Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 18 февраля, в центре Киева на аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида по погибшим во время Евромайдана Героям.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 18 февраля, на аллее Героев Небесной Сотни в центре Киева родные и близкие Героев Небесной Сотни, участники Евромайдана и другие граждане почтили память погибших во время Евромайдана Героев. Они принесли цветы и свечи. Возле часовни на аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 18 февраля 2014 года в Украине начался трагический этап Революции Достоинства. В период 18-20 февраля 2014 года в центре столицы погибли более ста человек.