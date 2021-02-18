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Рада сегодня планирует назначить судью КС: выбирать будут из четырех кандидатов, - "слуга народа" Совгиря

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада сегодня планирует назначить судью КС: выбирать будут из четырех кандидатов, -

Верховная Рада планирует 18 февраля назначить судью Конституционного суда, сообщила представитель парламента в КС Ольга Совгиря (фракция "Слуга народа").

"Сегодня в повестке дня парламента вопрос о назначении судьи Конституционного Суда. Верховная Рада будет выбирать среди таких кандидатов: Ольга Боднарь-Петровская, Виктор Кичун, Юрий Павленко, Руслан Сидорович", - отметила депутат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, судья КС Николай Мельник был отправлен в отставку в связи с представлением им заявления об отставке 24 декабря 2019 года. Фракция "Слуга народа" в июне 2020-го поддержала кандидатуру Кичуна вместо Мельника.

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Оберуть чергового квартальщика.
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18.02.2021 11:27 Ответить
Гниди
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18.02.2021 11:34 Ответить
звичайні заробітчани/куми з вулиці. жодного дня за профілем не працювали.
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18.02.2021 11:40 Ответить
Це було в тренді при Пеці, а зараз тим більше
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18.02.2021 13:10 Ответить
Недолугий 95-й квартальний та його нахабна компашка нічого не дала людям, окрім ржача!
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18.02.2021 11:52 Ответить
 
 