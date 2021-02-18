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Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня, 18 февраля, в центре Киева на аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида по погибшим во время Евромайдана Героям.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 18 февраля, на аллее Героев Небесной Сотни в центре Киева родные и близкие Героев Небесной Сотни, участники Евромайдана и другие граждане почтили память погибших во время Евромайдана Героев. Они принесли цветы и свечи. Возле часовни на аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида.

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Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 01
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 02
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 03
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 04
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 05
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 06
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 07
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 08
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 09
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 10
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 11
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 12
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 13
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 14
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 15
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 16
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 17
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 18
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 19
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 20
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 21
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 22
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 23
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 24
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 25
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 26
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 27
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 28
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 29
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 30
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 31
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 32
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 33
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 34
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 35
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 36

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 18 февраля 2014 года в Украине начался трагический этап Революции Достоинства. В период 18-20 февраля 2014 года в центре столицы погибли более ста человек.
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Топ комментарии
+16
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 8248
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18.02.2021 12:29
+13
Слава Україні Героям Слава!
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18.02.2021 12:37
+12
Герої віддали своє життя за світле майбутнє всіх українців. Однак виявилося, що світле майбутнє настало для 1 золотого % українців, в яких було і світле минуле.
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18.02.2021 12:43
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А где Зеленский?
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18.02.2021 12:26 Ответить
Герої віддали своє життя за світле майбутнє всіх українців. Однак виявилося, що світле майбутнє настало для 1 золотого % українців, в яких було і світле минуле.
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18.02.2021 12:43 Ответить
На превеликий жаль так і є...
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18.02.2021 12:44 Ответить
подумати тільки, 1% типу українців інших 99% і в хвіст і гриву і то при любій владі і до нескінченності......... . може серед того 1% одні суперінтелектуали і найвищі достойники, цвіт нації і поважні державні мужі які багато раз вчиняли мудрі вчинки і прислужились державі ризикуючи своїм життям і життям своїх близьких?!??
..... насправді все впирається в інші 99%, дуже різних за багатьма ознаками та все ж українців.
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18.02.2021 15:24 Ответить
Остальных 1% считает за быдло, которое в большинстве своем и ведет себя как бездумное быдло...
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18.02.2021 15:37 Ответить
Оно сцит идти к людям.
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18.02.2021 13:32 Ответить
А де ж бубачка з піаніною. Чому не співає про ********* палички?
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18.02.2021 12:28 Ответить
Думає як підвищити податки з простого люду. Така ж паскудь як і його попередники.
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18.02.2021 12:46 Ответить
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 8248
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18.02.2021 12:29 Ответить
Згинь, кацап.
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18.02.2021 12:41 Ответить
чим ви його увалили що він згинув?
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18.02.2021 12:45 Ответить
Слава Україні Героям Слава!
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18.02.2021 12:37 Ответить
Щось мало людей прийшли вшанувати.
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18.02.2021 12:40 Ответить
Придурок, сегодня рабочий день. Все будут вечером.
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18.02.2021 13:31 Ответить
Отличительная особенность порохоботов это хамство и ненависть к своему народу. Они ещё и притворяются патриотами. Но как могут патриотами быть люди, которые 3/4 украинского народа называют дебилами.
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18.02.2021 18:46 Ответить
И еще. Дебилы это как раз порохоботы.
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18.02.2021 18:52 Ответить
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували пам'ять Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 8919
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18.02.2021 14:53 Ответить
Назвать ЕВРОМАЙДАНОМ было бы не совсем корректно. Скорее попытка освободиться от преступного клана. С вялыми карательными действиями. В результате недобитки мутировали с новой властью. И теперь прежняя вакцина бесполезна ))
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18.02.2021 12:42 Ответить
Ну да, татаров, как и другие мусора и судьи, участвовавшие в подавлении Евромайдана, при зеленском, не только востановились в должностях, но и получили продвижение по службе. Спасибо 73%
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18.02.2021 13:30 Ответить
нажаль, ці потвори не були покарані зразу після Майдану.
А після пішли політичні ігри, а потім до влади прийшли зелені навозні мухи.
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18.02.2021 15:01 Ответить
Ты хотя бы знаешь сколько нужно времени и ресурсов, чтобы всех этих тварей пересажать? А кто их будет сажать? Те же прокурвы и судьи, которые давали фейковые аресты евромайдановцам. Вот поэтому беркутня и тянула кота за яйца, чтобы с приходом антимайдана к власти в Украине, благодаря 73%, спокойно выйти на а свободу под шумок очередного грандиозного обмена зеленского - беркутню на лугандонских наркоманов.
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18.02.2021 21:48 Ответить
я знаю, що Сашка Білого та Лісника просто вбили. Чому?. Тому що вони загрожували владі. Зате не вбили бойка, рабіновича, медведчука і т.д.
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19.02.2021 11:53 Ответить
В основному близькі тих хто загинув.
Нікого з тих хто прийшов до влади на хвилі Майдану Яценюки, Порошенки, Парубії і інші " патріоти" відсутні
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18.02.2021 13:04 Ответить
Брехло. Порошенко був і є новина на Цензорі.
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18.02.2021 13:09 Ответить
Він був відсутній під час паніхиди!-читац чітко текст повідомлення!!!
Яценюк, Парубій, також відсутні!
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18.02.2021 22:44 Ответить
На тему шляху України до ЄС, остання резолюція Європарламенту https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0050_EN.html
Читайте всі. Нам не потрібні посередники у вигляді олігархічних змі,які передають нам тільки свої маніпуляційно-шахрайські трактовки.
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18.02.2021 13:10 Ответить
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0050_EN.html

( натискайте не "копіювати", а "вирізати")
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18.02.2021 13:31 Ответить
А главный мусор страны, при котором уничтожена вся доказательная база против мусоров-убийц, спокойно продолжает занимать свою должность седьмой год подряд.
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18.02.2021 13:26 Ответить
18 лютого 2014 року. Минуло 7 років, а ніхто не покараний.

https://www.youtube.com/watch?v=P0lJZttUnHE
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18.02.2021 13:55 Ответить
Вічна слава!
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18.02.2021 15:08 Ответить
Вічна пам'ять нашим мужнім рицарям Майдану. Україна -- понад усе!
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18.02.2021 18:57 Ответить
Мафия поставила у руля власти в 14 п.парашенка,тоже рыгоанала как бандюкович, чтобы наказать украинцев за стремление освободится от влияния путенской рашки. Первое что сделал партнёр путена парашенко, было обесценивание гривны в три раза, потом был илловайск, Дебальцево и другие котлы...
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18.02.2021 20:31 Ответить
Заткнись,ботовське падло. Не твоїм ротом чипатись за імена достойних дцячів України.
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18.02.2021 21:10 Ответить
Герої не вмирають
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18.02.2021 20:34 Ответить
Першими в колоні до жертовного місця Небесної сотні ідуть керівники країним....президент Зеленський з своєю сімейною челяддю, поряд голова з голів ВР Разумков,теж із свою че..., позаду них весь склад офісу пркезидента на чолі з Мендель,Татаровиммі іншими диверсантами під дахом,яких підганяє чи поганяє головний пастух влади Єрмак-сибіряк,воїн,передньоходовий захисник Вітчизни (якої тільки), захисник сємєні Еммануїла та розпродажу країни з посадами влади. Вся достойна представницька дружина.. Чого тільки не привидиться в зимову ніч!
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18.02.2021 21:09 Ответить
Герои не умирают! Вечная память!
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19.02.2021 00:48 Ответить
А ЧТОЖ БЫ КАЗНОКРАДНЫЕСУКИМИЛЛИАРДЕРНЫЕ НЕ ВЫДАЛИ ХОТЬ 1% НАРОДУ ПО АВТОМАТУ !!!???
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19.02.2021 01:58 Ответить
 
 