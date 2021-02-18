РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11976 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныПроисшествия
972 11
Беларусь (7526) заказное убийство (158) Шеремет (564) Венедиктова (727)

Венедиктова о "белорусском следе" в убийстве Шеремета: Я буду делать заявления только посредством процессуальных документов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Венедиктова о

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подчеркивает важность процессуальных действий и документов в расследовании "белорусского следа" в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом она заявила сегодня в ходе отчета в ВР, отвечая на вопрос о расследовании "белорусского следа" в деле об убийстве Шеремета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается дела Шеремета.... когда прокуроры передают обвинительный акт в суд, они определяются со своей позицией. Сейчас идет судебное рассмотрение (по обвиняемым в исполнении убийства. - Ред.). Что касается другого эпизода, о котором вы говорите, идет досудебное расследование",- сказала Венедиктова.

Она добавила: "сейчас делать заявления, которые не будут содержать какого-то логичного процессуального продолжения я не буду, я буду делать свои заявления только посредством процессуальных документов".

Читайте также: Дело Шеремета: Суд перешел к рассмотрению доказательств

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
Похоже ей как Зеленскому выдают подготовленную речь.
показать весь комментарий
18.02.2021 12:22
+7
Чомусь щодо Ріффа такої принциповості не було. Тут іграєм, тут нє іграєм, а тут рьібу заварачівалі.
показать весь комментарий
18.02.2021 12:30
+6
Ей генпрокурор у меня пару вопросов
1. Когда отпустят людей на которых нет никаких доказательств вины? Когда Рифа отпустят из СИЗО, где вы его держите "по риколу"?
2. Когда будут октыры дела, против людей которые фабриковали дела и драйвили этот процесс? Авакова и вовы Зе
показать весь комментарий
18.02.2021 12:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Похоже ей как Зеленскому выдают подготовленную речь.
показать весь комментарий
18.02.2021 12:22 Ответить
Все зрежисовано і затверджено.
показать весь комментарий
18.02.2021 12:30 Ответить
Венедиктова дура! "Белорусский след" - прекрасный повод соскачить с крючка под названием "незаконное лишение свободы Антоненко". Даже если он был бы полным бредом его грех было не использовать, но уровень тупости зе-команды достоин восхищения
показать весь комментарий
18.02.2021 12:36 Ответить
Вальні от сєбя... "очко гасударєвє" там
показать весь комментарий
18.02.2021 12:28 Ответить
Чомусь щодо Ріффа такої принциповості не було. Тут іграєм, тут нє іграєм, а тут рьібу заварачівалі.
показать весь комментарий
18.02.2021 12:30 Ответить
Ей генпрокурор у меня пару вопросов
1. Когда отпустят людей на которых нет никаких доказательств вины? Когда Рифа отпустят из СИЗО, где вы его держите "по риколу"?
2. Когда будут октыры дела, против людей которые фабриковали дела и драйвили этот процесс? Авакова и вовы Зе
показать весь комментарий
18.02.2021 12:31 Ответить
Чем дальше и дальше, тем им сложнее его отпускать - придется отвечать на кучу возникших вопросов. Если они не были последними идиотами то наоборот воспользовались "белорусским следом" и отпустили Рифа, но и в этом случае возникнет куча вопросов, но это все равно лучше (из двух зол как говорится).
Поэтому или мечтают такие го засадить (типа мы все равно правы и то что его посадили и есть доказательство) или тупо тянут резину, пока сменится власть которой и придется все расхлебывать (пока назначат новых министров, замов прокуроров...те дадут команду "отбой", пройдет несколько месяцев и эта "команда" будет уже далеко к кучей бабла в чемоданах)
показать весь комментарий
18.02.2021 12:42 Ответить
Венедиктова о "белорусском следе"/ Какой ещё белорусский след. Путин просил Лукашенко поддержать Зеленского "по-отечески" и Лукашенко это выполнил.Нет никакого белорусского следа.
показать весь комментарий
18.02.2021 12:40 Ответить
По версии следствия для проведения акции обвиняемые использовали самодельное взрывное устройство главным компонентом которого явилось взрывчатое вещество "гексоген", которое было куплено у не установленного лица.

За последние полгода министерство внутренних дел изъяло у населения свыше двух тонн взрывчатых веществ и взрывоопасных предметов, но ни разу не было ни одного сообщения об изъятии гексогена в чистом виде.
И этому есть объяснение. Гексоген не используется в чистом виде по причинам различного характера, в том числе и из-за достаточно высокой токсичности и хорошо выраженных свойств накапливания в организме человека. (Вредные вещества в промышленности, изд. "Химия", 1976 г. том 2 ст. 486).
Гексоген - основная часть т.н. пластитов "Сентекс", "С-4" "ПВВ-5А" и т.п.
Его кустарное изготовление требует достаточно высокого уровня химических знаний и бессмысленно с экономической точки зрения в стране где достаточно просто получить взрывчатку за относительно небольшие деньги.
Использование следствием версии "гексоген" - это попытка ситуативно привязать упоминаемую мину МОН-50 в состав которой и входит пластит на основании гексогена "ПВВ-5А".
В любом варианте решающим ответом на вопрос есть химический анализ соскобов места взрыва, который должен дать ответ на вопрос о характере взрывчатки.
НО СЛЕДСТВИЕМ ОНИ НЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ.
Второй вопрос - поражающие элементы с мины МОН-50, цилиндрической формы, которые при взрыве создают зону осколочного поражения.
НИ НА ОДНОМ ФОТО МАШИНЫ НИКАКИХ СЛЕДОВ ЭТОГО ХАРАКТЕРНОГО ПОРАЖЕНИЯ НЕТ, а при кустарном запрессовании поражающих элементов машина должна была ы напоминать сито..
показать весь комментарий
18.02.2021 12:57 Ответить
Результаты биометрических исследований походки привлеченного МВД эксперта, прямо противоречат данным таких же исследований проведенных ранее группой экспертов Киевского института судебных экспертиз.
"Версия" следствия об установленной под днищем автомобиля бомбе не подтверждается результатами экспертиз.
Днище машины не имеет повреждения характерных для взрыва. Рулевая и колесная система цела. Скорее всего бомба была установлена под сидением водителя и имела тротиловый эквивалент около 50-79 г безоболочного пакования.
Но ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ ДОСТУПА К САЛОНУ МАШИНЫ, ЗАЩИЩЕННОЙ ДВУХУРОВНЕВОЙ СИСТЕМОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ НЕ ИМЕЛИ.
показать весь комментарий
18.02.2021 12:57 Ответить
Следователи по делу Шеремета каким то непостижимым образом полностью игнорируют бытовую версию произошедшего. Убийство из-за денег, достаточно состоятельного Шеремета, выглядит более правдоподобно, чем убийство " ... з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації в країні..." почти никому не известного гражданина трех стран.

Еще в 2018 году следствие обнаружило на четырех прибалтийских счетах Шеремета 1 116 890 евро. Откуда такие деньги у гонимого и преследуемого оппозиционера-диссидента - это вопрос интересный.
С момента убийства, вокруг них крутится детективно-юридическая история признания прав на наследования, но латвийские суды упорно отказывают группе людей в признании их прав на наследование.
Суть всего этого состоит в том, что в марте 2016 года Шеремет почти оформил юридически создание благотворительного фонда защиты свободной прессы в Украине с юридическим адресом в Латвии. Этакий "хэдж-фонд" призванный убезопасить и легализовать деньги в стране активно начавшей мониторинг своей банковской системы с целью поиска сомнительных денег. Деньги в это фонд должны были поступит именно с этих счетов. В материалах дела зафиксированы данные о ссоре между Шереметом и его "... співмешканкою П." в конце июня 2016 года, причины которой или не выяснены, или не указаны.
Шеремет ехал не на работу.
Шеремет ехал фактически подписывать финансово-юридические бумаги для перевода денег с личных счетов на счета этого фонда. Маленький интересный нюанс - счета таких фондов не подлежат унаследованию по факту прямого наследования. Для того существует отдельная процедура записанная в уставе фонда.

показать весь комментарий
18.02.2021 13:00 Ответить
 
 