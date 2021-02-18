Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Сегодня, 18 февраля, в центре Киева на аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида по погибшим во время Евромайдана Героям.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Сегодня, 18 февраля, на аллее Героев Небесной Сотни в центре Киева родные и близкие Героев Небесной Сотни, участники Евромайдана и другие граждане почтили память погибших во время Евромайдана Героев. Они принесли цветы и свечи. Возле часовни на аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Напомним, 18 февраля 2014 года в Украине начался трагический этап Революции Достоинства. В период 18-20 февраля 2014 года в центре столицы погибли более ста человек.
Топ комментарии
+16 Чайка Київ
показать весь комментарий18.02.2021 12:29
+13 Юрий Шевчук 9d18d1e2
показать весь комментарий18.02.2021 12:37
+12 Василь Довганенко 7230397a
показать весь комментарий18.02.2021 12:43
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..... насправді все впирається в інші 99%, дуже різних за багатьма ознаками та все ж українців.
А після пішли політичні ігри, а потім до влади прийшли зелені навозні мухи.
Нікого з тих хто прийшов до влади на хвилі Майдану Яценюки, Порошенки, Парубії і інші " патріоти" відсутні
Яценюк, Парубій, також відсутні!
Читайте всі. Нам не потрібні посередники у вигляді олігархічних змі,які передають нам тільки свої маніпуляційно-шахрайські трактовки.
( натискайте не "копіювати", а "вирізати")
https://www.youtube.com/watch?v=P0lJZttUnHE