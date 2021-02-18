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Новости За рубежом
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Меня беспокоят намерения России проглотить Беларусь как независимое государство, - президент Литвы Науседа

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Меня беспокоят намерения России проглотить Беларусь как независимое государство, - президент Литвы Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил обеспокоенность намерениями России "поглотить" Беларусь как независимое государство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью DW.com.

"Меня беспокоят намерения России проглотить Беларусь как независимое государство", - отметил он.

Он также раскритиковал решение захватившего власть в Беларуси "президента" Лукашенко о проведении референдума по новой конституции.

"Думаю, что это попытка выиграть время и организовать управляемую передачу власти. Но я очень сомневаюсь, что это приведет к свободным выборам в Беларуси. Неважно, кто будет там следующим лидером. Главное, чтобы это было решение народа. Может быть, этот лидер будет развивать отношения с Россией, может быть, с Евросоюзом, это не имеет значения. Самое главное - это свобода воли и волеизъявления белорусского народа. Я думаю, что люди в XXI веке заслуживают права выбирать, кого они хотят", - отметил он.

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"С начала кризиса в Беларуси мы представили план его мирного разрешения, состоящий из трех ключевых элементов: освободить всех задержанных, прекратить преследование людей, наладить диалог с гражданским обществом. Но режим Лукашенко не был готов принять эти условия. Вместо этого он начал диалог с Россией. И конечно, в таких условиях возможности для разрешения кризиса крайне ограничены. Сейчас речь идет о санкциях, и некоторые из них уже введены на национальном уровне и на уровне Европейского Союза. Мы также ввели дополнительные санкции вместе с нашими соседями, Латвией и Эстонией", - добавил Науседа.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+2
Литві не позаздриш. З однієї сторони лаптєстан, а з іншої його саттеліт. Хоч Литва і в НАТО, але якось воно стрьомно.
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18.02.2021 12:39
+1
А что у власти в Украине пророссийские дебилы тебя не беспокоит?
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18.02.2021 12:38
+1
что то в новостях тут упустили: Встреча российского и белорусского лидеров Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится 22 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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18.02.2021 13:23
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Ну.независимое оно лишь на бумаге. Как и Украина до сих пор с полным штатом кгб во всех органах. А так ,правильно - нужно не подпускать еще большего охвата щупалец.
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18.02.2021 12:38 Ответить
А что у власти в Украине пророссийские дебилы тебя не беспокоит?
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18.02.2021 12:38 Ответить
Литва не має спільного кордону з Україною.
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18.02.2021 12:42 Ответить
И что, после Украины Россия возьмется за Литву и так далее...
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18.02.2021 12:43 Ответить
Литві не позаздриш. З однієї сторони лаптєстан, а з іншої його саттеліт. Хоч Литва і в НАТО, але якось воно стрьомно.
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18.02.2021 12:39 Ответить
Та Беларусь и так проглочена корвавым диктатором ткаим же, как *****...
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18.02.2021 12:41 Ответить
де факто она уже давно проглочена и переварена. осталось это дело оформить де юре и сходить её независимостью в туалет. там кстати младшее бульбохуйло едет к старшему ***** денёг просить.
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18.02.2021 12:45 Ответить
Усатый уже давно сдал свою страну. Теперь думает как пристроить себя любимого.
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18.02.2021 12:48 Ответить
Наусєда розуміє,що наступною буде Литва...І ніяке НАТО маленьку Литву не спасе,ніхто не буде йти на майже вірне знищення заради будь кого,крім себе...Але і Наусєді треба усвідомити свою відповідальність за те,що Литва підтримувала,фінансувала і навіть частково організовувала оті марші,походи,демонстраціі проти "бацьки"...Які власне і не залишили Лукашенкові іншого виходу, окрім як піти до Росіі...
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18.02.2021 12:52 Ответить
За цей висер скільки капнуло від пуйловського повара, гнидо?
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18.02.2021 15:08 Ответить
Так они этого сами хотят, чего за них так переживать?
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18.02.2021 13:07 Ответить
Белорусь - независимое государство! Мене турбують наміри Росії проковтнути Білорусь як незалежну державу, - президент Литви Науседа - Цензор.НЕТ 2422
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18.02.2021 13:18 Ответить
а продолжайте озабочиватся и ваша очередь прийдет
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18.02.2021 13:20 Ответить
что то в новостях тут упустили: Встреча российского и белорусского лидеров Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится 22 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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18.02.2021 13:23 Ответить
Нет не будет проглатывать, РФ нужна страна прокладка.
для поставки разных санкционных товаров.
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18.02.2021 15:00 Ответить
Занадто дорого расєї тримати на підсосі таку нібито країну-тампакс...
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18.02.2021 16:02 Ответить
Переважна більшість білорасєян хотять аби їх прокоутнула расєя, ці прогулянки з квітами по менску і босоніж стоячі пікети на лавицях у парках, яскравий приклад того що їм не подобається лише калхозенфюрер, а путен і расєя лепшие...
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18.02.2021 16:01 Ответить
Да, это тоже может быть темой СНБО. Надо чистить оружие и не надеяться на случай, авось. Главный враг агрессора это ГЛАСНОСТЬ на упреждение его действий. Только так МЫ можем помочь Беларусам побороть ДУРЬ идущую с востока.
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18.02.2021 16:10 Ответить
 
 