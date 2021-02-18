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К двум годам колонии приговорили журналисток в Беларуси за стрим с акции памяти погибшего активиста

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

К двум годам колонии приговорили журналисток в Беларуси за стрим с акции памяти погибшего активиста

Суд в Минске признал виновными двух журналисток польского телеканала "Белсат".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "DW".

Суд Фрунзенского района Минскав четверг, 18 февраля, признал виновными сотрудниц польского телеканала "Белсат" Катерину Бахвалову и Дарью Чульцову по статье 342 Уголовного кодекса Беларуси "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них". Обе журналистки приговорены к лишению свободы на два года с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Журналистки "Белсата" были задержаны 15 ноября во время прямой трансляции с акции памяти погибшего активиста Романа Бондаренко. И Катерина Бахвалова, и Дарья Чульцова категорически отвергают обвинения в том, что якобы руководили людьми во время прямой трансляции, ссылаясь на то, что на "площади Перемен" был отключен мобильный интернет, а потому участники акции не могли смотреть эфир "Белсата". Правозащитники признали обеих журналисток политическими заключенными.

В своем последнем слове на суде журналистки подчеркнули, что все материалы дела указывают на их невиновность.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+16
Вот потому єтих бацек надо или гасить или вообще не начинать.
Хождение с цветами на такую публику не действует...
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18.02.2021 12:11
+7
білоруси не можуть. Треба бути для того українцями
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18.02.2021 12:28
+3
"Ми не Україна, Майдан нам нінужин".

Білоруси... Де ж ви втратили ту славу? Чи коли?
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18.02.2021 12:39
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Вот потому єтих бацек надо или гасить или вообще не начинать.
Хождение с цветами на такую публику не действует...
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18.02.2021 12:11 Ответить
Друзі, колеги, патріоти Білорусі штурмом візьмуть СІЗО та звільнят дівчат
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18.02.2021 12:22 Ответить
білоруси не можуть. Треба бути для того українцями
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18.02.2021 12:28 Ответить
Вот это борьба с инакомыслием у сателитов кремля, а не закрытие вражеских антиукраинских пропагандистских помоек в Украине.
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18.02.2021 12:24 Ответить
"Ми не Україна, Майдан нам нінужин".

Білоруси... Де ж ви втратили ту славу? Чи коли?
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18.02.2021 12:39 Ответить
Цілком з Вами згоден...Краще лишитись зі славою і з голою сракою,як ми,аніж з нормальними пенсіями,зарплатами,тарифами але без слави як білоруси...
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18.02.2021 13:08 Ответить
Да, тяжело вам там на московии с голой сракой.Поэтому сиди на бутылке молча
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18.02.2021 13:48 Ответить
А яка в них була слава? Щось не чув.
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18.02.2021 13:16 Ответить
Білоруські партизани у роки війни 1941-45 р.
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18.02.2021 13:19 Ответить
Див. тут
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18.02.2021 18:40 Ответить
Лучше бы вернулись в Польшу спасать страну от средневековых мракобесов.
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18.02.2021 13:24 Ответить
Замена госпошлины на допуск к участию в дорожном движении на транспортный налог изменила отношение к техосмотру многих автомобилистов, которые раньше отказывались его проходить из-за нежелания оплачивать пошлину.
Уже в январе белорусы помчались на станции, в результате чего за месяц было выдано 188.025 разрешений, что на 237,1% больше, чем в первом месяце прошлого года, и почти вдвое больше, чем в январе 2013-го.
Все що потрібно знать про ментальність білорусів. Люди наче б то і непохані, але не козаки.
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18.02.2021 13:48 Ответить
 
 