Для "Слуг народа" наняли американских лоббистов за $50 тыс. в месяц для налаживания отношений с США и ЕС, - СМИ

Для консультаций депутатам от партии Слуга народа наняли лоббистов американской компании Finsbury Glover Hering, чтобы "наладить отношения Украины с Соединенными Штатами и странами ЕС".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этомсообщают журналисты программы Схемы со ссылкой на сайт Министерства юстиции США, где обнародованы соответствующие документы.

Так, в феврале общественная организация Центр трансатлантического взаимодействия и диалога, учредителями которой являются помощники народных депутатов из фракции Слуга народа, подписала контракт с американской компанией Finsbury Glover Hering.

Согласно контракту, заключенному между ОО и компанией, лоббисты должны "обеспечить правительственные отношения" и предоставлять "стратегическое консультирование и поддержку общественной организации и политической партии "Слуга народа". Это нужно для того, чтобы "способствовать диалогу, обмену и другим взаимодействиям между членами украинского парламента, их коллегами, другими должностными лицами в США и международными организациями", подчеркивает издание.

Согласно контракту, стоимость услуг лоббистов составляет $50 000 в месяц, а сама сделка будет действовать до конца года — и в случае ее полного выполнения суммарно составит $550 тысяч (более 15 миллионов гривен). Он будет действовать до 31 декабря 2021-го и может быть продлен по соглашению сторон. Кроме того, общественная организация берет на себя все внеплановые расходы, связанные с транспортом, питанием, проживанием, организацией конференц-связи и тому подобное.

По данным Схем, ОО Центр трансатлантического взаимодействия и диалога создана за месяц до подписания контракта с американскими лоббистами — в конце декабря прошлого года. Как указано в договоре, обнародованном на сайте Минюста США, она финансируется "украинскими частными лицами и коммерческими структурами". Учредители ОО — Павел Великоречанин и Станислав Костюченко. Они являются помощниками народных депутатов от "Слуги народа" Александра Ткаченко и Ивана Шинкаренко, которые также являются членами парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики.

Читайте также: Лоббизм в Украине носит полукоррупционный характер, в США же это публичный и прозрачный процесс, - Разумков

Общественная организация зарегистрирована по двум адресам, в частности, одна из которых, согласно документам Минфина США, — конгрессно-выставочный центр "Парковый" в Киеве, который является офисом "Слуги народа". Компания Finsbury Glover Hering образовалась в результате слияния трех компаний.

С одной из них — Glover Park Group — в 2014 году, по информации издания РБК, сотрудничала компания VISA — из-за финансовых ограничений для своих российских представительств в связи с американскими санкциями против России. Кроме того, как сообщают Схемы, лоббистами Glover Park Group в 2007 году пользовался Блок Юлии Тимошенко. Тогда услуги лоббистов стоили ей минимум $30 тысяч.

Депутат от Слуги народа Иван Шинкаренко заявил в комментарии Схемам, что ему известно лишь о существовании такой общественной организации, поскольку ее главой является Станислав Костюченко, однако "чем занимается, кто финансирует, вопросы на повестке дня" — этой информации у него, по его словам, нет.

После публикации материала помощник депутата Станислав Костюченко прислал следующий комментарий: "Общественная организация" Центр трансатлантического взаимодействия и диалога "является неприбыльной организацией, которая стремится улучшить отношения Украины с Соединенными Штатами, Европейским Союзом и другими демократическими странами. В этот критический момент для Украины, Общественная организация "Центр трансатлантической взаимодействия и диалога" привлекла FGH Holdings с целью адвокации важных вопросов, связанных с территориальной целостностью Украины и экономической независимости. Общественная организация "Центр трансатлантического взаимодействия и диалога" будет собирать средства из частных источников для осуществления текущей деятельности. Наши последователи и партнеры - это не безразличные украинцы, которые готовы поддержать нашу деятельность и страну на пути евроинтеграции. Мы не планируем привлекать деньги от крупного бизнеса, олигархов и транснациональных компаний".

Читайте также: Зеленский нанимает лоббистов в США, чтобы добиться расположения Трампа, - The New York Times

По словам аналитика общественного движения Честно Игоря Фещенко, оплатить лоббистов можно двумя способами: либо с собственного счета партии, когда политсила декларирует, сколько заплатила — тогда можно увидеть, кто финансирует партию; или же за такие услуги может платить постороннее физическое или юридическое лицо. В этом случае партия так же должна декларировать такие расходы, поскольку закон это трактует как спонсорский взнос в виде товаров, работ и услуг, пояснил Схемам Фещенко.

Однако, по словам журналистов, пока узнать, платила ли " Слуга народа" ОО Центр трансатлантического взаимодействия и диалога средства за услуги лоббистов Finsbury Glover Hering из отчета политсилы за четвертый квартал 2020 года не удалось.

Как утверждает глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, представление отчетов перенесли после окончания карантина из-за изменений в законе О политических партиях в Украине.

Читайте также: Ермак и Ланза могут стать новым каналом коммуникации между Белым Домом и Офисом президента Украины. ВИДЕО