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Новости Политика Украины
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лоббирование (97) США (23194) Слуга народа (2547)

Для "Слуг народа" наняли американских лоббистов за $50 тыс. в месяц для налаживания отношений с США и ЕС, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Для

Для консультаций депутатам от партии Слуга народа наняли лоббистов американской компании Finsbury Glover Hering, чтобы "наладить отношения Украины с Соединенными Штатами и странами ЕС".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этомсообщают журналисты программы Схемы со ссылкой на сайт Министерства юстиции США, где обнародованы соответствующие документы.

Так, в феврале общественная организация Центр трансатлантического взаимодействия и диалога, учредителями которой являются помощники народных депутатов из фракции Слуга народа, подписала контракт с американской компанией Finsbury Glover Hering.

Согласно контракту, заключенному между ОО и компанией, лоббисты должны "обеспечить правительственные отношения" и предоставлять "стратегическое консультирование и поддержку общественной организации и политической партии "Слуга народа". Это нужно для того, чтобы "способствовать диалогу, обмену и другим взаимодействиям между членами украинского парламента, их коллегами, другими должностными лицами в США и международными организациями", подчеркивает издание.

Для Слуг народа наняли американских лоббистов за $50 тыс. в месяц для налаживания отношений с США и ЕС, - СМИ 01

Согласно контракту, стоимость услуг лоббистов составляет $50 000 в месяц, а сама сделка будет действовать до конца года — и в случае ее полного выполнения суммарно составит $550 тысяч (более 15 миллионов гривен). Он будет действовать до 31 декабря 2021-го и может быть продлен по соглашению сторон. Кроме того, общественная организация берет на себя все внеплановые расходы, связанные с транспортом, питанием, проживанием, организацией конференц-связи и тому подобное.

По данным Схем, ОО Центр трансатлантического взаимодействия и диалога создана за месяц до подписания контракта с американскими лоббистами — в конце декабря прошлого года. Как указано в договоре, обнародованном на сайте Минюста США, она финансируется "украинскими частными лицами и коммерческими структурами". Учредители ОО — Павел Великоречанин и Станислав Костюченко. Они являются помощниками народных депутатов от "Слуги народа" Александра Ткаченко и Ивана Шинкаренко, которые также являются членами парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики.

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Общественная организация зарегистрирована по двум адресам, в частности, одна из которых, согласно документам Минфина США, — конгрессно-выставочный центр "Парковый" в Киеве, который является офисом "Слуги народа". Компания Finsbury Glover Hering образовалась в результате слияния трех компаний.

С одной из них — Glover Park Group — в 2014 году, по информации издания РБК, сотрудничала компания VISA — из-за финансовых ограничений для своих российских представительств в связи с американскими санкциями против России. Кроме того, как сообщают Схемы, лоббистами Glover Park Group в 2007 году пользовался Блок Юлии Тимошенко. Тогда услуги лоббистов стоили ей минимум $30 тысяч.

Депутат от Слуги народа Иван Шинкаренко заявил в комментарии Схемам, что ему известно лишь о существовании такой общественной организации, поскольку ее главой является Станислав Костюченко, однако "чем занимается, кто финансирует, вопросы на повестке дня" — этой информации у него, по его словам, нет.

После публикации материала помощник депутата Станислав Костюченко прислал следующий комментарий: "Общественная организация" Центр трансатлантического взаимодействия и диалога "является неприбыльной организацией, которая стремится улучшить отношения Украины с Соединенными Штатами, Европейским Союзом и другими демократическими странами. В этот критический момент для Украины, Общественная организация "Центр трансатлантической взаимодействия и диалога" привлекла FGH Holdings с целью адвокации важных вопросов, связанных с территориальной целостностью Украины и экономической независимости. Общественная организация "Центр трансатлантического взаимодействия и диалога" будет собирать средства из частных источников для осуществления текущей деятельности. Наши последователи и партнеры - это не безразличные украинцы, которые готовы поддержать нашу деятельность и страну на пути евроинтеграции. Мы не планируем привлекать деньги от крупного бизнеса, олигархов и транснациональных компаний".

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По словам аналитика общественного движения Честно Игоря Фещенко, оплатить лоббистов можно двумя способами: либо с собственного счета партии, когда политсила декларирует, сколько заплатила — тогда можно увидеть, кто финансирует партию; или же за такие услуги может платить постороннее физическое или юридическое лицо. В этом случае партия так же должна декларировать такие расходы, поскольку закон это трактует как спонсорский взнос в виде товаров, работ и услуг, пояснил Схемам Фещенко.

Однако, по словам журналистов, пока узнать, платила ли " Слуга народа" ОО Центр трансатлантического взаимодействия и диалога средства за услуги лоббистов Finsbury Glover Hering из отчета политсилы за четвертый квартал 2020 года не удалось.

Как утверждает глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, представление отчетов перенесли после окончания карантина из-за изменений в законе О политических партиях в Украине.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+35
Вы пришли к власти на вранье, получили страну с полноценной поддержкой как США, так и ЕС. Это же надо было так быковать и быдлячить, чтобы теперь лоббистов нанимать для нормализации отношений с этими же цивилизованными странами!
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18.02.2021 12:15
+33
Для "Слуг народа" наняли американских лоббистов за $50 тыс. в месяц для налаживания отношений с США и ЕС, - СМИ - Цензор.НЕТ 3761
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18.02.2021 12:08
+27
За такие деньги там только лохов можно нанять, развели опять зедебилов, или кто то сэкономил и разницу положил себе в карман)
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18.02.2021 12:06
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За такие деньги там только лохов можно нанять, развели опять зедебилов, или кто то сэкономил и разницу положил себе в карман)
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18.02.2021 12:06 Ответить
Чего то вспомнилось как ПРовцы (не помните основателей Партии Регионов?) наняли опять же американский аудит, чтобы хоть на каком - нибудьнарушении поймать премьера Юлию Тимошенко. Ковыряли долго при полном содействии властей и ничего. А заплатили $ 80 миллионов.
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18.02.2021 20:07 Ответить
Для "Слуг народа" наняли американских лоббистов за $50 тыс. в месяц для налаживания отношений с США и ЕС, - СМИ - Цензор.НЕТ 3761
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18.02.2021 12:08 Ответить
может этих ищут
Для "Слуг народа" наняли американских лоббистов за $50 тыс. в месяц для налаживания отношений с США и ЕС, - СМИ - Цензор.НЕТ 4413
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18.02.2021 12:27 Ответить
Та понятно) То интервью знаменитое, где бубочка наехал на Байдена - "почему Украина не в НАТО" тогда ж лоббисты купили ему ефир на NBC - оно и там обхезалось.
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18.02.2021 12:08 Ответить
Вы пришли к власти на вранье, получили страну с полноценной поддержкой как США, так и ЕС. Это же надо было так быковать и быдлячить, чтобы теперь лоббистов нанимать для нормализации отношений с этими же цивилизованными странами!
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18.02.2021 12:15 Ответить
Для "слуг народу" найняли американських лобістів за $50 тис. на місяць для налагодження відносин зі США і ЄС, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7293
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18.02.2021 12:33 Ответить
вони за наші гроші для Бєні з Фірташем лобістів найняли?
зовсім вже охреніли від безкарності
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18.02.2021 12:17 Ответить
и бездарности
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18.02.2021 15:38 Ответить
Как это логично... Сначала обос...ться, потом звать маму "вытри попу!!!"
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18.02.2021 12:19 Ответить
Зеля хоче лизнути Байдена щоб якось виправити свій косяк, а воно все ніяк не вдається. Патамушта лошара. Для "Слуг народа" наняли американских лоббистов за $50 тыс. в месяц для налаживания отношений с США и ЕС, - СМИ - Цензор.НЕТ 246
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18.02.2021 12:23 Ответить
Хто платить за "рукопожатність" Бубачки?
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18.02.2021 12:23 Ответить
Банкет,как обычно,за наш счёт?
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18.02.2021 12:31 Ответить
А то чей же?
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18.02.2021 12:34 Ответить
Зебил --это диагноз, оно не лечится. Единственный талант Бубочки --притягивать к себе всех дебилов страны.
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18.02.2021 12:31 Ответить
А шо делать? Нормальные спецы с ними работать не смогут.
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18.02.2021 14:34 Ответить
А подтиральщиков им ещё не нанимали? Для "слуг народу" найняли американських лобістів за $50 тис. на місяць для налагодження відносин зі США і ЄС, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5277
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18.02.2021 12:33 Ответить
никто не соглашается - очень много работы, они постоянно обсераются
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18.02.2021 16:22 Ответить
Лучше бы за эти деньги абонемент у Малюськи прикупили на камеру повышенной комфортности.Может неожиданно пригодится. Для "слуг народу" найняли американських лобістів за $50 тис. на місяць для налагодження відносин зі США і ЄС, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4004
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18.02.2021 12:34 Ответить
tZE

Хроника одного президента
18.‎02.‎2021
Впервые со времени вступления в должность Джо Байдена украинская тема появилась в ежедневной информационной записке* президента США с подачи Государственного департамента США. Информация касалась закрытия трех пророссийских телеканалов и усиления влияния Коломойского. (п. 47 Ukraine) (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
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18.02.2021 12:35 Ответить
Не поможет.

Никакой лоббист не сможет объяснить Байдену наезды ЗЕ на НАБУ, САП и шашли ЗЕ с Трампом против Байдена.
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18.02.2021 12:35 Ответить
Лучше б Мендель наняли на полставки еще, накалякала б что то в фейсбуке лишний раз, и был бы результат, за не большие деньги, дешево и сердито, к тому жевалюта осталась б в стране....
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18.02.2021 12:37 Ответить
Нда...а память Байдену так и не стерли...ну а шо вы хотели за 50шт баксов?)))
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18.02.2021 12:42 Ответить
50 тысяч USD - это даже не зарплата секретарши, так что я даже и представить не могу, что это за "лоббисты".
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18.02.2021 15:09 Ответить
В том числе будут охвачены агенты кремля и антиукраинские силы из СН: бужанский, ермак, гетманцев, шевченко, и подобная им сволота.
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18.02.2021 12:49 Ответить
Небось, жулька посоветовала.
Надо сказать, хорошо трудились.
Канадийские полудурки слюной брызгали за любое кривое слово в адрес скалапендры в вышиванке.
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18.02.2021 12:50 Ответить
"За чей счёт банкет?..."
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18.02.2021 12:54 Ответить
Вже пора наймати лобістів для налагодження стосунків з МВФ.Нехай пояснюють, хто всрався
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18.02.2021 13:24 Ответить
Вже не дивує українська журналістика.
Шок.Сенсація.Слуги найняли лобістів.Легальних,професійних лобістів.Можливо,з порушенням фінансування.А може й ні.
Місяць тому виходить розслідування Watchdogs Мамкині" лобісти в США або як Зеленський вляпався в черговий міжнародний скандал, де оповідається про такого собі О.Гавришука,заступника голови Державної судової охорони України,який одночасно є лобістом Зєлі в США в компанії "Вест Кепітал Інк",що є прямим порушенням закону...І про фінансування ніхто не питає.
Ніяке НАБУ не хоче перевірити законність ?
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18.02.2021 13:26 Ответить
Не, ну это конечно дешевле, чем уволить/выгнат/посадить (для начала из ОП) всех предателей Украины.
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18.02.2021 13:36 Ответить
Да, приходится терь ибо в реальной Америке такие утырки даже в тюрьме в отстойнике. У них в тюрьмах сидят уважаемые люди уровня Весли Снайпса и Майка Тайсона, а также приличные негры, педофилы и наркоторговцы, а не всякое криворожское говно. Клоунов, особенно артистов, там даже в контрданс не пользуют, только шваброй и в резиновых перчатках, потому шо зашквар эту гадость руками трогать.
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18.02.2021 13:38 Ответить
там юлін друг попандопулос з тюряги вийшов, то може для нього шару влаштували. Це ж потрібно так в....... тись, щоб шукати перекладача і жопомия. Вони вже пайовикам кооперативу озеро помогли, щоб зализати їм необхідно вихреститись католиками, вже один шлявся в бронежилеті біля святого Престолу у Римі, набивав шляхи відходу.
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18.02.2021 13:49 Ответить
А шо великий і страшний Джо безкоштовно санкції на Росію не хоче накладати? Ну нічого! Головне шо не Трамп!
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18.02.2021 13:58 Ответить
Пусть налаживают отношения. Я не против. Но тогда МЗС для чего?
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18.02.2021 14:09 Ответить
Ты не догоняешь, в МЗС ведь слуги, они не потянут.
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18.02.2021 14:28 Ответить
Трускавецкая академия не помогла.
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18.02.2021 14:29 Ответить
"А вы,друзья,как ни садитесь,все в музыканты не годитесь." (с)
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18.02.2021 14:15 Ответить
это типа сами наши "слуги" работать не хотят и не умеют то наняли слуг за баксы. А может и просто, никаких слуг нету, а распил бюджета.
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18.02.2021 14:26 Ответить
дебілам, які не вміють 2 слова зв'язати, ніякі лоббісти не допоможуть
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18.02.2021 14:45 Ответить
можно, канешно, даже слугам себя лоббировать в США, вопрос токо, за какие деньги? Откуда?
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18.02.2021 14:47 Ответить
Ядерную бомбу нужно делать и все сразу обосрутся и прибегут.Всё остальное фигня
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18.02.2021 14:51 Ответить
Для "слуг народу" найняли американських лобістів за $50 тис. на місяць для налагодження відносин зі США і ЄС, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 749
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18.02.2021 15:05 Ответить



tZE inform

@tZEinform

·2 ч

Мы всегда пытаемся предполагать, что наши противники умнее и информированее нас. Это стимулирует. Но когда дело заходит о Зеленском - это дает сбой ... трудно это предполагать под дружный хохот наших аналитиков. Судите сами. Зеленский через Гетьманцева, запускает законопроект о "налогообложении Google". Не будем о бесплатных сервисах которым пользуется пол-страны. Мы о смысле. Зеленский атакует корпорацию, которая кроме всего прочего является крупнейшим донатором политической системы США. Вклад - 2 млр. $ поровну республиканцам и демократам. При этом Зеленский нанимает за 50 тысяч (!) $ лоббистов которые должны улучшить его имидж в глазах демократической партии США ! Есть хорошая африканская поговорка - если человек умер - это надолго, если дурак - это навсегда.
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18.02.2021 15:07 Ответить
"Для "Слуг народа" наняли американских лоббистов за $50 тыс. в месяц для налаживания отношений с США и ЕС"

Вот что ковид делает, "лоббисты" стали стоить дешевле услуг ресепшионисток (девочек на ресепшене, которые на звонки телефонные отвечают).
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18.02.2021 15:11 Ответить
Байден оденет зелёные носки. Это и будет пиар за 50тыс. Не, - один носок.
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18.02.2021 15:18 Ответить
????????????????????????????????????
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18.02.2021 18:36 Ответить
Для "Слуг народа" наняли американских лоббистов за $50 тыс. в месяц для налаживания отношений с США и ЕС...

Ложить - неправильно. Правильно - класть.
Для "Слуг народа" наняли американских лоббистов за $50 тыс. в месяц для накладывания отношений с США и ЕС... Для "слуг народу" найняли американських лобістів за $50 тис. на місяць для налагодження відносин зі США і ЄС, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 338
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18.02.2021 19:12 Ответить
Коли чуєш з новин ось такі "профанації" від Зеленського чи його "елєктротрахтарату", то відчуваєш,що вся країна "здвинулась і кудись поїхала"!
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18.02.2021 20:58 Ответить
 
 