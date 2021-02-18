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память (1456) Дебальцево (649) Фельдгузен (96) Понсен (55)

Послы Германии и Франции почтили память бойцов ВСУ, погибших в боях за Дебальцево в 2015 году. ФОТО

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Послы Германии и Франции Анка Фельдгузен и Этьен де Понсен почтили память украинских военнослужащих, погибших в боях за Дебальцево на Донбассе в 2015 году.

Об этом на своей странинице в Twitter написала посол Германии, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня вместе с французским коллегой Этьеном де Понсеном и Министерством обороны почтила 6-ю годовщину боев за Дебальцево, в которых погибло много воинов ВС Украины . Отдали им вместе дань памяти. Германия и Франция сохраняют твердую приверженность поддержке Украины для завершения войны на востоке Украины", - написала Фельдгузен.

Послы Германии и Франции почтили память бойцов ВСУ, погибших в боях за Дебальцево в 2015 году 01
Фото: Twitter/Фельдгузен

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Напомним, во время боевых действий в районе Дебальцево в период с 15 января по 18 февраля 2015 года погибли 110 военнослужащих, 270 были ранены, 7 взяты в плен и 18 пропали без вести.

Послы Германии и Франции почтили память бойцов ВСУ, погибших в боях за Дебальцево в 2015 году 02
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Топ комментарии
+10
а где Таран.. не баран, а Таран?!.. ну тот который, министрик оборонки..
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18.02.2021 11:24
+3
Да вот он...
Посли Німеччини та Франції вшанували пам'ять бійців ЗСУ, які загинули в боях за Дебальцеве в 2015 році - Цензор.НЕТ 7403
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18.02.2021 12:01
+2
патапталісь пасмаркалісь но сєвєрний паток шо дєвічій платок...нєт друга лучше чєм *****
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18.02.2021 11:44
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а где Таран.. не баран, а Таран?!.. ну тот который, министрик оборонки..
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18.02.2021 11:24 Ответить
Да вот он...
Посли Німеччини та Франції вшанували пам'ять бійців ЗСУ, які загинули в боях за Дебальцеве в 2015 році - Цензор.НЕТ 7403
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18.02.2021 12:01 Ответить
І нагадали,що Дебальцево,за мінськими домовленостями,має відійти Україні,й доки цього не зроблено,санкції буде продовжено,а виконання інших пунктів не може бути здійснено ?
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18.02.2021 11:34 Ответить
не заваажайте поважним людям качати газ
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18.02.2021 11:52 Ответить
патапталісь пасмаркалісь но сєвєрний паток шо дєвічій платок...нєт друга лучше чєм *****
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18.02.2021 11:44 Ответить
выруби свет в своей хрущевке, не заправляйся бензином, отключи газ. там везде уши #уйла торчат. будь последовательным!
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18.02.2021 11:55 Ответить
повага і північний потік?
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18.02.2021 11:55 Ответить
Лицеміри.
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18.02.2021 12:08 Ответить
А депутаты опзж и слуги урода?
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18.02.2021 12:08 Ответить
А не вспоминают их,когда с их убийцей "северный поток" строят?
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18.02.2021 12:16 Ответить
Послы Германии и Франции Анка Фельдгузен и Этьен де Понсен почтили память украинских военнослужащих, погибших в боях за Дебальцево на Донбассе в 2015 году. Источник: https://censor.net/ru/n3248634

Земля пухом героям України.
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18.02.2021 15:04 Ответить
 
 