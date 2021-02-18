Венедиктова о "белорусском следе" в убийстве Шеремета: Я буду делать заявления только посредством процессуальных документов

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подчеркивает важность процессуальных действий и документов в расследовании "белорусского следа" в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом она заявила сегодня в ходе отчета в ВР, отвечая на вопрос о расследовании "белорусского следа" в деле об убийстве Шеремета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается дела Шеремета.... когда прокуроры передают обвинительный акт в суд, они определяются со своей позицией. Сейчас идет судебное рассмотрение (по обвиняемым в исполнении убийства. - Ред.). Что касается другого эпизода, о котором вы говорите, идет досудебное расследование",- сказала Венедиктова.

Она добавила: "сейчас делать заявления, которые не будут содержать какого-то логичного процессуального продолжения я не буду, я буду делать свои заявления только посредством процессуальных документов".

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