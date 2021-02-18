Венедиктова о "белорусском следе" в убийстве Шеремета: Я буду делать заявления только посредством процессуальных документов
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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подчеркивает важность процессуальных действий и документов в расследовании "белорусского следа" в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Об этом она заявила сегодня в ходе отчета в ВР, отвечая на вопрос о расследовании "белорусского следа" в деле об убийстве Шеремета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Что касается дела Шеремета.... когда прокуроры передают обвинительный акт в суд, они определяются со своей позицией. Сейчас идет судебное рассмотрение (по обвиняемым в исполнении убийства. - Ред.). Что касается другого эпизода, о котором вы говорите, идет досудебное расследование",- сказала Венедиктова.
Она добавила: "сейчас делать заявления, которые не будут содержать какого-то логичного процессуального продолжения я не буду, я буду делать свои заявления только посредством процессуальных документов".
Пожалуйста, подождите...
1. Когда отпустят людей на которых нет никаких доказательств вины? Когда Рифа отпустят из СИЗО, где вы его держите "по риколу"?
2. Когда будут октыры дела, против людей которые фабриковали дела и драйвили этот процесс? Авакова и вовы Зе
Поэтому или мечтают такие го засадить (типа мы все равно правы и то что его посадили и есть доказательство) или тупо тянут резину, пока сменится власть которой и придется все расхлебывать (пока назначат новых министров, замов прокуроров...те дадут команду "отбой", пройдет несколько месяцев и эта "команда" будет уже далеко к кучей бабла в чемоданах)
За последние полгода министерство внутренних дел изъяло у населения свыше двух тонн взрывчатых веществ и взрывоопасных предметов, но ни разу не было ни одного сообщения об изъятии гексогена в чистом виде.
И этому есть объяснение. Гексоген не используется в чистом виде по причинам различного характера, в том числе и из-за достаточно высокой токсичности и хорошо выраженных свойств накапливания в организме человека. (Вредные вещества в промышленности, изд. "Химия", 1976 г. том 2 ст. 486).
Гексоген - основная часть т.н. пластитов "Сентекс", "С-4" "ПВВ-5А" и т.п.
Его кустарное изготовление требует достаточно высокого уровня химических знаний и бессмысленно с экономической точки зрения в стране где достаточно просто получить взрывчатку за относительно небольшие деньги.
Использование следствием версии "гексоген" - это попытка ситуативно привязать упоминаемую мину МОН-50 в состав которой и входит пластит на основании гексогена "ПВВ-5А".
В любом варианте решающим ответом на вопрос есть химический анализ соскобов места взрыва, который должен дать ответ на вопрос о характере взрывчатки.
НО СЛЕДСТВИЕМ ОНИ НЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ.
Второй вопрос - поражающие элементы с мины МОН-50, цилиндрической формы, которые при взрыве создают зону осколочного поражения.
НИ НА ОДНОМ ФОТО МАШИНЫ НИКАКИХ СЛЕДОВ ЭТОГО ХАРАКТЕРНОГО ПОРАЖЕНИЯ НЕТ, а при кустарном запрессовании поражающих элементов машина должна была ы напоминать сито..
"Версия" следствия об установленной под днищем автомобиля бомбе не подтверждается результатами экспертиз.
Днище машины не имеет повреждения характерных для взрыва. Рулевая и колесная система цела. Скорее всего бомба была установлена под сидением водителя и имела тротиловый эквивалент около 50-79 г безоболочного пакования.
Но ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ ДОСТУПА К САЛОНУ МАШИНЫ, ЗАЩИЩЕННОЙ ДВУХУРОВНЕВОЙ СИСТЕМОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ НЕ ИМЕЛИ.
Еще в 2018 году следствие обнаружило на четырех прибалтийских счетах Шеремета 1 116 890 евро. Откуда такие деньги у гонимого и преследуемого оппозиционера-диссидента - это вопрос интересный.
С момента убийства, вокруг них крутится детективно-юридическая история признания прав на наследования, но латвийские суды упорно отказывают группе людей в признании их прав на наследование.
Суть всего этого состоит в том, что в марте 2016 года Шеремет почти оформил юридически создание благотворительного фонда защиты свободной прессы в Украине с юридическим адресом в Латвии. Этакий "хэдж-фонд" призванный убезопасить и легализовать деньги в стране активно начавшей мониторинг своей банковской системы с целью поиска сомнительных денег. Деньги в это фонд должны были поступит именно с этих счетов. В материалах дела зафиксированы данные о ссоре между Шереметом и его "... співмешканкою П." в конце июня 2016 года, причины которой или не выяснены, или не указаны.
Шеремет ехал не на работу.
Шеремет ехал фактически подписывать финансово-юридические бумаги для перевода денег с личных счетов на счета этого фонда. Маленький интересный нюанс - счета таких фондов не подлежат унаследованию по факту прямого наследования. Для того существует отдельная процедура записанная в уставе фонда.