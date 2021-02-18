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Новости Политика Украины
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В прокуратуре около 2 тысяч вакансий, поэтому преждевременно говорить о завершении реформы, - нардеп "Голоса" Осадчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В прокуратуре около 2 тысяч вакансий, поэтому преждевременно говорить о завершении реформы, - нардеп

Нардеп от фракции "Голос" Андрей Осадчук считает, что в настоящий момент пока преждевременно говорить о завершении реформы прокуратуры.

 Об этом он сказал в комментарии журналистам, комментируя отчет генпрокурора Ирины Венедиктовой, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас есть не менее полутора тысяч исков от прокуроров, которые были уволены в результате переаттестации.

"Эта проблема (восстановление в должности уволенных прокуроров. - Ред.) не решена. И Ирина (генпрокурор Венедиктова. - Ред. ) сегодня говорила, что рассчитывает ее решить с помощью Верховной Рады, которая, наверное, примет еще какой-то закон, который заблокирует эти возвращения. Я не понимаю, как это можно сделать. А, с другой стороны, на комитете было подтверждено, что есть огромное количество вакансий. Есть новая структура прокуратуры и это хорошо, но там, условно говоря, некому работать. Ирина говорит, если не ошибаюсь, об около 2 тысяч вакансий, которые есть по всей Украине - не хватает прокуроров на местном уровне. Поэтому, учитывая, что есть факт не решенного кадрового вопроса в прокуратуре, говорить о том, что в марте мы завершим реформу прокуратуры, наверное, преждевременно", - сказал Осадчук.

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Автор: Ірина Дашківська
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Це ж туди можна впихнути увесь квартал з їхніми родичами та знайомими. Роботи не початий край.
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18.02.2021 12:48 Ответить
Рехформа по мнению Голоса, это когда самого тупого прокурора Украины, ставят во главе ГПУ, только по причине того, что она ручная марионетка зели и авакяня?
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18.02.2021 12:52 Ответить
Я здогадувався, що прокуратура недоїдає, але не уявляв собі масштабів. Треба терміново знайти голодних вовкулаків на дві тисячі місць!
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18.02.2021 13:00 Ответить
Сколько у нас трудовых мигрантов , 10млн ? Ждёмс 15 , как только 2000 дополнительно прокуроров займут свои рабочие места
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18.02.2021 13:16 Ответить
Ого! А меня туда возьмут? А кубик с ..лядями сразу выдадут или после испытательного срока? А ничё, что я законы не знаю?
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18.02.2021 14:38 Ответить
 
 