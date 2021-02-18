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Киев не вернется в "зеленую" зону карантина, ситуация может ухудшиться из распространения новых штаммов COVID-19, - Рубан

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

Киев не вернется в

После перехода на адаптивный карантин в Украине у Киева нет шансов на попадание в "зеленую зону". Более того, ситуация может ухудшиться, когда будут распространяться новые штаммы COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил начальник Главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

"Шансов нет, потому что (в Киеве. - Ред.) большое количество организованных коллективов, миграция населения и возбудители, которые фиксируются в разных странах, кроме Украины. Распространение британского и южноафриканского штамма не будет способствовать ситуации", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина вернется к карантинному зонированию.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Если вспышки COVID-19 в Черновицкой и Ивано-Франковской области связаны со штаммами «SARS-CoV-2» отличными от основной ветки, то те кого вакцинируют AstraZeneca могут заболеть повторно. Что окончательно угробит и без того, невысокий уровень доверия к вакцинации. И когда этот штамм доберется до Киева и накроет всю Украину - дело времени.(с)
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18.02.2021 12:52 Ответить
Київ не вернеться в "зелену зону",поки Києвом будуть керувати зелені і недосвідчені дебіли...Яких,в свою чергу,будуть обирати зелені і недосвідчені кияни...Це велика загадка,звідки вони в Києві взялись,оті національно свідомі шароварні напівдурки,якщо відсоток їх присутності різко збільшується тільки при під"їзді до Галичини...
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18.02.2021 13:02 Ответить
Боты от власти и коронопаникеры поддерживающие этот маразм. Бегом обсасывать очередное мировое вранье про сопли
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18.02.2021 13:05 Ответить
 
 