз. Воюет Верховный главком и начштаба.
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18.02.2021 11:41 Ответить
тендер - это ни о чем.. получили тушенку в три раза дороже , чем она же стоит в магазине... тендер епи их мать!
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18.02.2021 11:37 Ответить
а на хрена тендеры проводит именно Минобороны? региональные поставщики по местным компаниям будут в разы дешевле общегосударственных - там будут мелкие поставщики участвовать. Это кстати положительно повлияет и на развитие мелкого и среднего бизнеса в регионах.
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18.02.2021 11:40 Ответить
 
 