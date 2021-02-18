Рада сегодня планирует назначить судью КС: выбирать будут из четырех кандидатов, - "слуга народа" Совгиря
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Верховная Рада планирует 18 февраля назначить судью Конституционного суда, сообщила представитель парламента в КС Ольга Совгиря (фракция "Слуга народа").
"Сегодня в повестке дня парламента вопрос о назначении судьи Конституционного Суда. Верховная Рада будет выбирать среди таких кандидатов: Ольга Боднарь-Петровская, Виктор Кичун, Юрий Павленко, Руслан Сидорович", - отметила депутат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как сообщалось, судья КС Николай Мельник был отправлен в отставку в связи с представлением им заявления об отставке 24 декабря 2019 года. Фракция "Слуга народа" в июне 2020-го поддержала кандидатуру Кичуна вместо Мельника.
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