Подоляк об отставке Степанова: Менять переговорщика по вакцинам - это немножко странное решение

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что министр здравоохранения Максим Степанов должен отработать свой кейс вакцинации населения от коронавируса и показать, на сколько он эффективен в этом вопросе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Подоляк заявил в интервью "РБК-Украина".

"Кейс вакцинации - это абсолютная зона ответственности действующего министра здравоохранения. Он должен этот кейс до конца отработать и соответствующим образом показать эффективность или неэффективность", - отметил советник главы ОП.

По словам Подоляка, Степанов - основной переговорщик по вакцинации.

"Сейчас поменять переговорщика, когда мы практически на финализации этого процесса, со дня на день должна уже быть уже поставка вакцин по ряду договоров – это было немножко странно", - подчеркнул советник главы ОП.

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